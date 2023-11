La natura addosso: cibo puro per la pelle e la mente

Un'indagine della rivista tecnico-scientifica Cosmetic & Toiletries stima che il mercato globale dei cosmetici fermentati raggiungerà un valore di 78.2 miliardi di dollari nel 2025. (fonte Nature). Abbiamo scelto tre esempi in questo campo, che distribuiscono i loro prodotti negli hotel, spa e B&B.

Per la cosmesi aumentano i prodotti di derivazione naturale

Comfort Zone: il brand di cosmetici naturali tutto italiano

Un brand tutto italiano, ispirato alla sostenibilità e fondato sull'etica aziendale. Il gruppo Davines, nato a Parma nel 1983, nel 1996 ha creato il brand di prodotti cosmetici Comfort Zone, che si ispira a una visione di bellezza etica.

La storia e la filosofia aziendale

Nel 1983 la famiglia Bollati fonda a Parma Davines, come laboratorio di ricerca e prodotti tricologici di qualità. In seguito nel 1996 crea il brand di prodotti cosmetici Comfort Zone per spa e istituti di bellezza. Oggi è diventata una realtà internazionale presente in 90 paesi, un team multiculturale, mille dipendenti e 800 referenze. Comfort Zone è Certified B Corporation® perché si ispira a una visione di bellezza, espressione di sostenibilità ed etica. Tutto nasce nell' orto scientifico, dove esperti estraggono foglie e fiori per creare nuovi prodotti. Comfort Zone si impegna a garantire efficacia e sicurezza, scegliendo ingredienti di qualità che rispettino la pelle e l'ambiente. Oltre 40 ricercatori, chimici, biologi e dermatologi, supportati da un Comitato Scientifico multidisciplinare e da numerose Università, lavorano con l'obiettivo di sviluppare formulazioni “clean”, altamente concentrate in principi attivi di origine naturale e con molecole high-tech dermo-compatibili. Nel “Giardino Scientifico”, un laboratorio all'aria aperta nel Davines Village a Parma, sono studiate nuove molecole botaniche per l'innovazione cosmetica. Tutte formule senza siliconi, derivati animali, oli minerali, coloranti artificiali e SLS (tensioattivo).

Nel "Giardino scientifico" gli esperti studiano nuove formule

All'interno del Davines Village nasce l'Orto Scientifico, per coltivare benessere e conoscenza. 3.000 metri quadrati, emblema dei valori di bellezza, sostenibilità e benessere che da sempre animano il Gruppo Davines. Un giardino botanico da cui attingere per sviluppare in modo efficace e sostenibile le formulazioni dei propri prodotti. Allo stesso tempo è un luogo di ricarica interiore per offrire a dipendenti e visitatori un momento di contatto profondo con la natura. «L'idea di un giardino botanico dedicato alla ricerca scientifica è da sempre nella mia mente.

Il giardino scientifico

L'Orto Scientifico offrirà ai laboratori Davines e Comfort Zone la possibilità di un contatto ancor più diretto con la natura e le sue infinite risorse, fungendo sia da strumento che da fonte d'ispirazione per il loro lavoro quotidiano», sottolinea Davide Bollati, Presidente Davines. Il Davines Village - la cui superficie di 77.000 metri quadrati è dedicata per l'80% al verde - accoglie quale ulteriore elemento fondante della sua identità l'Orto Scientifico, un laboratorio a cielo aperto grazie alla collaborazione con l'Università di Firenze. Le piante presenti al suo interno sono state selezionate in virtù delle loro funzionalità e proprietà scientifiche, utili agli studi della divisione Ricerca & Sviluppo del Gruppo.

Davide Bollati, Presidente Davines

Grazie alla presenza di specie rare e a rischio di estinzione, l'Orto Scientifico, coltivato secondo i principi dell'agricoltura biologica, diviene inoltre custode della biodiversità, tematica da sempre cara a Davines. Su una superficie di circa 3.000 metri quadrati e un diametro approssimativo di 60 metri. Intorno alla fontana collocata in posizione centrale si sviluppano, circoscritti da arbusti di salice, quattro macro aree dedicate ad altrettante categorie botaniche: l'Orto degli Aromi, l'Orto Medico, l'Orto dei Colori e l'Orto dei Profumi. Un pergolato ospita tavoli dotati di prese elettriche che consentono ai dipendenti di lavorare all'aperto. C'è spazio anche per una serra, progettata e realizzata in Inghilterra al fine di contenere le specie inadatte al clima emiliano, ma funzionali alle ricerche del laboratorio dell'azienda.

