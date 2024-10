Booking.com: Trieste è tra le 10 destinazioni più trendy del 2025

Trieste si è affermata tra le mete globali più trendy del 2025. Secondo le previsioni di viaggio di Booking.com, che ha analizzato le tendenze emergenti sulla propria piattaforma, la città giuliana è infatti una delle dieci destinazioni internazionali pronte a diventare veri e propri hotspot per i viaggiatori. La sua unicità e l'incontro di culture italiane, slovene e austriache la rendono una gemma nascosta che sta attirando sempre più attenzione, non solo tra gli italiani, ma anche tra un crescente numero di turisti stranieri.

Trieste tra le mete globali più trendy del 2025 per Booking.com

Booking.com, ecco le città mondiali più trendy per il 2025

Trieste si trova in ottima compagnia in questa lista di mete globali di tendenza per il 2025. Ecco l'elenco completo delle altre città selezionate da Booking.com:

Sanya , Cina

, Cina João Pessoa , Brasile

, Brasile Tromsø , Norvegia

, Norvegia Willemstad , Curaçao

, Curaçao Tignes , Francia

, Francia San Pedro de Atacama , Cile

, Cile Naha , Giappone

, Giappone Villajoyosa , Spagna

, Spagna Houston, Stati Uniti

Un trend in crescita: perché Trieste è tra le mete da non perdere

Le ricerche di soggiorni a Trieste sono aumentate vertiginosamente, registrando un +349% rispetto all'anno precedente. L'interesse per la città non si limita ai viaggiatori italiani: Trieste sta diventando una meta sempre più ambita anche da turisti stranieri, con incrementi significativi nelle ricerche da Austria (+156%) e Germania (+144%), ma soprattutto da Serbia (+1630%) e Croazia (+1313%). Persino dall'Australia, la città friulana ha visto un sorprendente aumento del 598%.

Perché Trieste è tra le mete da non perdere?

Ma cosa rende la città di Trieste così irresistibile? La sua posizione strategica su una stretta fascia di terra tra l'Adriatico e la Slovenia, il fascino storico di uno dei porti più importanti del mondo e un mix culturale che fonde armoniosamente elementi italiani, austriaci e sloveni. Il paesaggio stesso è un'attrazione: una costa che si alterna a scogliere carsiche e una città che offre panorami da cartolina su ogni angolo.

Trieste, una destinazione per tutti i gusti

Trieste non attrae solo un tipo di viaggiatore. Secondo i dati, è particolarmente apprezzata dagli amanti dell'avventura, con un aumento del 404% nelle ricerche da parte di gruppi di viaggiatori avventurosi. Anche le coppie (+399%) e le famiglie (+269%) stanno scegliendo sempre più spesso la città come meta di viaggio. Gli hotel restano l'opzione preferita per i soggiorni, ma non mancano le richieste di appartamenti e aparthotel, una scelta ideale per chi desidera un tocco di indipendenza durante la visita.

Le tendenze che rendono Trieste perfetta per il 2025

Le previsioni di viaggio di Booking.com per il 2025 evidenziano tendenze che spiegano il crescente successo di Trieste come meta emergente. Tra queste, tre risultano particolarmente rilevanti, riflettendo le nuove preferenze dei viaggiatori e trovando in questa città il contesto ideale per realizzarsi:

Notturismo: una delle tendenze più significative è quella legata al turismo notturno. Sempre più viaggiatori cercano esperienze serali o notturne, attratti da cieli poco illuminati e fenomeni naturali unici. Trieste, grazie al suo basso inquinamento luminoso, è una meta ideale per chi desidera osservare cieli stellati e, in particolari periodi dell'anno, fenomeni rari come l'aurora boreale, visibile nella zona carsica.

una delle tendenze più significative è quella legata al turismo notturno. Sempre più viaggiatori cercano esperienze serali o notturne, attratti da cieli poco illuminati e fenomeni naturali unici. Trieste, grazie al suo basso inquinamento luminoso, è una meta ideale per chi desidera osservare cieli stellati e, in particolari periodi dell'anno, fenomeni rari come l'aurora boreale, visibile nella zona carsica. Benessere e longevità: il turismo del benessere è in forte espansione. Sempre più viaggiatori, soprattutto italiani, desiderano vacanze che contribuiscano alla propria salute e longevità. Trieste, con le sue acque termali provenienti dalle sorgenti del fiume Timavo e le antiche terme romane, è la meta perfetta per chi cerca un soggiorno rigenerante. Oltre alle terme, i paesaggi naturali che circondano la città, tra mare e Carso, offrono numerose opportunità per escursioni e momenti di relax immersi nella natura.

il turismo del benessere è in forte espansione. Sempre più viaggiatori, soprattutto italiani, desiderano vacanze che contribuiscano alla propria salute e longevità. Trieste, con le sue acque termali provenienti dalle sorgenti del fiume Timavo e le antiche terme romane, è la meta perfetta per chi cerca un soggiorno rigenerante. Oltre alle terme, i paesaggi naturali che circondano la città, tra mare e Carso, offrono numerose opportunità per escursioni e momenti di relax immersi nella natura. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie: il 2025 vedrà un uso crescente di tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di viaggio. Trieste, con la sua ricca storia e cultura, si presta perfettamente a essere esplorata attraverso strumenti digitali come l'AI Trip Planner, che permette di personalizzare l'itinerario secondo i gusti del viaggiatore e di creare esperienze autentiche e positive anche per la comunità locale.

«Un risultato che riconosce, una volta di più, l'unicità di Trieste, e che premia al contempo il lavoro di tutti i soggetti pubblici e privati che, in questi anni, hanno contribuito ad accrescere in maniera davvero considerevole l'attrattività non solo del capoluogo bensì di tutto il Friuli Venezia Giulia - ha commentato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Un'azione sostenuta convintamente dalla Regione attraverso interventi di promozione ad ampio spettro finalizzati a consolidare un brand, 'Io sono Friuli Venezia Giulia', sia in campo nazionale che internazionale».