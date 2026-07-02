Pizza Convention torna a Roma: due giorni con Bonci, Pepe e i grandi maestri

Pizza Convention torna a Roma con la sua seconda edizione e si prepara a riunire professionisti, pizzaioli, aziende e appassionati del settore in un appuntamento che punta ad approfondire i temi più attuali legati all'universo della pizza. L'evento si svolgerà lunedì 6 e martedì 7 luglio negli spazi di Officine Farneto, proponendo due giornate ricche di show cooking, talk, degustazioni, approfondimenti tecnici e contest professionali.

Pizza Convention torna a Roma il 6 e 7 luglio con un ricco programma di eventi

L'obiettivo della manifestazione è offrire un momento di confronto dedicato all'evoluzione del comparto, valorizzando il lavoro dei pizzaioli, la qualità delle materie prime, le tecniche di impasto, gli abbinamenti e il ruolo crescente della formazione professionale all'interno di un settore che rappresenta uno dei simboli della gastronomia italiana.

Donne pizzaiolo e valorizzazione della professione al centro del programma

Tra i temi principali dell'edizione 2026 spicca l'attenzione dedicata alla presenza femminile nell'arte bianca. Dopo l'apertura ufficiale e i saluti istituzionali, lunedì 6 luglio alle ore 12 sarà consegnato il riconoscimento "Maestra della pizza", destinato a sei professioniste che si sono distinte per competenza tecnica e contributo alla crescita del settore. A seguire è in programma il talk show "In Italia le donne pizzaiole sono solo il 2%: non è solo un dato tecnico è un dato culturale", moderato da Laura Mantovano. Al dibattito prenderanno parte Marzia Buzzanca (L'Aquila), Petra Antolini di Settimo Cielo (Pescantina, Verona), Filomena Palmieri di Da Filomena (Castrovillari, Cosenza), Rocco Agrifoglio, direttore dell'Osservatorio Socio Economico della Pizza Napoletana, e Gabriele Bonci di Pizzarium (Roma). L'incontro offrirà un'occasione di riflessione sui dati emersi dalle ricerche dedicate alla professione e sulle prospettive di crescita della presenza femminile nelle pizzerie italiane.

Tanti talk in programma, condotti da Laura Mantovano, qui al centro in un dibattito della passata edizione

«Questa edizione punta i riflettori sulla dimensione femminile all’interno del settore - sottolinea Laura Mantovano, giornalista curatrice dell’evento - I dati emersi dalla ricerca dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, condotta da Avpn, Cnr e Fipe, evidenziano che solo il 2% riveste il ruolo di pizzaiolo. Una situazione che merita un approfondimento, esattamente come l’altro grande tema al centro delle due giornate, l’iter normativo che punta al riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo. La pizza è ormai al centro di due patrimoni Unesco: l’arte del pizzaiolo e la cucina italiana. Ma essere un Patrimonio implica responsabilità e la responsabilità si misura con il rigore. Oggi chiunque può definirsi pizzaiolo. Non esiste un percorso minimo condiviso, non esistono standard tecnici obbligatori. Si tratta di tutelare il consumatore e il mestiere».

Il riconoscimento della professione di pizzaiolo tra i temi del congresso

La seconda giornata della Pizza Convention si aprirà alle ore 12 con la presentazione del manifesto "Pizzaiolo: un mestiere da tutelare", iniziativa dedicata al percorso di riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo.

Il maestro Franco Pepe, ospite a Pizza Convention il 7 luglio

L'incontro sarà moderato da Selena Vacca, esperta di legislazione agroalimentare, e vedrà la partecipazione della Senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della 4ª Commissione Permanente Politiche dell'Unione Europea, insieme ad Antonio Pace, presidente Avpn, Roberta Esposito de La Contrada (Aversa), Franco Pepe di Pepe in Grani (Caiazzo), Corrado Scaglione di Enosteria Lipen (Triuggio) e Renato Bosco di Saporè (Verona). Il confronto approfondirà il tema della qualificazione professionale e dell'evoluzione normativa di un mestiere sempre più centrale nella ristorazione italiana.