Da gennaio 2024 il gruppo produrrà esclusivamente dispenser, evitando sprechi di plastica

Comfort Zone su richiesta crea per hotel, spa e B&B prodotti personalizzati: dai prodotti home care agli special gift, dai diffusori alle fragranze, dai refill per camere, bagni e aree comuni. Sono prodotti dalla firma olfattiva riconoscibile, tanto che spesso la clientela li acquista per rivivere a casa la profumazione.

Davide Manzoni, direttore generale di Comfort Zone

«Il segmento alberghiero si sta avvicinando alla cosmetica naturale e sostenibile in modo cautelativo, fa notare Davide Manzoni, direttore generale di Comfort Zone. Il mondo dell'ospitalità non è propenso a cambiare, è restio a sostituire i prodotti nelle stanze da bagno. Comunque il mondo delle amenities si sta spostando verso i contenitori o refill da riempire e questo significa quintali di plastica risparmiati. Basti pensare che negli Stati Uniti sono stati praticamente eliminati, in Europa non ancora. Comfort Zone ha iniziato a produrre e distribuire refill dal 2011, anticipando le tendenze del mercato. C'è di più, da gennaio 2024 non forniremo più amenities, probabilmente qualche nostro cliente si lamenterà, ma noi siamo proiettati verso un ambiente pulito. I nostri contenitori da tre litri offrono un vantaggio economico all'albergatore con una riduzione dei costi pari al 30/40 per cento, non solo sono di plastica riciclata. Quindi l'albergatore dovrà scegliere se privilegiare il marketing comunicativo o la responsabilità verso l'ambiente. I nostri refill, fissi al muro, portano il nostro marchio, che il cliente senz'altro ricorderà. Un'indagine di mercato ha rilevato che una persona utilizza in media dai 20 ai 30 ml di shampoo, una piccola confezione ne contiene 40 ml. Questo significa che il resto viene gettato via, per non parlare della plastica; invece con un dispenser è sufficiente schiacciare un paio di volte l'erogatore per lavarsi».

Il caso MEI, prodotti dalle piante selvatiche

Mei (Migliori erbe italiane) è un'eccellenza italiana che realizza alta fitocosmesi e prodotti erboristici da pianta selvatica adatti ad ogni esigenza di benessere e bellezza. La filosofia MEI è basata sull'utilizzo di purissimi oli essenziali, le Assolute, di grado alimentare che agiscono in sinergia con il massaggio e i fito-cosmetici nella beauty routine quotidiana. Speciali oli essenziali sprigionano il bouquet della pianta, che gli chef dei Resort utilizzano in cucina nelle loro specialità o negli infusi, nelle tisane o nei cocktails offerti al termine del trattamento.

Le erbe MEI

Mei è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale nel modo Beauty & SPA. Nata nel 1988 grazie alle idee di Adriana Titton, oggi è diretta dal figlio Roberto – che ha condiviso gli ideali materni e sviluppato il wellness concept sensoriale dei trattamenti di bellezza e rituali SPA basati sull'aromaterapia. Sempre più Hotel, SPA, centri benessere italiani e stranieri che vogliono distinguersi nel panorama del benessere e offrire una luxury customer experience, hanno scelto MEI. Come nel caso di Cape of senses, relais di lusso inaugurato di recente alle Torri del Benaco (Garda) che ha sposato la filosofia Mei.

Adriana Titton, fondatrice di MEI

Aumenta la richiesta di trattamenti naturali

«Negli ultimi anni sono sempre più le realtà che ambiscono a posizionarsi su una fascia medio-alta e offrire dei veri e propri trattamenti luxury o signature, con prodotti cosmetici naturali di altissima qualità e spesso realizzati in private label. È aumentata la richiesta di trattamenti completamente naturali, coordinati nella fragranza e con la garanzia di efficacia data dalla certezza di azione del principio attivo.», sottolinea Danila Cordani, responsabile Brand & marketing Mei «Il 60% Hotel SPA/Resort/Hotel Chains – 40% Centri benessere e centri estetici richiedono la nostra collaborazione. Realizziamo room amenities e linee complete, anche in private label. Il grande vantaggio della linea Room Amenities MEI è quella di creare un legame sensoriale con la SPA.», prosegue Danila Cordani.

Sempre più clienti si affidano a prodotti naturali. Qui un momento dell'estrazione dell'aloe

Per quale motivo il mercato si sposta sempre più verso la sostenibilità?

«Più che una tendenza è un'esigenza comune. Mei ha avviato il progetto Green By Nature, una razionalizzazione del processo di produzione in chiave ecosostenibile, con un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente. Ad esempio i nostri packaging sono per lo più in vetro riciclato o 100% Pet da plastica rigenerata e interamente riciclabile, con etichette realizzate da fonti sostenibili. Abbiamo anche eliminato gli astucci per ridurre la produzione di rifiuti, l'emissione di CO2 e il consumo delle risorse naturali. I prodotti sono realizzati secondo la filosofia Slow beauty in laboratorio di produzione vicino alla principale zona di raccolta delle piante selvatiche officinali e Clean Beauty, prive di microplastiche o sostanze di sintesi chimica nocive per l'ambiente sia nella fase di produzione che di smaltimento.», continua Cordani.

