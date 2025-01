Vinifera 2025: esplora le eccellenze enogastronomiche alpine a Trento Expo

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, Trento Expo ospiterà Vinifera, l’evento che dal 2017 celebra le eccellenze enogastronomiche delle terre alpine. Questa manifestazione, ormai un appuntamento consolidato, si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio montano attraverso i suoi prodotti unici e ricchi di storia. L’edizione 2025 di Vinifera offrirà ai visitatori un’esperienza coinvolgente, con la possibilità di scoprire e degustare oltre 120 eccellenze enogastronomiche provenienti da Italia, Austria, Svizzera, Slovenia e Francia. Non solo degustazioni e acquisti: il pubblico potrà partecipare a un ricco palinsesto di talk e masterclass, incentrati su temi legati alla cultura e alla sostenibilità delle terre alte.

Vinifera, viaggio tra le eccellenze di montagna

Vinifera si distingue per la sua proposta variegata e inclusiva. Tra gli espositori saranno presenti non solo vignaioli, ma anche produttori di trasformati, semenze, mieli, prodotti caseari, frutta e verdura. L’evento si svilupperà su una superficie di 10mila metri quadrati che abbraccerà spazi interni ed esterni, offrendo un ambiente accogliente e dinamico per visitatori e professionisti del settore.

Vinifera, progetto con una forte valenza socio-culturale

«Vinifera è molto più di una fiera: è un progetto con finalità socio-culturale in cui crediamo profondamente», spiegano gli organizzatori. La manifestazione non si limita a promuovere i prodotti del territorio alpino, ma punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità e della tradizione enogastronomica come elementi fondamentali per preservare l’identità delle terre alte.

Tra le attività proposte spiccano i talk e le masterclass, che affronteranno temi eterogenei legati al mondo enogastronomico e alla vita in montagna. Sarà un’occasione unica per approfondire la conoscenza delle pratiche produttive e del legame profondo tra il territorio e i suoi frutti. Vinifera 2025 rappresenta una straordinaria opportunità per immergersi nella cultura enogastronomica alpina e scoprire le sue straordinarie peculiarità.