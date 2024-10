Sustainability Award 2024: ecco quali sono le quattro aziende vincitrici

Nella giornata inaugurale della 48ª edizione di Hotel, fiera specializzata per l'hotellerie e la ristorazione, si sono svolte le premiazioni della sesta edizione del Sustainability Award, il riconoscimento che celebra le migliori soluzioni e strutture in ambito sostenibile, evidenziando innovazione e ricerca. Tra i vincitori di quest'anno, la Pasticceria Giotto di Padova per il suo Panettone (categoria Sustainable Food & Drink), l'azienda Gastrofresh Srl con il suo sistema di cassette riutilizzabili (categoria Sustainable Technology), Steva Hemp di Merano con la biancheria da letto in canapa (categoria Circular Product Design) e il Cyprianerhof Dolomit Resort di Tires (categoria Sustainable Tourism Pioneers 360°).

Nella categoria Sustainable Food & Drink, il premio è stato assegnato al panettone della Pasticceria Giotto di Padova. Questo prodotto è il frutto di un progetto che unisce la tradizione culinaria alla sostenibilità sociale. Sotto la guida di esperti pasticceri, ben 38 detenuti partecipano alla produzione del dolce natalizio, apprendendo un mestiere che favorisce la loro reintegrazione nella società.

Oltre al rilevante impatto sociale, la pasticceria si distingue per l'uso di ingredienti locali e di alta qualità, promuovendo il territorio circostante. Il secondo posto è andato alla Pasta al cubo della Società cooperativa agricola Campo, mentre si è classificata terza Alps Beef Südtirol di Siebenförcher Srl.

La Gastrofresh Srl ha vinto nella categoria Sustainable Technology grazie al suo innovativo sistema di cassette pieghevoli e riutilizzabili per il trasporto di frutta e verdura. Un progetto che rappresenta un modello virtuoso di economia circolare, riducendo l'utilizzo di imballaggi monouso e promuovendo la sostenibilità ambientale.

Le cassette, una volta esaurito il loro ciclo d'uso, vengono completamente riciclate. Il sistema, certificato Cradle to Cradle da Ifco, include anche un processo di pulizia energeticamente efficiente. Al secondo posto si è classificato il Green Cleaning Concept di Re-Think Srl, mentre il terzo posto è stato assegnato all'Ecoturbino di Cribera Srl.

Per la categoria Circular Product Design, il premio è stato assegnato alla biancheria da letto in tessuto di canapa al 100% della Steva Hemp di Merano: un prodotto che incarna un approccio sostenibile al design, realizzato con una pianta che cresce senza pesticidi. Inoltre, la coltivazione di canapa è locale, riducendo l'impatto ambientale dei trasporti.

L'azienda offre anche un servizio di noleggio della biancheria con lavaggi sostenibili, impiegando detergenti ecologici e basse temperature. Al secondo posto troviamo le pantofole in sughero Circular Cork Slippers di Prima Srl, seguite dal pouf on demand di Brasilheroe al terzo posto.

Nella categoria Sustainable Tourism Pioneers 360°, destinata agli imprenditori del comparto turistico-alberghiero, ha trionfato il Cyprianerhof Dolomit Resort di Tires. Questo resort si distingue per l'autoproduzione di energia tramite impianti fotovoltaici e di cippato, che riducono l'impatto ambientale della struttura.

L'uso di prodotti locali e stagionali rafforza ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità. Il benessere dei dipendenti e l'attenzione alla formazione continua sono altri punti di forza, così come il programma artistico e culturale che coinvolge attivamente la comunità locale. Il secondo posto è andato al Kessler's Mountain Lodge di Naz-Sciaves, mentre terzo si è classificato OLM Nature Escape di Collalbo.