Ecco le Chiocciole 2025: presentata la guida delle Osterie d'Italia

Al Teatro Strehler di Milano, è stata presentata l'attesissima 35ª edizione della guida Osterie d’Italia a cura di Slow Food. Nata 35 anni fa come un’intuizione straordinaria, questa guida è diventata un vero e proprio best seller, superando anche la guida Michelin nelle vendite.

Novità della guida 2025

Questa edizione conta ben 1917 locali segnalati, suddivisi tra osterie, enoteche con cucina, ristoranti e agriturismi. Una delle novità più importanti è la sezione "Locali Quotidiani", che include nuove realtà come pub, pastifici, gastronomie ed enoteche che incarnano lo spirito dell'osteria con attenzione alla convivialità e al territorio. Sono 134 i nuovi ingressi di questa categoria, portando il totale delle novità a 460, segno della vivacità e del continuo rinnovamento del settore.

Questa edizione conta ben 1.917 locali segnalati

La guida di quest'anno premia 324 locali con la Chiocciola, il massimo riconoscimento che premia l'eccellenza per proposta, ambiente e accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. Tra le regioni più premiate troviamo la Campania con 39 chiocciole, seguita dal Piemonte con 29 e dalla Toscana con 27.

Un settore in crescita

La guida sarà disponibile in libreria dal 16 ottobre e in versione app (Android e iOS) dal 30 ottobre. Oltre alle osterie, agriturismi e ristoranti, sono stati premiati 211 locali per la selezione di bevande artigianali e 524 locali per l’eccellente selezione di vini. Questa edizione conferma la vitalità e la continua evoluzione della cucina tradizionale italiana, un patrimonio culturale che si rinnova nel tempo senza mai perdere la sua identità.

Carlo Bogliotti, addi Slow Food Editore, ha sottolineato come le osterie rappresentino luoghi unici da preservare, “luoghi di pace” in cui si racconta non solo una cucina, ma un'idea di mondo basata su approvvigionamenti etici, filiera corta e un'accoglienza autentica. Anche Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, ha posto l'accento sulla necessità di formare nuove leve per affrontare la crisi occupazionale nel settore della ristorazione, con progetti che coinvolgono giovani lavoratori migranti.

I premi speciali

Premio Interpretazione della cucina regionale

Entrà - Finale Emilia (MO)

Riconoscimento per la fedeltà e maestria nell'interpretazione della cucina emiliana, diventando un modello di rappresentazione gastronomica del territorio.

Consegnato da Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE.

Premio Dispensa in osteria

La Stella - Meduno (PN)

Premio per l'uso di carni esclusivamente da animali da cortile, con piatti come i ragù e secondi piatti che incarnano la tradizione locale.

Consegnato da Pietro Rovatti, Brand Consultant del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Premio Piatto dell’anno

La zuppa di legumi è stata premiata per la sua rappresentazione della biodiversità e l'uso di proteine vegetali, valorizzando la cucina di recupero e cotture lente. Le tre migliori versioni:

Pasta e fasoi dell'Antica Trattoria Bellinazzo - Villa Bartolomea (VR)

Zuppa di Slow Beans di Nonno Cianco - Cutigliano (PT)

Zuppa tradizionale di fagioli e scarole con fagiolo dente di morto di Acerra - Taverna a Santa Chiara - Napoli

Consegnato da Carmine Pagnozzi, direttore generale del Consorzio Biorepack.

Premio Vino in osteria

Menabò vino e cucina - Roma

Premiata per l'eccellente selezione di vini, accompagnati da un servizio esperto e curato.

Consegnato da Elena Tassone, responsabile marketing di Acqua San Bernardo.

Premio Birra in osteria

Arrogant Pub - Reggio Emilia

Riconosciuto per l'evoluzione del rapporto tra cibo e birra, dimostrando che la birra artigianale può essere un accompagnamento ideale per la cucina tradizionale.

Consegnato da Lorenzo Bossi, Marketing manager di Radeberger Gruppe Italia.

