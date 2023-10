Sostenibilità negli hotel, il kit di cortesia non è più solo questione di moda

Non è soltanto una questione di moda, ma la parola d’ordine nelle strutture ricettive è la sostenibilità. Così la scelta delle “amenities” cade soprattutto su prodotti bio, naturali a base di essenze estratte dalla natura, come quelle del drJoseph, Mei o Naturalis a base di aloe. La clientela si accorge immediatamente se un bagno schiuma che trova in hotel irrita la pelle o la rende morbida. Lo sviluppo sostenibile vuole portare un miglioramento continuo alla qualità della vita e del benessere, senza compromettere il benessere delle generazioni future.

Kit di cortesia, negli hotel sono sempre più sostenibili

In hotel gli ospiti sempre più attenti alla natura

Così la maggioranza dei consumatori sceglie prodotti che “aiutano” la natura. Anno dopo anno, il mercato dei cosmetici biologici e naturali continua a crescere e si prevede che raggiungerà 54 miliardi di dollari nel 2027. D’altra parte il kit di cortesia è un biglietto da visita che accompagna la clientela non solo durante il periodo di soggiorno, ma anche a casa. Le piccole confezioni sono poco ingombranti e semplici da inserire nel trolley, pratiche soprattutto in aereo dove ci sono limitazioni. Non solo molte strutture hanno optato i dispenser per risparmiare e ridurre così lo smaltimento delle confezioni usate dal cliente. La novità? Alcune erbe possono essere sorseggiate come tisana oppure finiscono in un cocktail o su un piatto di portata.

Abbiamo scelto di segnalare alcuni esempi particolari che, in tal senso, si contraddistinguono nel mercato:

Quellenhof, kit alle erbe, fiori e un prodotto zero waste

Quellenhof Lazise

Nelle camere del Quellenhof Lazise e del Quellenhof Passeier gli ospiti trovano la linea courtesy Dorfer Med (100% naturale a base di erbe e fiori). Questa linea è presente anche nelle stanze del See Lodge dove, in aggiunta, viene messo a disposizione anche un prodotto “zero waste” nei bagni. Si tratta di un piccolo cubo di sapone della linea Dr. Joseph - Earth First Zero Waste Natural Body Care, che si prende cura della pelle degli ospiti e del pianeta. Si può usare per lavare mani, corpo e capelli. Tutti i set sono da refill. I dispenser grandi sono montati alla parete, invece quelli piccoli no e, infatti, possono essere anche portati a casa.

Alpenpalace Luxury Hideaway, la linea di cortesia firmata Bulgari

La Spa di coppia all'Alpenpalace

Nell’hotel troviamo la linea di cortesia Bulgari Plastica riciclata. Nelle stanze da bagno della struttura ci sono sia i dispenser ma anche i mono-prodotti perché gli ospiti richiedono i prodotti sul lavandino etc. La struttura sta valutando di avere linee dedicate e personalizzate, che costano meno rispetto alle linee di brand importanti.

Hotel Eala, cosmetici organici e il cadeaux firmato Alfio Ghezzi

L'hotel Eala

Le stanze sono dotate di linee dedicate e personalizzate con logo Eala, prodotte su indicazione con l’intento di far sì che l’ospite si senta pienamente a suo agio e comodamente immerso nelle atmosfere di Eala. La ricerca ha portato a selezionare un laboratorio di produzione cosmetica di matrice organica, priva di inquinanti ed altamente ecosostenibile, in pieno accordo con la filosofia green di Eala. La struttura tiene molto alla visione strategica della personalizzazione dei prodotti in chiave di aumento del valore percepito del brand. La creazione del packaging unico, armonizzato con l’immagine che l’hotel vuole trasmettere, è pensata per incastonarlo con grazia nel contesto naturalistico e culturale in cui si trova, in linea con la filosofia aziendale. All’arrivo in camera l’ospite trova a disposizione una linea di prodotti corpo dai sentori naturali.

Olio essenziale d’arancio amaro, lavanda e timo e fiori di cappero, formulazioni che avvolgono i sensi nei sentori mediterranei e stimolano la sensazione di relax e benessere. Nello specifico la linea di cortesia cosmetica prevede shampoo e latte corpo aromatizzati al fiore di cappero e balsamo e bagno doccia con olio essenziale di arancio amaro, in pratiche confezioni con pompetta erogatrice, saponette solide e detergente intimo. Le suite sono fornite di sali emollienti per il bagno al profumo di lavanda e nelle aree comuni dell’hotel sono posizionati erogatori della speciale formulazione di gel antibatterico con olii essenziali di lavanda e timo. A disposizione anche coffret di cortesia confezionati in cartone eco sostenibile, con latte detergente per il viso, dischetti struccanti e bastoncini per orecchie, lima per manicure, il classico kit da cucito per le emergenze e piccoli extra quali cuffia per doccia, spazzola ed elastico per capelli. Per gli sposi in viaggio di nozze, un gift di benvenuto firmato Eala Luxury SPA con maschera viso per rinfrescarsi dopo il viaggio e un invito a coccolarsi in SPA usufruendo di uno speciale sconto dedicato. Alla partenza, un saluto da parte dello Chef, un cadeaux gastronomico che andrà a comporre il più classico dei piatti italiani, lo spaghetto al pomodoro firmato Eala ed Alfio Ghezzi.

