Il Gardena Grödnerhof è pronto per l'inverno con quattro novità

Se state pensando alle prossima settimana bianca, dovete prendere in considerazione il Gardena Grödnerhof, l’hotel 5 stelle di Ortisei (Bz) che da oltre un secolo incarna l’arte dell’ospitalità in Alto Adige. Perché? Con l’inizio di questa stagione, il Gardena Grödnerhof ha serbo quattronovità che promettono di stuzzicare i sensi degli amanti delle neve e della montagna, dopo la nuova area dedicata al benessere, inaugurata nella Gardena Spa a primavera.

Particolare delle nuove suite Chalet Seceda del Gardena Grödnerhof

Le novità sono un nuovo ristorante, 4 Sajons, che celebra i sapori stagionali; un rinnovato ristorante Gardena dallo stile alpino; il ristorante stellato Anna Stuben che si trasferisce in un ambiente esclusivo e le suite Chalet Seceda, quattro eleganti suite panoramiche con vista su Ortisei. Tutti i cambiamenti puntano a rendere ancora più esclusiva l’esperienza degli ospiti.

Ristorante 4 Sajons: nuovo ristorante del Gardena Grödnerhof

La prima novità e che a partire da dicembre, il Gardena Grödnerhof apre un altro ristorante (che si aggiunge al Ristorante Gardena e al ristorante una stella Michelin e Anna Stuben): il Ristorante 4 Sajons. Questo ristorante intimo e accoglientecondurrà in un viaggio culinario che celebra la freschezza e la stagionalità dei prodotti. Ogni piatto sarà preparato con ingredienti al massimo della loro freschezza. Il menu sarà un caleidoscopio di sapori che cambia regolarmente, permettendo agli ospiti di scoprire abbinamenti sempre. Non dimenticate di ordinare la fondue bourguignonne, una fondue di carne proveniente dai masi locali, servita con una selezione di salse aromatiche. E non dimenticate la fonduta di formaggio, preparata con i formaggi dell'Alto Adige, ricca e saporita.

Ristorante Gardena: restyling elegante e raffinato

Non solo novità, ma anche un tocco di freschezza per il Ristorante Gardena, il ristorante principale dell'hotel. Qui, l’arte culinaria incontra il design contemporaneo. Gli spazi sono stati ripensati per garantire un'esperienza gastronomica intima e raffinata.

Nuovo look per il Ristorante Gardena del Gardena Grödnerhof

Immaginate di gustare piatti mediterranei leggeri mentre vi lasciate avvolgere da un’atmosfera che unisce eleganza e comfort alpino. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dal design degli interni alla scelta dei materiali, per offrire agli ospiti un ambiente esclusivo e accogliente.

Lo stellato Anna Stuben si trasferisce in uno chalet

Se siete amanti della cucina gourmet, non potete perdervi il Ristorante Anna Stuben, una stella Michelin. Questo ristorante si trasferirà in un nuovo chalet, che si affianca all’hotel. Sotto la direzione dello chef Reimund Brunner e del sommelier Egon Perathoner, ogni piatto esprime creatività e passione. L’atmosfera accogliente in stile alpino contemporaneo rende ogni cena un momento speciale.

Anna Stuben del Gardena Grödnerhof (Foto Fiorenzo Calosso)

La brigata di cucina e il personale di sala faranno in modo che ogni visita sia unica. Sia che scegliate un menu degustazione o una cena à la carte, ogni piatto racconta una storia e celebra i sapori locali.

Nuove suite Chalet Seceda del Gardena Grödnerhof

La quarta novità al Gardena Grödnerhof si rivolge agli ospiti che amano coccolarsi: sono le nuove Suite Chalet Seceda, un rifugio di lusso dove l’aria di vacanza si respira dal primo passo. Situate in un elegante chalet collegato all’hotel con un passaggio privato, queste suite di 75 m² uniscono lusso e intimità in uno stile alpino moderno, tra legni naturali e dettagli artigianali. Da ogni balcone si gode un panorama mozzafiato sul Monte Seceda, per un’esperienza di puro relax con sauna e comfort esclusivi, perfetta per vivere appieno l’incanto delle Dolomiti.

Una delle nuove suite nuove suite Chalet Seceda del Gardena Grödnerhof

Hugo e Cinzia Bernardi, i proprietari, hanno creato un ambiente in cui ogni membro del team si sente parte di una grande famiglia. Questa sinergia si traduce in un servizio curato e in un’atmosfera calda e accogliente. La passione per l’ospitalità è palpabile e si riflette in ogni dettaglio.

Hotel Gardena Grödnerhof

Via Vidalong 3 - 39046 Ortisei (Bz)

Tel 0471/79 63 15