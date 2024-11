50 Top Italy: Osteria Francescana ancora 1ª. Assenti 4 tristellati

Anche per il 2025, la guida 50 Top Italy incorona l'Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, come miglior ristorante italiano nella categoria "Grandi ristoranti". Sul podio seguono Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia, al secondo posto, ed Enoteca Pinchiorri, guidata da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina, al terzo. Il podio rimane dunque invariato rispetto all'anno scorso. Colpisce, però, l'assenza di quattro dei tredici tristellati della Guida Michelin: Reale di Niko Romito, Da Vittorio della famiglia Cerea, Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo e La Pergola di Heinz Beck non compaiono infatti in classifica.

50 Top Italya 2025: il podio

50 Top Italy: il resto della Top 10 del 2025

A seguire il podio, la quarta posizione va a D'O di Davide Oldani, a Cornaredo. Al quinto posto troviamo il Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa. Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano, conquistano la sesta posizione, seguiti al settimo posto da Andrea Aprea, a Milano. All'ottava posizione c'è Condividere, a Torino, guidato da Federico Zanasi. Al nono posto si classifica Daní Maison, il ristorante dello chef-patron Nino Di Costanzo a Ischia, mentre Taverna Estia della famiglia Sposito, a Brusciano, chiude la top ten.

50 Top Italy: la classifica completa

Ecco la classifica completa:

Osteria Francescana - Modena, Emilia-Romagna Uliassi - Senigallia (An), Marche Enoteca Pinchiorri - Firenze, Toscana D'O - Cornaredo (Mi), Lombardia Duomo - Ragusa, Sicilia Le Calandre - Rubano (Pd), Veneto Andrea Aprea - Milano, Lombardia Condividere - Torino, Piemonte Daní Maison - Ischia (Na), Campania Taverna Estia - Brusciano (Na), Campania Piazza Duomo - Alba (Cn), Piemonte Madonnina del Pescatore - Senigallia (An), Marche Del Cambio - Torino, Piemonte Il Pagliaccio - Roma, Lazio Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico (Bz), Trentino-Alto Adige Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (Na), Campania Enrico Bartolini Mudec - Milano, Lombardia La Peca - Lonigo (Vi), Veneto Casa Perbellini 12 Apostoli - Verona (Vr), Veneto Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (Mn), Lombardia Verso Capitaneo - Milano, Lombardia Agli Amici - Udine, Friuli-Venezia Giulia Krèsios - Telese (Bn), Campania Pascucci Al Porticciolo - Fiumicino (Rm), Lazio Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano (Ba), Puglia Zia Restaurant - Roma, Lazio Materia - Cernobbio (Co), Lombardia Lido 84 - Gardone Riviera (Bs), Lombardia La Tana Gourmet - Asiago (Vi), Veneto Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense (Na), Campania daGorini - San Piero in Bagno (Fc), Emilia-Romagna Antica Osteria Cera - Lughetto (Ve), Veneto La Torre del Saracino - Vico Equense (Na), Campania L'Argine a Vencò - Dolegna del Collio (Go), Friuli-Venezia Giulia Qafiz - Santa Cristina d'Aspromonte (Rc), Calabria San Domenico - Imola (Bo), Emilia-Romagna Ristorante Romano - Viareggio (Lu), Toscana Ristorante Berton - Milano, Lombardia Palazzo Petrucci - Napoli, Campania Marotta Ristorante - Squille (Ce), Campania Villa Maiella - Guardiagrele (Ch), Abruzzo Ristorante Andreina - Loreto (An), Marche Orma Roma - Roma, Lazio Dina - Gussago (Bs), Lombardia Abbruzzino / Oltre - Lamezia Terme (Cz), Calabria Damini Macelleria & Affini - Arzignano (Vi), Veneto El Molin - Cavalese (Tn), Trentino-Alto Adige Dalla Gioconda - Gabicce Monte (Pu), Marche Votavota - Marina di Ragusa (Rg), Sicilia Contrada Bricconi - Oltressenda Alta (Bg), Lombardia

50 Top Italy: i criteri di valutazione degli ispettori

Gli elementi chiave della valutazione degli ispettori della 50 Top Italy includono: