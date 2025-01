Hospitality: il salone dell'ospitalità tra formazione, innovazione e accessibilità

È stata presentata mercoledì 22 gennaio a Trento la 49ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale di riferimento per l'industria dell'hotellerie, della ristorazione e del turismo. L'evento si terrà dal 3 al 6 febbraio nel Quartiere Fieristico di Riva del Garda. Con una superficie espositiva di 45mila mq, la manifestazione si distingue per la sua ampiezza e completezza, rappresentando una vetrina importante per operatori, professionisti e aziende del comparto.

È stata presentata a Trento la 49ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza

Hospitality, l'edizione 2025

Questa edizione di Hospitality si presenta con una partecipazione di oltre 750 espositori, tra cui ben il 26% di nuove aziende che scelgono Riva del Garda per entrare nel mercato globale e proporsi a una clientela internazionale. La fiera si articola in quattro aree tematiche principali - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment, e Renovation & Tech - ognuna delle quali rappresenta una sfida per l'innovazione e la qualità, ma anche un'opportunità per confrontarsi con le nuove tendenze e soluzioni.

Il percorso espositivo è reso ancora più interessante dalla presenza di oltre 100 eventi, che comprendono conferenze, workshop, e momenti formativi su temi cruciali come la sostenibilità, l'innovazione digitale e l'evoluzione dei consumi. In totale, saranno presenti oltre 110 speaker, tra esperti, professionisti e opinion leader che offriranno approfondimenti su come affrontare le sfide del presente e prepararsi alle opportunità del futuro.

L'inaugurazione della 49ª edizione di Hospitality avverrà lunedì 3 febbraio 2025, con il dibattito istituzionale “Hospitality - The People Industry”, un confronto sul presente e sul futuro dell'ospitalità. Il tema centrale sarà proprio il valore umano, in quanto il settore Ho.Re.Ca. è in continua evoluzione grazie alla combinazione di innovazione digitale e sostenibilità. Inoltre, grazie alla piattaforma Hospitality Digital Space, sarà possibile organizzare la visita alla fiera, fare networking, consultare il catalogo espositori e visionare l'intero palinsesto di eventi.

Hospitality, un'opportunità per espandere il business

L'edizione 2025 si preannuncia particolarmente importante anche per la presenza di buyer internazionali. Grazie alla collaborazione con Agenzia Ice (Ita - Italian Trade Agency), saranno presenti oltre 70 operatori provenienti da mercati selezionati di tutto il mondo, inclusi paesi europei e extraeuropei. Tra i paesi partecipanti ci saranno Albania, Germania, Finlandia, Spagna, Turchia, ma anche Egitto, Sud Arabia, Kenya e America Latina. Questo flusso internazionale permette agli espositori di allargare i propri orizzonti commerciali e di entrare in contatto con nuovi mercati. Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha sottolineato che quest'anno l'evento si distingue per la qualità degli espositori e per la crescente partecipazione di buyer dall'estero. «Grazie alle collaborazioni con agenzie internazionali, Hospitality si conferma come una piattaforma strategica per l'espansione del business delle aziende italiane nel settore Horeca» ha dichiarato Pellegrini.

Spazio Vignaiolo: Il vino come ambasciatore del territorio

Un'importante novità di quest'edizione sarà lo Spazio Vignaiolo, un'area dedicata al turismo del vino, che ospiterà una selezione di 80 cantine italiane. Questo spazio offrirà una vetrina esclusiva per i produttori vinicoli, che presenteranno non solo i migliori vini del Trentino, ma anche etichette provenienti da altre regioni italiane come il Veneto e le Marche. Gli espositori saranno supportati da momenti di formazione e degustazione all'interno della Wine Arena, dove esperti del settore guideranno il pubblico attraverso percorsi tematici e approfondimenti sul mondo del vino.

Novità di questa edizione lo Spazio Vignaiolo, un’area dedicata al turismo del vino

Un elemento distintivo dello Spazio Vignaiolo sarà l'interazione tra produzione e cultura: le aziende partecipanti fanno parte della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), garantendo un'esperienza autentica e un legame profondo con il territorio.

Hospitality, focus su progettazione inclusiva

Quest'edizione di Hospitality pone particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusione grazie al ritorno del progetto DI OGNUNO. Questo spazio, sviluppato in collaborazione con Village for All e Lombardini22, esplorerà il tema della progettazione inclusiva in ambito Horeca, con focus su ambienti come la sala colazione. Verranno presentate soluzioni pratiche per superare le barriere architettoniche e sensibili, creando ambienti che rispondano alle esigenze alimentari (intolleranze, allergie, scelte etiche) e favoriscano l'inclusione sociale.

Il padiglione Outdoor Boom di Hospitality 2025

Il progetto sarà sviluppato in due aree: una dedicata al comfort e l'altra al discomfort, in modo da far comprendere concretamente l'importanza di un design accessibile che non solo rimuova barriere fisiche, ma che rispetti e valorizzi anche le diversità sensoriali e alimentari. Non mancheranno momenti dedicati all'innovazione digitale, con l'introduzione del AI Playground, un'area interattiva che esplorerà come l'intelligenza artificiale possa migliorare i processi aziendali e ottimizzare l'esperienza cliente nel settore Ho.Re.Ca. Quest'area sarà dedicata a soluzioni AI-based, in grado di proporre nuove tecniche per la gestione delle attività e l'automazione delle operazioni.

Hospitality, l'H EXPERIENCE

Quest'anno debutta H EXPERIENCE, un innovativo format esperienziale che offrirà ai visitatori l'opportunità di vivere momenti immersivi legati ai temi chiave dell'ospitalità. Quattro aree tematiche, ognuna delle quali proporrà un'esperienza unica:

DI OGNUNO, per un viaggio nella progettazione inclusiva

The Spirits Escape, un percorso sensoriale nel mondo della miscelazione e dei distillati

AI Playground, per interagire con le ultime soluzioni in intelligenza artificiale

“Esperienze e sensibilità con il linguaggio Materico”, una mostra sul design outdoor, curata da ADI-VTAA.

Hospitality, occasione per il networking e la formazione

La fiera non si limita solo a essere un punto di riferimento per espositori e buyer, ma anche una piattaforma per la formazione e il networking. Con oltre 110 speaker, tra esperti di settore e leader di pensiero, gli operatori avranno l'opportunità di partecipare a seminari e workshop sui temi più rilevanti per il settore, come la sostenibilità, l'innovazione digitale, il food & beverage e l'evoluzione dell'accoglienza. I concorsi tra giovani chef e startup innovative stimoleranno il confronto e la creatività.