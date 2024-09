Tra castelli, grappa e foliage: 5 motivi per amare l’autunno in Trentino

L’autunno porta con sé un cambiamento sottile ma deciso: l’aria si rinfresca, le foglie si tingono di colori caldi, e i sapori si fanno più intensi. È il momento perfetto per lasciarsi alle spalle il ritmo frenetico della vita quotidiana e godersi la tranquillità della natura e delle tradizioni locali. La Piana Rotaliana Königsberg, situata tra le splendide Dolomiti e l'Altopiano della Paganella, in Trentino, è il luogo ideale per vivere un’esperienza autunnale indimenticabile, tra vigneti, cultura e buon cibo. Se stai cercando l’ispirazione per un weekend o una gita fuori porta, ecco cinque idee che ti faranno innamorare di questa magica stagione.

La Piana Rotaliana Königsberg, situata tra le splendide Dolomiti e l'Altopiano della Paganella. (Foto Nicola Cagol)

Piana Rotaliana, dai “Wine Weekends” all’eccellenza della grappa

In autunno, la Piana Rotaliana Königsberg si trasforma in un paradiso per gli amanti del vino. Durante i Wine Weekends, che si svolgono da metà ottobre a metà novembre, molte cantine locali aprono le loro porte per accogliere i visitatori con degustazioni e tour guidati. Questi fine settimana sono un’ottima occasione per scoprire le tradizioni vitivinicole della zona, mentre ci si immerge tra i colori dorati dei vigneti in pieno foliage.

Se ami esplorare in bici, il Giro del Vino 50 è un itinerario cicloturistico di 50 chilometri che ti porterà alla scoperta delle cantine, degli agriturismi e dei borghi più caratteristici della regione. Ma l’esperienza non finisce qui: oltre al vino, la Piana Rotaliana è rinomata per la produzione di grappa, e una visita alle distillerie locali ti permetterà di scoprire i segreti di questo distillato pregiato.

Caffè, birra, succo di mela e sidro: il gusto della Piana Rotaliana

L’autunno non è solo sinonimo di vino. In Piana Rotaliana Königsberg, potrai vivere esperienze gastronomiche che vanno oltre il classico bicchiere di vino. Se sei un amante del caffè, una visita a una delle torrefazioni locali ti permetterà di scoprire i segreti della tostatura e dell’estrazione del caffè, direttamente dagli esperti del settore. Per chi invece preferisce la birra, la zona offre birrifici artigianali che organizzano tour per mostrare il processo di produzione, con tanto di degustazione finale.

Tutto il buono della Piana Rotaliana. (Foto: Iuri Niccolai)

Non si può parlare di autunno in Trentino senza menzionare le mele. Se ami questo frutto, non puoi perderti l’esperienza “Dal Melo al Calice”, che ti guiderà alla scoperta del sidro: una bevanda fermentata ottenuta dalle mele, perfetta per l’autunno. Per le famiglie, una visita “Alla scoperta della Mela Vispa” è un’occasione imperdibile per assaporare succhi, sciroppi e persecche (mele essiccate) di qualità.

Il giardino dei Ciucioi a Lavis: viaggio nel tempo

Tra le perle nascoste della Piana Rotaliana c’è il suggestivo Giardino dei Ciucioi, a Lavis. Immagina un giardino terrazzato dell’Ottocento, pieno di serre, castelli e grotte, ideato dal visionario imprenditore Tommaso Bortolotti. Un luogo quasi fiabesco, perfetto per chi ama la storia e l’architettura insolita.

Il giardino dei Ciucioi a Lavis (Foto Nicola Cagol)

Il giardino, con il suo percorso a spirale, ti porta attraverso una serie di terrazze fino a una loggia panoramica che offre una vista mozzafiato sulla valle. In autunno, quando il giardino si colora delle tonalità calde della stagione, la visita diventa un’esperienza quasi magica. Tra serre gotiche e il balcone degli innamorati, questo è uno dei luoghi più affascinanti che puoi esplorare durante una gita autunnale.

Trekking e Foliage nella Piana Rotaliana

Per chi ama il trekking, l’autunno è il periodo ideale per esplorare i sentieri della Piana Rotaliana Königsberg. I boschi e vigneti si tingono di sfumature dorate, offrendo uno spettacolo naturale da non perdere. Ci sono percorsi per tutti i gusti e livelli di difficoltà: da passeggiate rilassanti lungo i laghetti Del Sole e Ischia, a escursioni più impegnative come quelle sul Monte di Mezzocorona, dove potrai vivere l’emozione di camminare sullo Skywalk, sospeso a 648 metri di altezza, o sul Ponte Sospeso, a 130 metri dal suolo.

Per i più avventurosi, la zona offre anche quattro vie ferrate a bassa quota, tra cui la nuova ferrata della Val del Rì, recentemente inaugurata. Un modo divertente e stimolante per esplorare la natura e godersi le bellezze autunnali del territorio.

Eventi autunnali da non perdere nella Piana Rotaliana

L’autunno in Piana Rotaliana Königsberg non sarebbe completo senza gli eventi che celebrano le tradizioni e i sapori del territorio. Il 29 settembre, ad esempio, c’è A Spas per i Lomeri, una giornata immersa tra i vigneti di Roverè della Luna, perfetta per scoprire le eccellenze locali. Lo stesso giorno, non puoi perderti la Cena Agostiniana nel suggestivo chiostro del METS - Museo Etnografico Trentino San Michele, dove potrai assaporare piatti della tradizione in un’atmosfera unica.

Il 5 e 6 ottobre, a Zambana Vecchia, va in scena Antiche Terre, un evento che riporta in vita i vecchi mestieri e le antiche tradizioni, con un percorso enogastronomico che celebra la cucina trentina. Infine, il 6 ottobre, a Mezzocorona, c’è la Festa d’Autunno, un evento all’aperto con bancarelle, musica e piatti tipici per festeggiare l’arrivo della nuova stagione.

L’autunno in Piana Rotaliana Königsberg è molto più di una semplice stagione: è un’esperienza multisensoriale che unisce il piacere di esplorare la natura al fascino delle tradizioni locali. Che tu sia un appassionato di vino, un amante delle passeggiate nei boschi, o semplicemente alla ricerca di un weekend di relax, questo angolo di Trentino saprà sorprenderti. Quindi, preparati a riempire i tuoi occhi di colori, il tuo naso di profumi e il tuo cuore di ricordi indimenticabili.