Premio Bere Bene

Il Michelaccio - Genova

Premiato per la varietà e originalità delle bevande proposte, tra cui cocktail con spiriti naturali, amari, liquori e succhi analcolici, per un'esperienza inclusiva a tutto pasto.

Consegnato da Manuela Mattalia, Direttore generale di Bordiga.

Premio Oste dell’anno

Boivin - Levico Terme (TN)

Riconoscimento per la calorosa e gentile accoglienza offerta dal suo oste, capace di narrare il territorio con discrezione.

Consegnato da Giovanni Coppo, CEO di Sambonet Paderno Industrie Spa.

L'elenco delle osterie in guida che hanno ricevuto la chiocciola

Abruzzo

PerVoglia - Castellalto (TE)

Perilli - Castilenti (TE)

Zenobi - Colonnella (TE)

Bracevia-A tutta pecora - Francavilla al Mare (CH)

La Grotta dei Raselli - Guardiagrele (CH)

La Bilancia - Loreto Aprutino (PE)

Taverna de li Caldora - Pacentro (AQ)

Taverna 58 - Pescara (PE)

Font’Artana - Picciano (PE)

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (TE)

La Corte - Spoltore (PE)

Clemente - Sulmona (AQ)

Terra di Ea - Tortoreto (TE)

Basilicata

Gagliardi - Avigliano (PZ)

Al becco della Civetta - Castelmezzano (PZ)

Nonna Vera - Latronico (PZ)

Da Peppe - Rotonda (PZ)

Calabria

Pecora Nera - Albi (CZ)

Il Tipico Calabrese - Cardareto (RC)

Da Talarico Salvatore - Catanzaro (CZ) inserto

Le Muraglie - Conflenti (CZ)

La Taverna dei Briganti - Cotronei (KR)

Il Ritrovo dei Picari - Grotteria (RC)

Costantino - Maida (CZ)

La Collinetta - Martone (RC)

Calabrialcubo - Nocera Terinese (CZ)

La Rondinella - Scalea (CS)

Il Vecchio Castagno - Serrastretta (CZ)

U Ricriju - Siderno (RC)

Zio Salvatore - Siderno (RC)

Campania

La Pignata - Ariano Irpino (AV)

Valleverde Zi’ Pasqualina - Atripalda (AV)

‘A Luna Rossa - Bellona (CE)

Pepe in Grani - Caiazzo (CE) inserto

Tre Sorelle - Casal Velino (SA)

La Pietra Azzurra - Caselle in Pittari (SA) inserto

Gli Scacchi - Caserta (CE)

I Masanielli - Caserta (CE) inserto

Viva lo Re - Ercolano (NA)

Fontana Madonna - Frigento (AV)

La Pergola - Gesualdo (AV)

Fenesta Verde - Giugliano in Campania (NA)

La Marchesella - Giugliano in Campania (NA)

Il Focolare - Isola d’Ischia (NA)

La Torre - Massa Lubrense (NA)

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense (NA)

Antica Trattoria Di Pietro - Melito Irpino (AV)

I Santi - Mercogliano (AV)

Esperia Osteria Flegrea - Monte di Procida (NA)

Da Donato - Napoli (NA)

La Chitarra - Napoli (NA)

La Notizia - Napoli (NA) inserto

Osteria Mediterranea - Napoli (NA)

Taverna a Santa Chiara - Napoli (NA)

O’ Ca Bistrò - Nocera Inferiore (SA)

Famiglia Principe 1968 - Nocera Superiore (SA)

Osteria del Gallo e della Volpe - Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

Perbacco - Pisciotta (SA)

Abraxas - Pozzuoli (NA)

La Ripa - Rocca San Felice (AV)

La Pietra Azzurra-Vallo di Diano - Sala Consilina (SA) inserto

Francesco e Salvatore Salvo - San Giorgio a Cremano (NA) inserto

La Locanda della Luna - San Giorgio del Sannio (BN)

‘E Curti - Sant’Anastasia (NA)

‘O Romano - Sarno (SA)

Osteria dei Briganti - Scampitella (AV)

