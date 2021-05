Il Box Le 5 Stagioni racconta cosa rende unica la pizza

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 09:30

Il “Box Le 5 Stagioni” valorizza la qualità delle materie prime e il lavoro del pizzaiolo

Pizza Stories, la piattaforma con approfondimenti, ricette e news

Farine Le 5 Stagioni, qualità e rispetto per l’ambiente

rasmettere il valore. Raccontare attraverso parole e immagini. Trasformare gli oggetti per comunicare la storia della farina e il mondo che è racchiuso nella pizza. Così si diffonde la, da chi si dedica con dedizione e passione alla sua trasformazione in farina, dagli artigiani che plasmano la materia prima preparando pizza dal sapore unico e inimitabile.: un mondo che merita di essere approfondito, conosciuto e apprezzato. Eppure, quante volte ci siamo seduti a tavola davanti alla nostra pizza preferita, senza pensare a tutto ciò che essa esprime e contiene, non solo in termini di materia prima e di ingredienti, ma anche di studio e dedizione espressi dal lavoro di chi dedica passione e impegno ogni giorno nelle sue differenti fasi di preparazione. Il “” nasce proprio dalla volontà del Gruppo Agugiaro&Figna Molini di comunicare, diffondere e far conoscere il, la sua genuinità, sostenibilità e autenticità e allo stesso tempo diffondereche lavorano sapientemente la materia prima per poi trasformarla in un’esplosione di colore, sapore e gusto da portare a tavola.«Il box pizza - spiega, direttore commerciale Italia de Le 5 Stagioni - è nato lo scorso anno, durante il primo lockdown. Rappresenta il filo conduttore tra il pizzaiolo e il consumatore finale per raccontare i valori racchiusi nella pizza scelta». Infatti, spesso si dà per scontata la bontà di una margherita o di una quattro stagioni, senza in realtà identificare i singoli elementi che rendono quella pizza unica.«I pizzaioli - prosegue Pistollato - non hanno sempre la possibilità di comunicare al cliente la tipologia di farina utilizzata, gli impasti che hanno portato alla sua preparazione, il lavoro di rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema celato in apparenti semplici attività. Per raccontare il processo attraverso il quale si ottiene un ottimo prodotto finale abbiamo pensato di proporre il “Box Le 5 Stagioni”». Quest’ultimoper scoprire tutti i “segreti” dell’azienda molitoria che macina il grano dal XV secolo.Gli appassionati di quello che Jacques Attali definì “il piatto universale” per eccellenza possono quindi accedere alla. La piattaforma editoriale Pizza Stories è un luogo d’incontro virtuale con approfondimenti, ricette, news, spiegazioni e informazioni sul mondo della pizza, ma anche sulle farine e gli ingredienti utilizzati; un network per entrare in contatto con tecnici delle farine di Agugiaro&Figna, leggere articoli di giornalisti ed esperti gourmet, scoprire ricette e novità. Ma non solo come meri lettori. Infatti, lo scopo del “Box Le 5 Stagioni” è anche quello di rendere gli appassionati della pizza i veri protagonisti attraverso unoLa pizza fa parte della nostra tradizione, è il simbolo della cultura enogastronomica italiana. Ecco perché. Il percorso è iniziato proprio con l’ideazione della prima linea di farine e miscele professionali interamente dedicata a tutti gli artigiani della pizza ed esperti maestri pizzaioli. I grani scelti de Le 5 Stagioni provengono dalle migliori coltivazioni del mondo e sono macinati attraverso un processo produttivo che utilizza tecnologie all’avanguardia in grado di preservare il gusto autentico del grano e garantire ogni parametro di qualità.. L’azienda s’impegna ogni giorno nella tutela della biodiversità, nello sviluppo locale e nella riduzione dell’impatto sociale, utilizzando energia generata da fonti rinnovabili con cui sono alimentati tutti gli stabilimenti.Per informazioni: www.agugiarofigna.com