Elemento innovativo: i principi attivi usati nei cosmetici li troviamo nei piatti o cocktail

«È uno dei trend più innovativi: grazie alle Assolute di grado alimentare, possiamo veicolare per via orale gli stessi principi attivi che il nostro corpo “assorbe” attraverso i cosmetici ad uso esterno. Ciò significa godere dei poteri benefici degli oli essenziali, in modo originale e sfizioso: cocktails e finger food per un'esperienza di benessere sensoriale - e naturale - a 360.» conclude Cordani.

N&B e la sostenibilità ambientale nell'hotellerie

Negli ultimi anni si è affermata una visione integrata dello sviluppo turistico che abbraccia efficienza economica, qualità del servizio offerto e compatibilità ambientale: N&B è pioniera di questa visione. «La nostra azienda ha saputo costruire, precorrendo i tempi, un impero “green” partendo dalla coltivazione di aloe, nota come Aloe vera del Salento, ora è tra le più grandi in Italia, impegnandosi attivamente in tutti gli aspetti di agricoltura biologica e rigenerativa, partendo da Madre Natura e dai suoi principi attivi (Olio, vite, grano, tabacco e piante officinali della macchia mediterranea)», sottolinea Mariangela Giannuzzi, communication marketing N&B.

Mariangela Giannuzzi, communication marketing N&B

N&B Natural is Better

Sin dal 1989 N&B Natural is Better ricerca e sviluppa soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita, seguendo direttamente l'intera filiera produttiva bio a km zero: coltivazione, estrazione dei principi attivi e produzione di cosmesi naturale e bio, investendo nell'innovazione di prodotto e nella sostenibilità del processo produttivo. Il continuo investimento in ambito R&D consente di ottenere uno standard qualitativo apprezzato, il “Green Quality Concept” ha ottenuto premi e riconoscimenti a livello internazionale. Il punto di forza è la capacità di personalizzare prodotti in private label per aziende in oltre 70 Paesi nel mondo. Si tratta del “Taylor made" concept, che permette di seguire con la massima attenzione i progetti dei nostri clienti sia i termini di formulazione che in termini di packaging e design.

Cibo puro per la pelle e la mente

“From plant to beauty” è il modello produttivo di N&B: non parliamo di semplici cosmetici ma di "cibo puro per la pelle”. Questo concetto nasce dalla consapevolezza che esiste una connessione tra pelle, corpo e mente. Da qui la volontà di realizzare delle soluzioni polisensoriali ricavate dalla natura, con i principi bio della nostra Terra e destinate non solo alla cura dell'aspetto fisico, ma anche al miglioramento dello stato d'animo, dell'equilibrio e del benessere della persona. Tutto il ciclo produttivo è certificato Bio da Ecosmetica e Nature e ed i nostri prodotti sono Vegan Friendly.

Un resort all'insegna della natura e dell'etica: Naturalis Bio Resort & Spa

Il Naturalis Bio Resort

Naturalis Bio Resort & Spa è un antico borgo contadino restaurato, risalente al Settecento e trasformato in un affascinante luogo dove godere vacanze rilassanti. Sapientemente restaurato, grazie ai principi della bioarchitettura, ha 14 suite, una piscina esterna circondata da ampi spazi di giardino con piante ed essenze mediterranee, di una Wander Spa, una Spa diffusa con rituali benessere ispirati alla Natura che circonda il borgo e ristorante raffinato che propone una cucina km 0 tra tradizione e innovazione.

Le amenities su misura con sostanze a chilometro zero

«Nel mondo dell'hotellerie, sempre più realtà guardano oramai da anni con grande attenzione alla personalizzazione del prodotto / set amenities da presentare nell' offerta al cliente. Formule biologiche certificate, fortemente legate al territorio nei principi attivi e nelle materie prime che le compongono. N&B propone soluzioni benessere personalizzate e cucite su misura per resort, hotel e strutture ricettive che puntano a creare una vera e propria guest experience.



La masseria Bio Resort Naturalis

Il segmento dell'hotellerie rispetto al fatturato della nostra azienda rappresenta circa il 5% e tra le collaborazioni esemplari nel territorio la linea Vair Borgo Egnazia e Patria Palace Lecce. In linea con il filone della sostenibilità nel mondo della cosmesi green, N&B propone ai propri clienti formule provenienti da agricoltura biologica, secondo un controllo di filiera km0 e in soluzioni packaging altamente sostenibili, PET 100% proveniente da plastica riciclata e riciclabile», conclude Giannuzzi.

