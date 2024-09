Gin & Tonic Festival: a Bergamo la celebrazione di un distillato in evoluzione

Il Gin & Tonic Festival, l’evento più atteso per gli appassionati di gin, torna a Bergamo per la sua nona edizione il 4 e 5 ottobre 2024. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, si terrà presso lo Spazio Fase di Alzano Lombardo, all’interno dell’ex Cartiera Pigna, e promette di sorprendere il pubblico con esperienze guidate, masterclass e intrattenimento.

Il festival esplorerà le molteplici varianti aromatiche di un long drink amato, raccontando la storia del gin & tonic, nato nel XIX secolo in India dai soldati britannici. Saranno presentate oltre 300 etichette, dai brand internazionali a piccoli produttori locali. Quest’anno il festival include anche gin esotici da aree meno convenzionali, come l’India e il Sud-Est asiatico, con botaniche uniche. I visitatori potranno assaporare gin artigianali italiani, realizzati con ingredienti genuini e pratiche sostenibili, sempre più in voga tra i piccoli produttori.

«Allo Spazio Fase proporremo oltre 300 etichette, dai brand internazionali ai piccoli artigiani locali. - spiega Guido Gherardi, fondatore di Gin & Tonic Festival -. Vogliamo regalare al pubblico un’esperienza a 360 gradi, permettendo di assaporare sia gin rari e sperimentali sia i marchi noti. Questo equilibrio potrà soddisfare palati più esperti così come nuovi appassionati che si avvicinano per la prima volta al mondo del gin».

Il Gin & Tonic Festival rappresenta un'importante occasione per esplorare l'evoluzione del mondo del gin, sia dal punto di vista produttivo che di consumo. Gherardi spiega che «una delle principali tendenze è la crescita dei piccoli produttori italiani, che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel mercato». Le distillerie artigianali stanno infatti "portando innovazione e creatività, sperimentando botaniche locali per soddisfare la crescente richiesta di prodotti artigianali, realizzati con ingredienti genuini e in piccole quantità».

Durante il festival, i visitatori avranno l'opportunità di «assaporare gin con botaniche tipiche delle regioni italiane, dalle bacche di ginepro selvatiche agli agrumi mediterranei, fino alle erbe locali, per riscoprire sapori tradizionali in chiave moderna». Un altro trend emergente è quello della sostenibilità. Gherardi sottolinea che «molti dei piccoli produttori stanno adottando pratiche sostenibili, sia nella coltivazione delle botaniche sia nei processi di distillazione, utilizzando metodi a basso impatto ambientale e packaging ecologici».

A livello globale, il mercato del gin ha generato un fatturato di 13,3 miliardi di dollari nel 2022, con previsioni che indicano una crescita fino a 21,1 miliardi entro il 2030, registrando un incremento annuo del 5,9%. In Italia, la domanda di gin artigianale e premium è aumentata notevolmente, con un incremento del 9% annuo negli ultimi cinque anni (Fonti dati IWSR 2023). Questo trend evidenzia il crescente interesse non solo tra i consumatori tradizionali, ma anche tra le nuove generazioni. La rinascita globale del gin è stata alimentata dall’esplosione delle produzioni artigianali, ognuna con botaniche uniche che offrono infinite variazioni. L’uso di toniche di alta qualità e l’attenzione alla presentazione hanno ulteriormente elevato il gin a una bevanda sofisticata, rendendolo una scelta popolare in tutto il mondo. Con queste premesse, il Gin & Tonic Festival si propone di continuare a celebrare e innovare il mondo del gin, promuovendo una cultura del bere responsabile e sostenibile.

Durante le masterclass gratuite, tenute da esperti del settore, i visitatori possono apprendere le tecniche di degustazione, con particolare attenzione all’importanza del consumo responsabile. L’evento punta a sensibilizzare il pubblico riguardo ai gin a bassa gradazione alcolica e agli analcolici ispirati al gin, offrendo anche test per misurare il grado alcolemico, strumenti utili per gestire meglio il consumo personale.

Tra le novità del 2024, il festival introduce un'area dedicata ai cibi gourmet da abbinare ai gin, creando un connubio perfetto tra gusto e qualità. Non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli: un’area giochi, guidata da un’educatrice esperta, permetterà ai bambini di divertirsi e socializzare. In aggiunta, il festival ha stretto una partnership esclusiva con Sostify, una start-up specializzata nella gestione di soggiorni e immobili, offrendo convenzioni speciali per gli alloggi a Bergamo e nei dintorni, rendendo così l’evento accessibile anche ai visitatori più lontani. Un appuntamento imperdibile sarà la “Gin & Tonic Hour”, in programma dalle 18:30 alle 20:30, dove gli appassionati dell’aperitivo potranno partecipare a una degustazione in formula roulette, provando gin selezionati dai barman professionisti del festival a prezzi competitivi.

Gin & Tonic Festival: il programma completo