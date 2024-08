Isera celebra il Marzemino: la 23ª edizione de "La Vigna Eccellente"

La Vallagarina si prepara ad accogliere la 23ª edizione de "La Vigna Eccellente", una manifestazione interamente dedicata al Marzemino, vitigno autoctono simbolo di questa splendida regione vinicola trentina. Dal 6 all'8 settembre, il borgo di Isera (Tn), Città del Vino, sarà il cuore pulsante di tre giorni all'insegna della degustazione, della cultura e della scoperta del territorio.

Isera ospiterà la 23ª edizione de "La Vigna Eccellente" (credtis: M.Facci)

La Vigna Eccellente, il programma

Quest'anno, il ricco programma della manifestazione si arricchisce di numerose novità, tra cui una degustazione alla cieca di Marzemino, concepita come un momento di confronto e approfondimento per appassionati ed esperti. Particolarmente suggestiva sarà l'escursione in treno alla Tenuta di Fojaneghe, un'occasione unica per ammirare i vigneti da una prospettiva inedita.

Non mancheranno le visite guidate ai luoghi più caratteristici del territorio (credits: Benedetta Andreolli)

Non mancheranno le visite guidate ai luoghi più caratteristici del territorio, come la Villa Romana di Isera e un tour tra i vigneti premiati nelle precedenti edizioni de "La Vigna Eccellente", un riconoscimento biennale che valorizza l'eccellenza produttiva dei viticoltori della zona.

La Vigna Eccellente, un focus sul territorio

La manifestazione rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera autentica della Vallagarina, scoprendo non solo i suoi vini, ma anche le sue tradizioni gastronomiche e culturali. Numerosi gli appuntamenti dedicati all'enogastronomia, tra cui la cena georgiana, un omaggio alle origini del Marzemino, e il percorso enogastronomico "Vallagarina di cucina in cantina".

La manifestazione rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera autentica della Vallagarina (credits: Lorenza Campolongo)

In occasione della kermesse, verrà assegnato il premio "Isera con gusto", un riconoscimento rivolto alle aziende del territorio che si distinguono per la qualità dei loro prodotti e per il loro impegno nella valorizzazione del territorio. "La Vigna Eccellente" è un evento di grande rilevanza per il mondo del vino italiano, un'occasione per celebrare un vitigno unico e per scoprire le eccellenze di una terra ricca di storia e tradizioni.