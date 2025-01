A Lucca arriva il festival internazionale sull'olio evo

Lucca diventerà capitale dell'olio extravergine d'oliva con “Lucca Olive Oil You”. Il festival, che si terrà dal 1° al 2 febbraio, si avvale di importanti collaborazioni internazionali e ha come direttore artistico Fausto Borella, presidente dell'Accademia Maestrod'Olio ed esperto riconosciuto a livello internazionale. La Penn State University contribuirà con una ricerca scientifica sulle proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine, mentre il gruppo alberghiero Shaner, partner dell'evento, aiuterà ad amplificare la visibilità internazionale dell'iniziativa. Georges Midleje, managing director di Shaner, ha dichiarato che la partnership mira a prolungare la stagione turistica di Lucca offrendo esperienze di alta qualità.

L'1 e 2 febbraio a Lucca si svolgerà Lucca Oilve Oil You

Lucca Olive Oil You, Lucca capitale dell'olio

Lucca Olive Oil You si inserisce nel progetto “Lucca 365: una meta per ogni stagione”, promosso dal sindaco Mario Pardini, che ha evidenziato come l'evento rappresenti una strategia per accrescere la visibilità della città a livello internazionale. Il programma, infatti, prevede altri appuntamenti di richiamo come il Lucca Comics & Games e il Lucca Summer Festival, confermando l'ambizione di Lucca di diventare una meta culturale e turistica di rilievo mondiale.

Il Maestrod‘olio Fausto Borella, direttore artistico del festival

Borella ha sottolineato l'ambizione di Lucca di diventare la capitale dell'olio extravergine d'oliva, evidenziando la qualità della produzione locale. «Il vero olio extravergine d'oliva richiede competenze e passione», ha dichiarato Borella, riferendosi al costo dell'olio artigianale, che, sebbene possa sembrare elevato, rispecchia il valore delle eccellenze del territorio. La Toscana, con le sue cinque Dop e Igp, rappresenta una parte significativa della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva certificato, tra cui la Lucca Dop.

Lucca Olive Oil You, l'edizione 2025

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che sottolineerà l'importanza dell'iniziativa per la valorizzazione della cultura agricola locale. Fausto Borella, Maestrod'olio ed esperto riconosciuto a livello nazionale, è il direttore artistico evento. Il festival accoglierà anche importanti relatori internazionali, come la professoressa Donna Quadri-Felitti della Penn State University, che condividerà la sua visione sulla gestione dell'ospitalità, e la dottoressa Kristina Petersen, esperta di scienze nutrizionali, che approfondirà i benefici dell'olio extravergine per la salute, con un focus sui suoi effetti nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nel supporto alla crescita dei giovani.

Un evento speciale del festival sarà il Pastry Showdown, con la pasticcera Sandra Bianchi, che mostrerà come realizzare dolci senza burro, utilizzando solo olio extravergine d'oliva, seguito da una degustazione per il pubblico. Durante la giornata, i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a sessioni pratiche come la Valutazione Sensoriale dell'Olio d'Oliva, condotta dallo stessoBorella, e di scoprire la qualità dell'olio tramite la Mostra Mercato dell'olio extravergine di oliva, un'occasione per acquistare e degustare gli oli provenienti da rinomati produttori locali e da altre regioni italiane.

Lucca ha l'ambizione di diventare la capitale dell’olio extravergine d’oliva

Il secondo giorno del festival vedrà la continuazione della mostra-mercato e delle degustazioni di vini, insieme a un show-cooking con gli chef Daniele e Andrea Zazzeri, che condivideranno la loro esperienza sull'uso dell'olio extravergine nella cucina toscana. Durante l'apertura della mostra-mercato, sarà sempre presente il Bartender Mauro Picchi, grande amatore della miscelazione e da anni punto di riferimento per i giovani barman della Lucchesia che non perde occasione per portare l'attenzione del consumatore sul bere di qualità e unire ai suoi cocktail l'olio extravergine di oliva.

Lucca Olive Oil You, il programma completo

Sabato 1 febbraio 2025

10:00 - 10:45

Attività : Cerimonia di apertura

: Cerimonia di apertura Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Relatori : Mario Pardini , sindaco di Lucca. Plato Ghinos , presidente di Shaner Hotel Gruop. Donna Quadri-Felitti , PhD, direttore e professore associato della Scuola di gestione dell'ospitalità della Penn State University

: , sindaco di Lucca. , presidente di Shaner Hotel Gruop. , PhD, direttore e professore associato della Scuola di gestione dell'ospitalità della Penn State University Moderatore e direttore artistico : Maestrod'olio Fausto Borella , esperto di olio extravergine di oliva

: Maestrod'olio , esperto di olio extravergine di oliva Dettagli: benvenuto ufficiale ai partecipanti. Panoramica della produzione di olio d'oliva e del suo impatto sulla nostra vita. Introduzione ai temi e agli obiettivi della conferenza

10:45 - 11:30

Attività : presentazione “Olio extravergine di oliva: Un pilastro della salute per tutte le età”

