Apre IT Maison, il nuovo ristorante all day dining a Milano

A Milano, nel quartiere di Brera, ha aperto IT Maison, il nuovo ristorante all day dining del Boutique Hotel VMaison. Il progetto è frutto della creatività di Alessio Matrone e Danilo Caruso, soci fondatori del brand di ristoranti internazionali "IT", presente in città come Ibiza, Londra, Milano, Porto Cervo e Tulum. Un luogo pensato per far sentire gli ospiti come a casa, grazie ad una proposta gastronomica “confortevole” e casalinga - pensata dall'executive chef Romualdo Palladino, con l'aiuto dell'head chef Alex Pochynok - e ad un interior design caldo e accogliente, curato dallo studio VMaison Interior. Dalla colazione al pranzo, dalla merenda, passando per l'aperitivo e fino a cena, IT Maison apre le sue porte a tutti, non solo agli ospiti dell'hotel, e offre un'esperienza completa includendo anche il dopocena, con una carta di signature cocktail studiati dal bar manager Edoardo Raimondi.

IT Maison, il nuovo ristorante all day dining a Milano

Un'oasi di pace, con un giardino privato, dove rilassarsi lontano dal caos cittadino, coccolati da uno staff professionale ed empatico. «Con questo nuovo progetto ho voluto mettermi in gioco e accettare una nuova sfida - ha spiegato Alessio Matrone, founder di IT Maison. I miei locali, da sempre, si basano su un concept serale dove le persone vengono per cenare, ballare e divertirsi. Con IT Maison ho invece voluto creare un contrasto, abbracciare un pubblico differente, parlando alle famiglie e anche ad un target business. Qui, l'atmosfera di casa è al centro, perfetta per chi cerca un'esperienza più tranquilla, ma di qualità».

Il menu di IT Maison, il nuovo ristorante del Boutique Hotel VMaison

La giornata di IT Maison inizia con una colazione dal sapore internazionale, che include brioche ischitane e francesi, uova preparate espresse in tutte le varianti, pancake, yogurt e una scelta di dolci artigianali. Non mancano le specialità come le tostadas, disponibili in versione sia dolce - come il classico burro e marmellata -, sia salata - ad esempio con avocado, pomodoro e salmone affumicato. Grande attenzione viene data anche alle proposte healthy, sin dalle prime ore del mattino, e per tutta la giornata, è infatti disponibile una selezione di verdure fresche e centrifughe. La filosofia less is more è il filo conduttore della cucina di IT Maison, dove, a fianco di materie prime stagionali e ricercate, vengono presentati piatti famigliari, con incursioni fusion entrate ormai nella nostra quotidianità.

A pranzo troviamo così ricette leggere e sfiziose, come i “Paccheri ai 5 pomodori”, il “Riso al salto con verdure e gamberi” cucinato al wok, la “Hummus Salad” - composta da misticanza, verdure, hummus di ceci e falafel - o le gustose “Polpette di manzetta prussiana al pomodoro e parmigiano”. Nel pomeriggio, gli snack come il “Guacamole alla mediterranea” con avocado pestato al mortaio, al tavolo, e pane guttiau o i “Mini bun”, con maialino cucinato secondo l'antica ricetta, con senape al tartufo e verdure croccanti, offrono un momento di convivialità, mentre le “Crêpe farcite con crema di nocciole”, invitano i genitori a trascorrere del tempo di qualità con i figli nel doposcuola. La cena si svolge in un ambiente informale, dove la condivisione è incoraggiata da preparazioni servite in pirofile, come la domenica in famiglia. Qui l'offerta si arricchisce con portate di mare tra le quali “Tiradito di ricciola, salsa nikiri, lime al aji limo” o il “Tagliolino limone e scampi”. Non mancano le opzioni vegane, vegetariane o senza glutine.

Al IT Maison c'è spazio anche per la mixology

Nel dopocena al bancone di IT Maison va in scena lo spettacolo della mixology. La drink list, affidata al talento del bar manager Edoardo Raimondi, presenta sei signature cocktail e due mocktail, con un'ampia selezione di distillati.

La drink list dell'IT Maison presenta sei signature cocktail e due mocktail

Si trovano così rivisitazioni di grandi classici come il “Vintage Negroni”, una creazione che Raimondi ha portato con sé dalla sua precedente esperienza al Badrutt's Palace Hotel di St Moritz. Il drink è caratterizzato dall'uso di gin invecchiato in barrique, che dona all'iconico miscelato una morbidezza unica, rendendolo più delicato e piacevole.

VMaison Boutique Hotel

Via Tommaso da Cazzaniga 2 - 20121 Milano

Tel 02 62063479