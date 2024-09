A Foligno il festival dei primi piatti con chef stellati, showcooking e degustazioni

Dal 26 al 29 settembre torna, nella città di Foligno (Pg), "I primi d'Italia", uno degli appuntamenti più golosi dedicato ai primi piatti - pastasciutta, riso, gnocchi o polenta - che da sempre onorano le nostre tavole, unificando in un rito che sfida i frenetici tempi moderni le tradizioni regionali più varie. Questo festival giunto alla sua 25esima edizione, promosso e organizzato da Epta Confcommercio Umbria e diretto dal presidente Aldo Amoni, partendo dal patrimonio culturale e imprenditoriale della città umbra, vuole celebrare quello di tutte le regioni con un palinsesto di eventi e di incontri con i protagonisti del mondo del gusto.

Foligno celebra 25 anni di “I primi d'Italia”

L'appuntamento, che promette anche intrattenimento e divertimento, è cresciuto nei suoi contenuti di anno in anno e si prepara ad un'edizione da record, con Foligno che si conferma capitale della pasta. «Sono tante le novità di questa edizione speciale - ha detto Amoni alla presentazione del festival svoltasi a Roma nella sede della Fipe Confcommercio - ed è molto di più di un appuntamento culinario. È la celebrazione della nostra cultura, una festa che ha attraversato il tempo e i cambiamenti, emergendo con una vitalità rinnovata. La nostra missione è veicolare l'immagine di un'Italia di eccellenza, valorizzando i suoi giacimenti del gusto e creando un punto d'incontro per professionisti del settore, appassionati e famiglie».

Foligno, gli appuntamenti durante l'evento "I primi d'Italia"

Il piatto principe della nostra cultura, al top dei gusti nazionali è la pasta che, prima ancora di diventare ricetta, si offre in infinite variazioni: può essere secca o fresca, dalle mille forme e consistenze, prezioso carboidrato che ci permette di essere attivi ed energici. Rivalutata anche nelle diete, si prende la scena nelle case e in qualsiasi carta di ristorante. Sarà banco di prova per tanti chef che cucineranno nei villaggi del gusto allestiti nelle taverne del centro storico di Foligno. Tra gli appuntamenti più attesi, gli showcooking in Piazza della Repubblica, che vedranno protagonisti chef emergenti, volti noti e protagonisti della cucina italiana.

Pasta, cultura e divertimento: a Foligno torna “I primi d'Italia”

Non mancheranno le food experience con degustazione, i workshop pratici de "La pasta della nonna" e i laboratori interattivi dedicati ai più piccoli nell'area "I primi d'Italia junior", pensati per avvicinare anche i più giovani al mondo del gusto. Si rinnoveranno gli appuntamenti di "A tavola con le stelle", quattro serate uniche per celebrare l'eccellenza gastronomica italiana all'Auditorium Santa Caterina, cominciando il 26 settembre con una cena a otto mani in cui si sfideranno gli chef dei quattro ristoranti umbri premiati quest'anno con la stella Michelin: Fabio Cappiello (Ristorante Vespasia, Norcia), Giulio Gigli (Ristorante UNE, Capodacqua), Andrea Impero (Elementi Fine Dining, Brufa) e Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia).

Le cene stellate proseguiranno venerdì 27 settembre con chef Daniele Lippi (Acquolina, Roma, due stelle Michelin), sabato 28 settembre con Ciro Sicignano (Ristorante Lorelei, Sorrento) e Alessandro Tormolino (Ristorante Sensi, Amalfi), per chiudere domenica 29 settembre con Gaetano Trovato (Arnolfo, Colle Val D'Elsa, due stelle Michelin). Il palinsesto sarà arricchito anche da momenti di spettacolo e intrattenimento con ospiti di punta come Jo Squillo e, direttamente dal programma tv "Zelig", i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia, che animeranno le serate dal palco di Largo Carducci, regalando sorrisi, musica e divertimento al pubblico.