: presentazione “Olio extravergine di oliva: Un pilastro della salute per tutte le età” Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Relatore : dott.ssa Kristina S. Petersen , PhD, Professore aggiunto di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica

: dott.ssa , PhD, Professore aggiunto di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica Dettagli: approfondimenti scientifici sui benefici dell'olio extravergine di oliva per la salute, sul suo ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e sull'importanza per la crescita e lo sviluppo di bambini e adolescenti

11:30 - 12:00

Attività : pausa caffè

: pausa caffè Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Dettagli: praline di cioccolato all'olio extravergine di oliva di Domenico D'Affronto, uno dei migliori pasticceri italiani, Maestro cioccolatiere e pasticcere della Conca d'Oro di Livorno

12:00 - 13:00

Attività : Panel di discussione “Integrazione dell'olio d'oliva nelle diete moderne”

: Panel di discussione “Integrazione dell'olio d'oliva nelle diete moderne” Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Relatori : Dott.ssa Sara Farnetti , uno dei più importanti specialisti in Medicina Interna, dottore di ricerca in fisiopatologia della nutrizione e del metabolismo, esperta in nutrizione funzionale. Dott.ssa Kristina S. Petersen , PhD, Assistant Professor di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica. Donna Quadri-Felitti , PhD, direttore e professore associato della Scuola di gestione dell'ospitalità della Penn State University

: Dott.ssa , uno dei più importanti specialisti in Medicina Interna, dottore di ricerca in fisiopatologia della nutrizione e del metabolismo, esperta in nutrizione funzionale. Dott.ssa , PhD, Assistant Professor di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica. , PhD, direttore e professore associato della Scuola di gestione dell'ospitalità della Penn State University Moderatore : Maestrod'olio Fausto Borella , esperto di olio extravergine di oliva

: Maestrod'olio , esperto di olio extravergine di oliva Dettagli: strategie per integrare l'olio d'oliva nei pasti quotidiani. Affrontare le idee sbagliate sui grassi alimentari. Discussione sulle tendenze alimentari globali

15:00 - 20:00

Attività : mostra mercato dell'olio extravergine di oliva

: mostra mercato dell'olio extravergine di oliva Sede : Real Collegio

: Real Collegio Dettagli: mostra-mercato di produttori artigianali di olio extravergine di oliva provenienti da Lucca, dalla Toscana e da altre regioni italiane. Degustazione e acquisto di una varietà di oli extravergine di oliva. Dimostrazioni dal vivo e interazioni con i produttori

16:00 - 17:00

Attività : Pastry Showdown - “L'arte di cucinare con l'olio extravergine di oliva”

: Pastry Showdown - “L'arte di cucinare con l'olio extravergine di oliva” Sede : Real Collegio

: Real Collegio Partecipanti : Sandra Bianchi , pasticcera italiana della Pasticceria Sandra di Lucca

: , pasticcera italiana della Pasticceria Sandra di Lucca Dettagli: la pasticciera Sandra Bianchi, mostrerà come realizzare dei biscotti senza utilizzare burro ma soltanto olio extra vergine di oliva. Dopodiché ci sarà un piccola degustazione per il pubblico

18:00 - 19:00

Attività : Sessione pratica “Degustare come un professionista: Valutazione sensoriale dell'olio d'oliva”

: Sessione pratica “Degustare come un professionista: Valutazione sensoriale dell'olio d'oliva” Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Istruttore : Maestrod'olio Fausto Borella , esperto di olio extravergine di oliva, Masaki Kuroda , chef giapponese del Ristorante NIDA di Lucca, Sabrina Falconi , sommelier di sake del Ristorante NIDA di Lucca

: Maestrod'olio , esperto di olio extravergine di oliva, , chef giapponese del Ristorante NIDA di Lucca, , sommelier di sake del Ristorante NIDA di Lucca Dettagli: Imparare a valutare la qualità dell'olio d'oliva, identificare le note di sapore e comprendere le tecniche di degustazione. Degustazione di olio extravergine di oliva guidata da Fausto Borella e abbinamento con la tartare di pesce preparata dallo chef Kuroda

Domenica 2 febbraio

10:00 - 19:00

Attività : proseguimento della Mostra Mercato dell'Olio Extravergine di Oliva

: proseguimento della Mostra Mercato dell'Olio Extravergine di Oliva Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Dettagli: mostra mercato-ultima occasione per interagire con i produttori e acquistare i prodotti

11:00 - 12:00

Attività : degustazioni tecniche di vini

: degustazioni tecniche di vini Luogo: Real Collegio

17:00 - 18:00

Attività : show-cooking: “L'olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi Toscani”

: show-cooking: “L'olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi Toscani” Luogo : Real Collegio

: Real Collegio Partecipanti : chef Daniele Zazzeri e chef Andrea Zazzeri , in ricordo di papà Luciano, ristorante La Pineta, Bibbona, Livorno

: chef e chef , in ricordo di papà Luciano, ristorante La Pineta, Bibbona, Livorno Dettagli: i cuochi parleranno dell'importanza dell'olio extravergine nella loro cucina e come il suo uso si è evoluto negli anni. Porteranno piccole preparazioni all'olio da omaggiare ai presenti.

19:00