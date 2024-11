Maitre Chocolatier, torna il talent show più goloso della televisione

Il mondo del cioccolato torna ad affascinarci con una nuova edizione di "Maitre Chocolatier - Talenti in sfida", il talent show che mette alla prova i migliori professionisti del settore. A partire dal 22 novembre, su TV8 - alle 19.05 - dieci maestri cioccolatieri si sfideranno per conquistare il titolo di Maitre Chocolatier Lindt Italia e l'ambito cappello.

Maître Chocolatier, il talent show più goloso dell‘anno

Maitre Chocolatier, cinque le puntate. Conduce chef Locatelli

Alla conduzione, confermato lo chef stellato Giorgio Locatelli, affiancato da una giuria d'eccellenza composta da Nico Tomaselli, massimo esperto del mondo del cioccolato Lindt, e Melissa Forti, nota pasticciera. Ogni puntata - in totale sono cinque - sarà inoltre arricchita dalla presenza di un ospite speciale. Il copione si ripete: i concorrenti sono chiamati ad affrontare due prove: il creation test, che testa la loro creatività e capacità di trasformare il cioccolato in vere e proprie opere d'arte, e l'expertise test, dove dovranno dimostrare la loro maestria tecnica riproducendo i prodotti iconici di Lindt.

Dall'atelier elegante e avvolgente dove si svolgono le sfide, alla spettacolare Home of Chocolate di Zurigo, cornice della finale, il programma ci porterà in un viaggio alla scoperta del mondo del cioccolato, svelando i segreti di questa materia prima tanto amata e versatile. Dopo il successo della prima edizione, vinta da Lisa Pericoli, le aspettative per questa nuova stagione sono altissime. Chi sarà il nuovo talento che conquisterà il titolo di MaîtreChocolatierLindt Italia? Lo scopriremo vivendo anzi guardando…