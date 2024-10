"Nel salotto marchigiano" ritorna la programmazione tv: un racconto che parla al cuore

Nel salotto marchigiano, la trasmissione di narrazione turistica ed enogastronomica che dalla Regione Marche si rivolge al mondo, riprende la sua programmazione, a condurre la trasmissione sarà il giornalista del tartufo Giuseppe Cristini. Il talk show tornerà in onda su Tele2000 a partire da mercoledì 16 novembre, trasmettendo in tutto il territorio marchigiano e in streaming su www.tele2000.it.

Giuseppe Cristini, Cristiano Capponi e Pino Crestini durante le riprese di "Nel salotto marchigiano"

La prima puntata sarà dedicata al tartufo e ai suoi segreti, vero protagonista della serata. Saranno messi in luce i suoi valori ecologici, economici ed etici, presentando Sua Maestà Tartufo come un vero miracolo della natura. A condurre la trasmissione sarà Giuseppe Cristini, affiancato da due illustri ospiti: il Maestro Cavatore e Custode del Bosco, Pino Crestini da Sestino, e il noto tartufaio e volto televisivo Cristiano Capponi da Sant'Angelo in Vado.

Pino Crestini, con il suo fidato cane da tartufo Kikka e oltre cinquant'anni di esperienza, svelerà i segreti di questo frutto prezioso, legati alla genetica dei cani da tartufo, ai cicli della luna e al mistero che avvolge i boschi. Cristiano Capponi invece si rivolgerà ai giovani tartufai, incoraggiandoli a mettere passione e amore in questo affascinante mestiere.

Cristiano Capponi, Pino Crestini e il suo cagnolino da tartufo Kikka
La lcoandina dell'Accademia del Tartufo nel Mondo che presenta "Nel salotto marchigiano"

Durante la puntata verranno esplorati i pregi e difetti della cavatura del tartufo bianco, tra il confine sottile di mistero e realtà, magia e cucina. La raccolta invernale è solo all'inizio, e gli esperti attendono la luna nuova per valutare al meglio la stagione 2024/2025. "Ci troviamo di fronte a un'annata difficile da decifrare", commenta Cristini, "ma è essenziale guardare oltre gli ostacoli per capire quale futuro attende il tartufo nei prossimi anni".

Tutti gli appassionati e i cavatori si interrogano su come affrontare questa sfida e su quali direzioni prendere per preservare e valorizzare questa meraviglia naturale.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it