Contest, show cooking e campionati protagonisti della Pizza Convention

Accanto ai momenti di confronto, la Pizza Convention 2025 offrirà un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla pratica e alla competizione, coinvolgendo alcuni tra i protagonisti più rappresentativi dell'arte bianca. Tra gli eventi più attesi figura la tappa romana del Vera Pizza Napoletana Champion, il campionato nazionale promosso da Avpn, in programma martedì 7 luglio alle ore 13.30. Lunedì mattina, dalle ore 10, spazio invece al concorso dedicato ai fritturisti, organizzato da Zucchi Professional, la linea professionale dello storico oleificio.

Doppio contest dedicato a pizza tonda e in teglia promosso da Sorì

Grande attenzione anche per il doppio contest riservato ai pizzaioli under 35, promosso da Sorì. La competizione sarà articolata in due prove: una dedicata alla pizza tonda, prevista lunedì alle ore 13, e una riservata alla pizza in teglia, in programma martedì alle ore 10. L'azienda casearia di Teano, attiva dal 1868, rinnova così il proprio sostegno alla crescita professionale delle nuove generazioni di pizzaioli, confermando il legame con il mondo dell'arte bianca e con la valorizzazione della qualità delle materie prime.

Un settore che vale oltre 15 miliardi di euro

Per il secondo anno consecutivo, la Pizza Convention si propone come un punto di riferimento per l'intero comparto della pizza italiana, mettendo a confronto professionisti, imprese, giornalisti, tecnici ed esperti del settore. Secondo i dati FIPE, il comparto supera oggi i 15 miliardi di euro di valore, conta oltre 50.000 pizzerie, impiega più di 300.000 addetti e produce ogni giorno oltre 8 milioni di pizze. «Pizza Convention si configura come una sorta di stati generali della pizza, rappresentando uno spazio di confronto dinamico tra i principali player del settore su temi fondamentali come l’inclusione, l’innovazione di filiera e l’evoluzione di mercato - spiega Pietro Ciccotti, founder di Excellence e ideatore dell’evento -. Pizza Convention è inoltre l’ambiente ideale per costruire relazioni: accanto ai maestri pizzaioli ci sarà infatti un parterre di accademici, giornalisti del settore, esperti del mondo enologico, imprenditori e professionisti in costante dialogo con il mondo pizza, per numerosi momenti di interazione e confronto sul futuro del settore».

Per i partecipanti anche la possibilità di assistere a interessanti show cooking con maestri pizzaioli

«Per Officine Farneto è motivo di grande soddisfazione essere ancora una volta coproduttore di Pizza Convention - ha dichiarato invece Claudio Compagnucci di Officine Farneto -. Crediamo nel valore di una manifestazione che continua a crescere, capace di riunire i migliori professionisti del settore e di promuovere la cultura della pizza. Ospitare questo appuntamento significa contribuire a un progetto che genera confronto, innovazione e nuove opportunità per tutta la filiera».

"Spicchi di Stelle": le degustazioni con i grandi maestri pizzaioli

A chiudere entrambe le giornate sarà "Spicchi di Stelle", il format serale ospitato sulla terrazza di Officine Farneto. Lunedì 6 luglio, dalle ore 20, saranno protagonisti Amalia Costantini e Raffaele Bonetta, mentre martedì 7 luglio sarà il turno di Marzia Buzzanca, Renato Bosco e Corrado Scaglione.

Pizza Convention avrà anche due appendici serali con altri incontri in terrazza

Le pizze saranno accompagnate da una selezione di vini del territorio, in un percorso di degustazione riservato agli ospiti su invito. Con show cooking, incontri, competizioni e approfondimenti tecnici, la manifestazione conferma l'obiettivo di raccontare l'evoluzione della pizza italiana, valorizzando il lavoro dei professionisti e offrendo occasioni di confronto sui temi che stanno ridisegnando il futuro del settore.