Manna Resort e i kit per la brand awarness

I kit di cortesia del Manna Resort

Nelle stanze la clientela ha a disposizione shampoo, conditioner, bagnoschiuma, body lotion personalizzati, saponetta personalizzata, detergente intimo, personalizzato, vanity set con cotton fiocc, tisseus, elastici, dischetti struccanti, shower cap. In un hotel di livello è fondamentale poter offrire agli ospiti qualcosa che vada oltre la stanza. Il packaging personalizzato dei flaconi, così come la saponetta, serve da strumento di brand awarness: ancora di più la profumazione stessa di shower gel, shampoo, conditioner, body lotion che, ritrovandola poi anche nei dispenser dei saponi in stanza e nelle aree comuni dell’hotel rimanda sempre al Manna. È già capitato diverse volte che gli ospiti abbiano chiesto di acquistarne, per questo l’hotel ha creato dei formati più grandi di shower gel e body lotion per la vendita. I prodotti sono acquistati da grossisti, ma sono stati personalizzati packaging e con una profumazione specifica. Naturalmente parte del kit di cortesia non è personalizzato, evitando la personalizzazione di quegli oggetti usa e getta che l’ospite non collegherebbe alla struttura.

Hotel Weihrerhof, la linea di cosmesi all'acqua di lago

L'hotel Weihrerhof

Un hotel a misura d’uomo, con solo 23 camere, sul lago di Costalovara, sull’altopiano del Renon. È stata una decisione presa molti anni fa quella di avere una linea personale cosmetica creata con acqua di lago e ingredienti tipici come il pino cembro, il fieno, ecc.: questi prodotti sono pienamente integrati nel programma di trattamenti particolarmente apprezzato dagli ospiti. Nelle stanze troviamo solo prodotti della linea cosmetica BergSea con l’acqua del lago di Costalovara, non confezionati o in dispenser R-Pet, anche se qualche volta vengono portati a casa. Il sapone e il guanto in lino sono pensati anche per essere portati a casa come omaggio.

Hotel Tyrol e il profumo per "portare" l'hotel a casa

La spa dell'hotel Tyrol

La linea di cortesia è stata appena rivista: l’Hotel Tyrol ha il profumo “della casa”, personalizzato e studiato appositamente dal “naso” di Maria Candida Gentile. Una fragranza che ormai contraddistingue da anni l’hotel e che è fondamentale per definire lo stile, per dare una connotazione precisa e per essere riconosciuti dai clienti che “ricordano” il profumo anche quando tornano a casa. Così come sentono subito “aria di casa” quando arrivano in hotel. Il profumo interessa l'intera linea cortesia: dallo shampoo fino alle creme, passando per i saponi.

Hotel Silena e le pantofole a sostegno del WWF

Il kit di Silena

L’hotel fornisce bottigliette monodose che i clienti possono portare anche a casa: Hand Soap, Shampoo, Body Lotion, Make Up Remover e varie. The Pure Silena è la linea di prodotti di produzione propria, che rimane strettamente al fianco del cliente sin dalla doccia in camera, e rappresenta una combinazione di una favolosa fragranza e un'azione lenitiva. I prodotti sono pensati per seguire lungo tutti i percorsi al Silena. Il loro effetto è a volte yin, a volte yang. Alcuni prodotti stabiliscono la connessione alla terra, mentre altri producono un effetto stimolante. Anche per quanto riguarda The Pure Silena, si è tratto ispirazione dall'Alto Adige e dal Sud-Est asiatico. Per i trattamenti viso vengono utilizzati prodotti cosmetici naturali altoatesini di “Team Dr. Joseph” di Brunico, capoluogo della Val Pusteria a circa 40 minuti in auto dal Silena. In camera ci sono dei dispenser refill da utilizzare più volte, in quanto in struttura si segue un percorso basato sull’uso e il riutilizzo. Per motivi di sostenibilità, non sono fornite pantofole usa e getta in camera. Se il cliente le ha dimenticate, può acquistare delle pantofole sostenibili alla reception. Con l’importo raccolto si sostiene il progetto “Stop the plastic floud!” del WWF.

