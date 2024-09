Viva le Vigne urbane: festeggiamo il vino nel cuore delle città

Il 27 ottobre si celebrerà la Giornata mondiale delle vigne urbane, un evento promosso dall’Urban Vineyards Association (Uva), un’associazione internazionale che riunisce i produttori di vino con vigneti all'interno dei centri urbani. Questa iniziativa mira a valorizzare e far conoscere un aspetto particolare dell'agricoltura urbana: le vigne che prosperano in città, rappresentando non solo un’eccellenza enologica, ma anche un importante patrimonio culturale e storico. La Giornata mondiale delle Vigne Urbane è un'occasione unica per esplorare il ruolo che queste particolari coltivazioni svolgono all'interno dei contesti urbani, e per riflettere sull’importanza di preservare e promuovere questo tipo di paesaggi vitati. Questi spazi, infatti, rappresentano spesso delle vere e proprie oasi verdi nelle città, e al contempo raccontano una storia di radicamento, di tradizione e di sostenibilità che resiste ai mutamenti del tessuto urbano.

La vigna urbana della Regina a Torino

Giornata mondiale delle vigne urbane, concorso artistico "Di Vino Cadere"

Per celebrare questa giornata, l’Urban Vineyards Association ha lanciato un concorso di arti visive denominato “Di Vino Cadere”, un gioco di parole che richiama sia la caduta delle foglie autunnali delle viti, sia il significato simbolico della vendemmia e del ciclo della vite che si avvia alla conclusione annuale. Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni, dilettanti o professionisti, che desiderino esprimere attraverso dipinti, acquerelli o fotografie la bellezza del passaggio autunnale delle viti, quando le foglie, ormai tinte di colori accesi, si staccano e lasciano la pianta.

La scelta del tema riflette la volontà di legare l'arte e la natura in un momento cruciale per il ciclo di vita della vite. Le opere partecipanti dovranno quindi catturare non solo l’aspetto estetico di questo fenomeno, ma anche il suo valore simbolico, mettendo in risalto il legame tra uomo, terra e coltivazione, con uno sguardo attento alla transizione dalla stagione calda all'inverno.

Giornata mondiale delle vigne urbane, Bergamo protagonista: il vigneto di Valmarina

In Lombardia, l'Azienda agricola Cascina Moroni, situata nella località di Valmarina, in provincia di Bergamo, rappresenterà la regione per il concorso. Questo vigneto urbano si trova all'interno del Parco dei Colli di Bergamo, un'area di grande valore naturalistico e storico, la cui sede è collocata nell'ex monastero benedettino del XII secolo. Il Parco dei Colli, con le sue colline che circondano la città, offre un contesto ideale per promuovere la cultura vitivinicola urbana, dimostrando come la produzione agricola possa convivere armoniosamente con l'ambiente urbano.

Azienda agricola Cascina Moroni, situata nella località di Valmarina, in provincia di Bergamo

Dal 2 al 20 ottobre, i partecipanti iscritti al concorso avranno accesso ai vigneti di Valmarina, per osservare da vicino e trarre ispirazione da questo suggestivo scenario autunnale. La commissione giudicante, composta dai proprietari di Cascina Moroni, un rappresentante del Parco dei Colli e un delegato di un istituto artistico locale, valuterà le opere presentate, decretando le tre migliori.

Giornata mondiale Uva: celebrazione della storia e della cultura vitivinicola urbana

La Giornata mondiale delle Vigne Urbane rappresenta una nuova opportunità per mettere in luce l'importanza di questi spazi verdi che, pur trovandosi all'interno delle città, sono testimonianze vive della storia e della cultura della vite. Le vigne urbane non sono semplicemente un luogo di produzione vinicola, ma sono anche simboli di resilienza e di adattamento, spazi che raccontano il passato e il presente di una città, e che proiettano il loro valore nel futuro.

In molte città del mondo, come Parigi, Torino, Vienna e Milano, i vigneti urbani continuano a esistere e a prosperare, mantenendo vive antiche tradizioni agricole. Il loro ruolo, però, va oltre la semplice produzione di vino: queste vigne urbane sono spesso legate a progetti di valorizzazione del territorio, di educazione ambientale e di turismo enogastronomico, offrendo ai cittadini e ai visitatori un modo nuovo e diverso di vivere e conoscere la città.

In un mondo sempre più urbanizzato, la presenza di vigneti all'interno delle città offre una riflessione sulla necessità di mantenere un equilibrio tra lo sviluppo urbano e la conservazione di spazi naturali e agricoli. La Giornata mondiale Uva invita dunque a riscoprire e celebrare questi luoghi, affinché il loro valore culturale, storico e ambientale possa continuare a essere apprezzato dalle generazioni future.