La Lanterna - Somma Vesuviana (NA)

Da Addolorata - Torre Orsaia (SA)

La Piazzetta - Valle dell’Angelo (SA)

Emilia Romagna

Trattoria di Via Serra - Bologna (BO)

La Lanterna di Diogene - Bomporto (MO)

Campanini - Busseto (PR)

Locanda Mariella - Calestano (PR)

Badessa - Casalgrande (RE)

Da Faccini - Castell’Arquato (PC)

La Baita - Faenza (RA)

Da Noemi - Ferrara (FE)

Entrà - Finale Emilia (MO)

La Campanara - Galeata (FC)

Antica Locanda del Falco - Gazzola (PC)

Antica Trattoria Cattivelli - Monticelli d’Ongina (PC)

Osteria di Rubbiara - Nonantola (MO)

Ostreria Pavesi - Podenzano (PC)

Arrogant Pub - Reggio nell’Emilia (RE)

Caffè Grande - Rivergaro (PC)

Osteria dei Frati - Roncofreddo (FC)

Amerigo dal 1934 - Valsamoggia (BO)

Trattoria del Borgo - Valsamoggia (BO)

Il Cantacucco - Zocca (MO)

La Roverella - Zola Predosa (BO)

Friuli Venezia Giulia

Borgo Poscolle - Cavazzo Carnico (UD)

Rosenbar - Gorizia (GO)

La Stella - Meduno (PN)

Ivana & Secondo - Pinzano al Tagliamento (PN)

Allo Storione - Prata di Pordenone (PN)

Devetak - Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (GO)

Da Alvise - Sutrio (UD)

Antica Trattoria Suban - Trieste (TS)

L’Approdo - Trieste (TS)

Antica Trattoria Menarosti - Trieste (TS)

Stella d’Oro - Verzegnis (UD)

Lazio

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 - Acuto (FR)

Iotto - Campagnano di Roma (RM)

Il Calice e la Stella - Canepina (VT)

Trattoria del Cimino - Caprarola (VT)

Locanda del Ditirambo - Castro dei Volsci (FR)

La Piazzetta del Sole - Farnese (VT)

Sancho dal 1969 - Fiumicino (RM)

‘Na Fojetta - Frascati (RM)

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (RM)

Osteria del Vicolo Fatato - Piglio (FR)

Da Armando al Pantheon - Roma (RM)

Da Cesare - Roma (RM)

Da Cesare al Pellegrino - Roma (RM)

Grappolo d’Oro - Roma (RM)

L’Asporto di 180 Grammi - Roma (RM) inserto

Lievito - Roma (RM) inserto

Menabò Vino e Cucina - Roma (RM)

Pennestri - Roma (RM)

Pro Loco D.O.L. - Roma (RM)

SantoPalato - Roma (RM)

Trecca-Cucina di Mercato - Roma (RM)

Buccia - Sabaudia (LT)

Li Somari Trattoria Fuori Porta - Tivoli (RM)

Il Casaletto - Viterbo (VT)

Liguria

Cian de Bià - Badalucco (IM)

Mse Tutta - Calizzano (SV)

Il Castagneto - Castiglione Chiavarese (GE)

A Viassa - Dolceacqua (IM)

Raieü - Lavagna (GE)

Ligagin - Lumarzo (GE)

Baccicin du Caru - Mele (GE)

La Brinca - Ne (GE)

U Giancu - Rapallo (GE)

Lombardia

Visconti - Ambivere (BG)

Le Frise - Artogne (BS)

Locanda degli Artisti - Cappella de’ Picenardi (CR)

La Piana - Carate Brianza (MB)

Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere (MN)

Tamì - Collio (BS)

Finil del Pret - Comezzano-Cizzago (BS)

Da Sapì - Esine (BS)

Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano (MI)

Antica Trattoria Piè del Dos - Gussago (BS)

Caffè la Crepa - Isola Dovarese (CR)

Trattoria delle Miniere - Lenna (BG)

Al Resù - Lozio (BS)

Sali e Tabacchi - Mandello del Lario (LC)

Trattoria del Nuovo Macello - Milano (MI)

Trippa - Milano (MI)

Prato Gaio - Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina - Mortara (PV)

Trattoria dell’Alba - Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 - Pieve San Giacomo (CR)

Polisena l’Altro Agriturismo - Pontida (BG)

Via Vai - Ripalta Cremasca (CR)

Lago Scuro - Stagno Lombardo (CR)

Osteria del Campanile - Torrazza Coste (PV)

Marche

Sot’aj Archi - Ancona (AN)

Osteria del Castello - Arquata del Tronto (AP)

Agra Mater - Colmurano (MC)

Osteria San Biagio - Fabriano (AN)

Da Maria - Fano (PU)

Il Topicco - Grottammare (AP)

Da Rita - San Benedetto del Tronto (AP)

Mercato Trattoria Pop - Senigallia (AN)

Vino e Cibo - Senigallia (AN)

Molise

La Grotta da Concetta - Campobasso (CB)

Piemonte

Osteria dell’Arco - Alba (CN)

‘L Bunet - Bergolo (CN)

Locanda dell'Olmo - Bosco Marengo (AL)

Battaglino - Bra (CN)

Boccondivino - Bra (CN)

Fuorimano - Busca (CN)

Reis Cibo Libero di Montagna - Busca (CN)

Il Moro - Capriata d’Orba (AL)

Cacciatori - Cartosio (AL)

Madonna della Neve - Cessole (AT)

La Torre - Cherasco (CN)

Locanda dell’Arco - Cissone (CN)

La Speranza - Farigliano (CN)

Locanda Fontanazza - La Morra (CN)

Lou Pitavin - Marmora (CN)

Repubblica di Perno - Monforte d’Alba (CN)

Belvedere Roero - Monteu Roero (CN)

Cantina dei Cacciatori - Monteu Roero (CN)

Da Vittorio - Nucetto (CN)

Corona di Ferro - Saluzzo (CN)

Osteria della Pace - Sambuco (CN)

Del Belbo da Bardon - San Marzano Oliveto (AT)

La Coccinella - Serravalle Langhe (CN)

Impero - Sizzano (NO)

Antiche Sere - Torino (TO)

Consorzio - Torino (TO)

Scannabue - Torino (TO)

Osteria dell’Unione - Treiso (CN)

Locanda del Falco - Valdieri (CN)

Puglia

Le Macare - Alezio (LE)

Antichi Sapori - Andria (BT)

PerBacco - Bari (BA)

Antica Osteria La Sciabica - Brindisi (BR)

Cibus - Ceglie Messapica (BR)

‘U Vulesce - Cerignola (FG)

La Bottega dell’Allegria - Corato (BA)

La Cuccagna - Crispiano (TA)

Piccola Osteria Km Zero - Foggia (FG)

Terra Arsa - Foggia (FG)

Le Zie-Cucina Casareccia - Lecce (LE)

Riontino dal 1964 - Margherita di Savoia (BT)

La Locanda del Maniscalco - Mattinata (FG)

Masseria Barbera - Minervino Murge (BT)

L’Antica Locanda - Noci (BA)

Peppe Zullo - Orsara di Puglia (FG)

La Piazza - Poggiardo (LE)

Botteghe Antiche - Putignano (BA)

La Fossa del Grano - San Severo (FG)

La Locanda di Nonna Mena - San Vito dei Normanni (BR)

XFood - San Vito dei Normanni (BR)

Ristò dei Fratelli Pesce - Taranto (TA)

Taverna del Porto - Tricase (LE)

Sardegna

ChiaroScuro - Cagliari (CA)

La Locanda dei Buoni e Cattivi - Cagliari (CA)

Transumanza - Cagliari (CA)

Da Andrea al Cavallera - Isola di San Pietro (SU)

Su Recreu - Ittiri (SS)

Abbamele - Mamoiada (NU)

Il Rifugio - Nuoro (NU)

Letizia - Nuxis (SU)

Ada - San Sperate (SU)

