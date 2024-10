Autunno al mercato: prezzi di frutta, verdura e pesce in calo

Con l'autunno ci sono interessanti offerte al mercato. La Borsa della Spesa segnala un calo dei prezzi per cachi (1,50€/kg), melograni (2€/kg), funghi porcini (16-18€/kg) e triglie di fango (3-6€/kg). Prezzi stabili per carni bovine (5,35-5,45€/kg).

Cosa comprare al mercato in autunno

Cachi e uva prezzi in calo

In particolare, come detto, i cachi vaniglia provenienti dalla Campania si attestano su un prezzo di 1,50 euro/Kg, grazie a un aumento della produzione. Anche l'uva da tavola è ancora disponibile, con l’uva bianca Vittoria che raggiunge 2,20 euro/Kg all'ingrosso, ma è ormai alle ultime battute della stagione.

Tra gli altri frutti tipici di questo periodo, i melograni mostrano un’ottima qualità, ma le temperature ancora alte scoraggiano i consumatori, mantenendo i prezzi su 2,00 euro/Kg.

Ortaggi: funghi Porcini in calo

Sul fronte degli ortaggi, l’autunno porta i primi funghi spontanei. Grazie all’alternarsi di giornate piovose e soleggiate, si osserva una buona raccolta di porcini, con prezzi che oscillano tra i 16,00 e i 18,00 euro/Kg, in calo rispetto alle settimane precedenti.

Ottobre è anche il mese della zucca, un altro ortaggio simbolo della stagione. Nonostante sia ancora poco acquistata, la zucca mantiene prezzi molto vantaggiosi.

Pesce: triglie in abbondanza con prezzi in discesa

Per quanto riguarda il settore ittico, si segnala la fine del fermo biologico sull’Adriatico, mentre sul versante tirrenico è iniziato, limitando la pesca alle sole imbarcazioni artigianali fino alla fine di ottobre. Questo ha favorito un abbondante approvvigionamento di triglie di fango, i cui prezzi sono scesi dai 8,00/10,00 euro/Kg a una fascia che varia tra 3,00 e 6,00 euro/Kg, a seconda della dimensione del pescato.

Carni: prezzi stabili per il vitellone

Nel comparto delle carni, si conferma la stabilità dei prezzi delle carni bovine. In particolare, i quarti anteriori di vitellone, utilizzati per cotture lunghe come spezzatini, arrosti e bolliti, restano stabili tra 5,35 e 5,45 euro/Kg.

L'analisi della Borsa della Spesa sottolinea che l’autunno offre una vasta scelta di prodotti stagionali di qualità, spesso a prezzi favorevoli grazie alle dinamiche del mercato e alla produzione locale.