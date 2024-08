Il Magico Paese di Natale: un'esperienza incantata tra le Langhe, il Roero e il Monferrato

Immagina di passeggiare tra le colline delle Langhe, avvolte in un'atmosfera natalizia unica. Le luci scintillanti adornano i borghi, i profumi di vin brulé e dolciumi riempiono l'aria e la musica natalizia ti accompagna in un viaggio incantato. Questo è il "Magico Paese di Natale", un evento che ogni anno trasforma il Piemonte in un vero e proprio paese delle meraviglie. Dal 16 novembre al 22 dicembre 2024, il Piemonte, con i suoi borghi incantevoli, i castelli storici e le vigne che si tingono dei colori dell'autunno e poi dell'inverno, offre lo scenario perfetto per vivere la magia del Natale. Quest'anno, l'evento celebra il suo diciottesimo compleanno, consolidando la sua posizione come uno dei mercatini di Natale più amati d'Europa.

La casa di Babbo Natale a Govone

Govone: il regno di Babbo Natale

Il cuore pulsante dell'evento sarà il borgo di Govone, dove il Castello Reale si trasformerà nella magica dimora di Babbo Natale. Qui, i visitatori potranno:

Visitare la Casa di Babbo Natale: Un percorso incantato all'interno del Castello Reale, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro letterina. Quest'anno, una novità: un laboratorio degli elfi dove i più piccoli potranno creare i loro addobbi natalizi.

Un percorso incantato all'interno del Castello Reale, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro letterina. Quest'anno, una novità: un laboratorio degli elfi dove i più piccoli potranno creare i loro addobbi natalizi. Esplorare il Castello del Magico Paese di Natale: Una mostra-percorso che celebra i 18 anni dell'evento, con allestimenti suggestivi e attività interattive per tutta la famiglia. Quest'anno, una sezione speciale sarà dedicata alla storia del Natale nelle diverse culture.

Una mostra-percorso che celebra i 18 anni dell'evento, con allestimenti suggestivi e attività interattive per tutta la famiglia. Quest'anno, una sezione speciale sarà dedicata alla storia del Natale nelle diverse culture. Passeggiare nel Giardino Incantato: Un'oasi di pace e magia, illuminata da luci scintillanti e decorazioni natalizie. Quest'anno, il giardino sarà animato da spettacoli di musica e danza, creando un'atmosfera ancora più suggestiva.

Asti: il cuore pulsante del mercatino natalizio

Asti, con la sua Piazza Alfieri addobbata a festa, ospiterà un ricco mercatino natalizio, dove sarà possibile trovare prodotti artigianali unici, specialità enogastronomiche locali e tante idee regalo. Quest'anno, una novità: un'area dedicata ai prodotti a km zero, per valorizzare le eccellenze del territorio.

Tra le 130 casette di legno, un vero e proprio tesoro di prodotti artigianali e gastronomici ti aspetta. Dalle pregiate ceramiche di Nove alle lavorazioni in legno degli artigiani valdostani, passando per i gioielli in argento e le creazioni in feltro, ogni angolo del mercatino è una scoperta. E per gli amanti del gusto, un'ampia scelta di prodotti tipici: tartufi pregiati delle Langhe, formaggi d'alpeggio, salumi artigianali, miele millefiori, dolci tradizionali e molto altro. Non perdere l'occasione di assaggiare le specialità locali, come il bonet e il panettone, accompagnati da un buon bicchiere di vino caldo.

Il mercatino di Natale di Asti

L'atmosfera natalizia è avvolgente: le luci scintillanti illuminano la piazza, i profumi di vin brulé e cannella inebriano l'aria, e le note di musiche natalizie creano un'atmosfera magica. Le casette di legno, disposte a forma di albero di Natale, ospitano anche numerosi punti ristoro dove gustare specialità culinarie e riscaldarsi con una bevanda calda. Il mercatino di Asti non è solo shopping: un ricco programma di eventi animerà le giornate. Concerti di musica natalizia, spettacoli di strada, laboratori creativi per bambini, sfilate di moda e molto altro ancora. Per i più piccoli, ci saranno anche Babbo Natale e i suoi elfi, pronti a raccogliere le letterine e a regalare sorrisi. L'organizzazione del mercatino presta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Verranno utilizzate decorazioni riciclabili, privilegiando materiali naturali e a basso impatto ambientale. Inoltre, saranno promosse iniziative per ridurre la produzione di rifiuti e per sensibilizzare i visitatori al rispetto dell'ambiente.

San Damiano d'Asti: la magia del Presepe vivente

Per vivere un'esperienza autentica e tradizionale, non perdere il Presepe vivente di San Damiano d'Asti. Tra vicoli e cantine storiche, potrai immergerti nell'atmosfera della Natività, incontrando personaggi biblici e artigiani che rievocano antichi mestieri. Quest'anno, il percorso sarà arricchito da nuove scene e da una suggestiva rappresentazione della Natività. L'1, l'8 e il 15 dicembre, tra le suggestive cantine storiche del paese, un percorso illuminato da luci soffuse conduce i visitatori in un viaggio nel tempo.

I figuranti, con i loro costumi d'epoca, animano le scene con grande realismo. Dalle botteghe artigiane, dove si odono i colpi del martello sul legno, ai mercati affollati, ogni angolo del borgo è un tuffo nel passato. L'aria è profumata di vin brulé e dolci appena sfornati, mentre la dolce melodia dei canti natalizi crea un'atmosfera magica. Incontreremo pastori con le loro greggi, falegnami intenti a lavorare il legno, tessitrici al telaio, donne che preparano il pane, e tanti altri personaggi che animano la vita del villaggio di Betlemme. Il cuore del presepe è la scena della Natività, dove la Sacra Famiglia è circondata da pastori, re magi e angeli. Un momento di intensa emozione e raccoglimento.

Il percorso si snoda tra le suggestive cantine storiche, i cortili nascosti e i vicoli acciottolati del borgo, offrendo scorci suggestivi e inaspettati. Lungo il percorso, i visitatori potranno degustare le specialità locali e riscaldarsi presso le locande. Per i più piccoli, saranno organizzati laboratori creativi dove potranno realizzare piccoli presepi o decorazioni natalizie.

Un'esperienza completa al Magico Paese di Natale

Il Magico Paese di Natale offre un'esperienza completa per tutta la famiglia. Oltre alle attrazioni principali, saranno organizzati numerosi eventi collaterali:

Spettacoli: Concerti, rappresentazioni teatrali, sfilate e animazioni per grandi e piccini.

Concerti, rappresentazioni teatrali, sfilate e animazioni per grandi e piccini. Laboratori creativi: Per bambini e adulti, per imparare a realizzare decorazioni natalizie e piccoli oggetti artigianali.

Per bambini e adulti, per imparare a realizzare decorazioni natalizie e piccoli oggetti artigianali. Degustazioni: Per assaporare le specialità enogastronomiche del territorio.

Il Magico Paese di Natale è molto più di un semplice mercatino: è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, un viaggio nel cuore della tradizione e della magia. Non perdere l'occasione di vivere un Natale indimenticabile, circondato dalla bellezza delle Langhe e dalla gioia delle festività.