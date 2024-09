Hospitality, il “Salone dell'accoglienza”, è sempre più internazionale

Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la più completa fiera italiana dedicata all'Horeca, ha nuovamente ottenuto la certificazione di manifestazione internazionale, una garanzia di qualità e affidabilità. Questo riconoscimento offre agli espositori la possibilità di accedere a contributi economici, in particolare tramite gli incentivi di Simest, che finanziano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese a eventi internazionali. Gli incentivi coprono spese come iscrizioni, allestimenti, trasporti e investimenti promozionali, con l'obiettivo di favorire la crescita delle imprese.

Hospitality 2025: un successo già confermato

Tante le novità per la 49ª edizione di Hospitality

La 49ª edizione, in programma a Riva del Garda dal 3 al 6 febbraio 2025, ricordiamo, offrirà numerose novità: un ampliamento della superficie espositiva, spazi rinnovati e un rafforzamento delle attività di incoming per i buyer esteri. Verranno inoltre proposte nuove iniziative formative ed esperienziali per la community di The People Industry.

La direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli

«Siamo orgogliosi di annunciare che, già alla fine di luglio, il 50% degli spazi espositivi per Hospitality 2025 è stato assegnato. Uno straordinario traguardo che testimonia l'importanza di questo appuntamento per le aziende dell'Horeca - ha dichiarato la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli. La fiera dà infatti agli espositori l'opportunità di presentare le novità al mercato nazionale e internazionale, in un periodo strategico che precede l'avvio della stagione estiva».

Hospitality 2025, confermato il Buyer Programme

Confermato anche per il 2025 il Buyer Programme sviluppato in occasione dell'ultima edizione, che ha portato a Riva del Garda delegazioni di buyer provenienti da Slovenia, Paesi dell'Est Europa, Scandinavia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria e Liechtestein, oltre che da Kenya e centro e sud America. «La nostra attività di scouting e la rinnovata collaborazione con l'Agenzia ICE (ITA - Italian Trade Agency) ci permetteranno di potenziare ulteriormente la rappresentanza di selezionati buyer provenienti da diversi Paesi e creare sempre maggiori opportunità di business per i nostri espositori. Non solo, in occasione di Hospitality 2025 verranno ampliati e rinnovati gli spazi espositivi che potranno, quindi, ospitare un maggior numero di aziende e numerose attività formative ed esperienziali, tra le quali non mancheranno concorsi e progetti speciali sviluppati insieme a partner d'eccezione» conclude Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality.