Vegâteau si apre all'Italia: al Sigep World presentata la terza edizione

La terza edizione di Vegâteau, il contest che celebra la pasticceria vegetale, si amplia raggiungendo un respiro nazionale. Dopo che le precedenti edizioni hanno avuto un respiro lombardo, la competizione si apre quest'anno a pasticceri di tutta Italia, mantenendo l'obiettivo di promuovere un approccio etico, inclusivo e sostenibile al mondo dei dolci. L'appuntamento è per il 4 maggio a Bergamo.

La terza edizione di Vegâteau è stata presentata al Sigep World

Vegâteau, la presentazione

Il concorso è stato ufficialmente inaugurato durante il Sigep World 2025 con la partecipazione di Marco Pedron, noto pastry chef e ambassador del progetto. Pedron, grazie alla sua esperienza con realtà di prestigio come Principe di Savoia, Princi e Carlo Cracco, ha sottolineato il potenziale ancora inespresso della pasticceria vegetale, invitando i partecipanti non solo a puntare sui premi in palio ma a esplorare nuove tecniche e conoscenze.

L'evento ha visto anche l'intervento di Luca Andrè, chef del Soul Kitchen di Torino e docente presso la FunnyVeg Academy. Andrè ha suggerito di evitare l'uso di ingredienti esotici o complessi, preferendo invece valorizzare la semplicità e l'essenzialità delle materie prime, creando dolci che raccontino una storia attraverso sapori equilibrati e consistenze innovative. Il concorso è promosso da Lav Onlus, in collaborazione con FunnyVeg, e si distingue come molto più di una semplice gara. È una piattaforma per sensibilizzare sull'impatto ambientale e sul benessere animale, proponendo dolci 100% vegetali adatti anche a chi soffre di intolleranze alimentari o adotta uno stile di vita sostenibile.

Vegâteau, verso Bergamo

Le iscrizioni per Vegâteau 2025 sono aperte fino al 31 marzo 2025. Tra tutti i partecipanti, verranno selezionati dieci finalisti che si sfideranno il 4 maggio nella cornice del Daste di Bergamo. La gara finale vedrà una giuria d'eccellenza, composta da chef e giornalisti, valutare le creazioni dei concorrenti, premiando l'originalità, l'equilibrio dei sapori e la capacità di trasmettere un messaggio etico attraverso i dolci. Il pubblico avrà inoltre l'opportunità di degustare le creazioni in gara, trasformando l'evento in una vera festa del gusto.

Amandorla, la torta vincitrice dell‘edizione 2024 di Vegâteau

Tra i riconoscimenti per i vincitori figurano strumenti di alto livello per i professionisti della pasticceria, tra cui una planetaria KitchenAid Bowl Lift Heavy Duty, e un Master in Pasticceria Vegetale presso la FunnyVeg Academy, pensato per perfezionare le competenze nel settore. La novità dell'edizione 2025 è il premio speciale Coffee Lovers, una macchina per caffè espresso KitchenAid KF8, che arricchisce ulteriormente l'offerta per i concorrenti.