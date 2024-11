Cosa regalo a Natale? Come fare felici amici e parenti golosi

Natale è alle porte, e con esso la corsa ai regali più azzeccati. Quest’anno, no panic: abbiamo le idee giuste per tutti, anche per quelli che sembrano più difficili da accontentare. Non serve più fare finta di capire cosa si intenda per “gin artigianale” o sforzarsi di replicare la ricetta della zia con l’olio (e se vi scappa l’idea di regalarle una padella antiaderente, fermatevi prima che sia troppo tardi). Ecco alcuni consigli per chi ama il buon gusto e… l’alcol!

Idee regalo di Natale per amici e parenti gourmet

1. Per l'amico amante della birra (e del Natale): la Birra di Natale Forst

Se il vostro amico appassionato di birra è anche un po' collezionista o, peggio, un "maledetto perfezionista del Natale", questo regalo è un colpo sicuro. La 21ª edizione limitata della Birra di Natale Forst è una bottiglia che non solo rinfresca, ma che fa anche scena.

La 21ª edizione limitata della Birra di Natale Forst

Immaginate un elegante bottiglione da 2 litri in vetro, con una splendida etichetta che celebra la Foresta natalizia, una scena incantata con San Nicolò, bambini felici e l’organetto che suona. È talmente bella che quasi vi dispiace aprirla, ma che importanza ha se dentro c’è una birra ambrata dal sapore luppolato e il retrogusto morbido che farà cantare anche il nonno? L'ideale per i brindisi sotto l’albero.

2. Per la zia che ama la cucina: la Christmas Box di Frantoio di Sant’Agata

Se la vostra zia ha sempre un barattolo di olio extra vergine d’oliva e un piatto di pasta pronto per ogni occasione, quest’anno le farete un regalo che profuma di tradizione. Il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia vi propone il regalo perfetto: una Christmas Box di olio extra vergine di oliva monocultivar taggiasca, confezionata con eleganza in legno, latta o cartone.

Christmas Box di Frantoio di Sant’Agata

Non è solo olio, è un'esperienza sensoriale da veri intenditori. E se le volete dare qualcosa di più “goloso”, non dimenticate il Fiore del Frantoio, un lievitato da forno a base del loro olio, che diventa un dono perfetto per la colazione natalizia. Non c'è niente di più festivo di un olio che è pura poesia.

3. Per l’appassionato di spirit: Apenera Gin e la sua Christmas Box

Niente più regali banali, quest’anno il vostro amico che ama gli spirit sarà entusiasta di ricevere l'elegante Christmas Box di Apenera Gin. Questa bottiglia di gin artigianale viaggia direttamente dalla Sicilia, con un mix unico di botaniche locali come bacche di ginepro dell’Etna, scorze di agrumi e miele di api nere.

Christmas Box di Apenera Gin (Foto: Fabio Florio)

Ma il meglio arriva con l’astuccio: carta ecologica, nastro in raso e bottiglia che sembra un gioiello sotto l’albero. Ogni sorso racconta una storia di tradizione, amore per la terra e, ovviamente, un sorso che riscalda il cuore (e l’anima). Se il vostro amico è un vero conoscitore, con Apenera farete un figurone.

4. Per chi cerca il lusso: Caviar Milan Christmas Boxes

Ecco il regalo che farà impazzire chi ha già tutto (o almeno così credeva). Se vi sentite particolarmente generosi, fate felici i palati più raffinati con una delle Christmas Box firmate Caviar Milan. Caviale persiano, proveniente direttamente dalle acque del Mar Caspio, e champagne: che dire, è il sogno di ogni buongustaio.

Caviar Milan Christmas Boxes

Dalle varietà Royal Baerii a quelle più esclusive come Almas Beluga, con foglia d’oro 24 carati, queste box sono il non plus ultra del lusso gastronomico. Il caviale non è solo per occasioni speciali, è per celebrare ogni piccolo momento di festa, con o senza gli amici a fare gli spuntini alle 3 del mattino. Se vi sentite audaci, il caviale con Champagne è il regalo che solleverà ogni festa.

5. Per chi non resiste ai dolci: Pandolce Ligure e Torrone Taggiasco

A chi non piace la dolcezza del Natale? Regalarle un Pandolce Ligure del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, arricchito con olio extra vergine di oliva e scorza di limone, significa regalare un piccolo pezzetto di Liguria. Il dolce perfetto da mangiare con un tè caldo o durante il pranzo in famiglia, dove si parlerà di come il Pandolce ha conquistato tutti.

Pandolce Ligure e Torrone Taggiasco

E se volete fare davvero colpo, abbinateci il Torrone Taggiasco, che unisce nocciole Igp del Piemonte e olive taggiasche candite. Vi sorprenderà come una dolcezza così ricca riesca a essere leggera… almeno finché non sparisce dalla tavola.

Insomma, quest’anno niente più regali noiosi o troppo scontati. Natale è il momento perfetto per fare un dono che scaldi il cuore e, ovviamente, lo stomaco. Scegliete il regalo giusto da questa lista e preparatevi a brindare con stile.