Il Vecchio Mulino - Sassari (SS)

La Rosa dei Venti - Sennariolo (OR)

Sicilia

Ginger People&Food - Agrigento (AG)

Nangalarruni - Castelbuono (PA)

Mé Cumpari Turiddu - Catania

Oasi Osteria del Mare - Licata (AG)

Le Macine - Lipari (ME)

Casa & Putia - Messina (ME)

4 Archi - Milo (CT)

Andrea - Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori - Palazzolo Acreide (SR)

Trattoria del Gallo - Palazzolo Acreide (SR)

Buatta - Palermo (PA)

Corona Trattoria - Palermo (PA)

Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero - Raccuja (ME)

Cucina e Vino - Ragusa (RG)

San Giorgio e il Drago - Randazzo (CT)

U Sulicce'nti - Rosolini (SR)

Da Luciana - San Pietro Patti (ME)

Fratelli Borrello - Sinagra (ME)

Latteria Mamma Iabica - Siracusa (SR)

Cantina Siciliana - Trapani (TP)

Caupona Taverna di Sicilia - Trapani (TP)

Toscana

Nonno Cianco - Abetone Cutigliano (PT)

Il Cappello di Paglia - Anghiari (AR)

La Lina - Bagnone (MS)

Il Tirabusciò - Bibbiena (AR)

Quinto Quarto - Camaiore (LU)

La Taverna di Vigliagli - Castelnuovo Berardenga (SI)

Il Grillo è Buoncantore - Chiusi (SI)

La Solita Zuppa - Chiusi (SI)

Tenuta di Paganico - Civitella Paganico (GR)

Bel Mi’ Colle - Colle di Val d'Elsa (SI)

Osteria del Teatro - Cortona (AR)

Leonardo Torrini - Firenze (FI) inserto

Osteria dell’Enoteca - Firenze (FI)

La Burlanda - Fosdinovo (MS)

Oste Scuro - Grosseto (GR)

Azzighe-Osteria a Metà - Livorno (LI)

Il Mecenate - Lucca (LU)

Locanda Agricola Posapiano - Montecarlo (LU)

La Ciottolona - Montieri (GR)

Il Libridinoso - Murlo (SI)

L’Oste Dispensa - Orbetello (GR)

Peposo - Pietrasanta (LU)

La Bottegaia - Pistoia (PT)

La Tana degli Orsi - Pratovecchio Stia (AR)

Antico Ristoro Le Colombaie - San Miniato (PI)

Il Conte Matto - Trequanda (SI)

Buonumore - Viareggio (LU)

Trentino Alto Adige

Kürbishof - Anterivo-Altrei (BZ)

Oberraut - Brunico-Bruneck (BZ)

Maso Santa Romina - Canal San Bovo (TN)

Drumlerhof - Campo Tures-Sand in Taufers (BZ)

Alter Fausthof - Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern (BZ)

Pitzock - Funes-Villnöss (BZ)

Locanda delle Tre Chiavi - Isera (TN)

Boivin - Levico Terme (TN)

Lusernarhof - Luserna (TN)

Osteria Storica Morelli - Pergine Valsugana (TN)

Nerina - Romeno (TN)

Lerchner’s in Runggen - San Lorenzo di Sebato (BZ)

Lamm Mitterwirt - San Martino in Passiria-Sankt Martin in Passeier (BZ)

Waldruhe - Sesto-Sexten (BZ)

Ciasa dò Parè - Soraga (TN)

Durnwald - Valle di Casies-Gsies (BZ)

Umbria

Osteria dello Sportello - Arrone (TR)

L’Acquario - Castiglione del Lago (PG)

La Miniera di Galparino - Città di Castello (PG)

Tipica Osteria dei Sensi - Montone (PG)

La Palomba - Orvieto (TR)

I Birbi - Perugia (PG)

Stella - Perugia (PG)

La Cantina di Spello - Spello (PG)

Il Capanno - Spoleto (PG)

Lillero - Terni (TR)

Valle d’Aosta

Al Maniero - Issogne (AO)

Veneto