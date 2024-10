Fipe, Valentina Picca Bianchi rieletta presidente del Gruppo Donne

Valentina Picca Bianchi è stata rieletta presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e «continuerà - si legge nel comunicato della Federazione - a svolgere l'incarico con la stessa dedizione e visione innovativa che hanno caratterizzato il suo primo mandato, durante il quale sono stati compiuti importanti progressi nella valorizzazione del ruolo femminile nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi».

Valentina Picca Bianchi confermata alla presidenza del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe

«Sono profondamente onorata di questa rielezione e grata per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata - ha dichiarato Picca Bianchi. Questi anni sono stati ricchi di sfide e risultati, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Continuerò a impegnarmi per sostenere le donne imprenditrici, affinché possano crescere, innovare e affrontare il futuro con coraggio. La mia missione è quella di potenziare le opportunità per le imprenditrici nel nostro settore, favorendo l'accesso a risorse e formazione che le aiutino a crescere e a essere protagoniste di un cambiamento sostenibile e inclusivo».

Sotto la sua guida, ricordiamo, il Gruppo Donne Imprenditrici ha consolidato la sua posizione come voce autorevole nel panorama imprenditoriale, promuovendo la leadership femminile e l'innovazione nel settore dei pubblici esercizi. Tra i traguardi raggiunti, va sottolineata la crescita della partecipazione femminile nelle posizioni di leadership aziendale. Oggi, oltre il 28,9% delle imprese di ristorazione in Italia è gestito da donne, con picchi del 33,1% nei bar. Sono stati poi numerosi i corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e le iniziative per la promozione della parità di genere, sensibilizzando sui modelli di business inclusivi e sulla conciliazione vita/lavoro. Grande attenzione è stata rivolta al contrasto alla discriminazione di genere con il progetto "#Sicurezzavera" che, grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, ha raggiunto più di 40 città del Paese, rafforzando il ruolo dei pubblici esercizi come presidi di sicurezza per le donne, contro ogni forma di violenza e discriminazione. Temi centrali del mandato sono stati, infine, la sostenibilità e l'innovazione digitale.

Nel prossimo mandato, Valentina Picca Bianchi intende rafforzare ulteriormente l'impegno del gruppo con nuovi obiettivi ambiziosi. Come il favorire l'accesso a finanziamenti e risorse per le donne imprenditrici: attraverso partnership strategiche con istituzioni finanziarie, il Gruppo vuole agevolare il credito e l'accesso ai fondi per sostenere lo sviluppo di nuove imprese femminili. Inoltre, è necessario continuare a promuovere l'innovazione digitale, puntando a far sì che almeno il 50% delle imprese gestite da donne entri nel processo di digitalizzazione nei prossimi cinque anni. Nonostante i passi avanti, la parità di genere rappresenta ancora un obiettivo da raggiungere, per raggiungere l'equità salariale, per incentivare la conciliazione tra vita lavorativa e privata e facilitare l'accesso delle donne a posizioni di leadership. Infine, la sostenibilità rimane un tema centrale per il futuro del settore e il Gruppo si pone l'obiettivo di aumentare del 20% il numero di aziende che implementano politiche di sostenibilità nei prossimi cinque anni. «Fipe sostiene con senso di responsabilità l'impegno del suo Gruppo Donne, non solo per valorizzare la forte funzione professionale che le imprenditrici hanno nel settore, dove portano capacità, determinazione e visione, ma anche per colmare il forte gap, che nonostante i significativi passi avanti, oggi si registra sulla diversità di genere nella nostra società. Auguro al nuovo Consiglio e alla presidente Valentina Picca Bianchi di continuare questa opera, che ha una forte valenza sociale e culturale, oltre che economiche» ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio.