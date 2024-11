Cucchi Burgers: dalla macelleria di famiglia all'impero degli hamburger

Da una macelleria storica nel cuore di Roma a un brand di hamburgerie di successo: Cucchi Burgers è il risultato di oltre cinquant'anni di esperienza nella lavorazione della carne, uniti a una visione moderna e innovativa. Fondato dai fratelli Matteo ed Emanuele Cucchi, il marchio è oggi sinonimo di qualità, sostenibilità e gusto, con sette punti vendita in continua espansione nella Capitale e ambiziosi progetti di internazionalizzazione.

I fratelli Cucchi

Le origini di Cucchi Burgers : dalla macelleria al primo laboratorio di hamburger

La storia di Cucchi Burgers affonda le radici nel 1967, quando il nonno di Matteo ed Emanuele apre la Macelleria Cucchi nel cuore di Roma. Grazie all'attenzione alla qualità della carne e al rapporto con i clienti, la macelleria diventa presto un punto di riferimento nel quartiere. Dopo più di cinquant'anni di esperienza e tradizione familiare, nel 2019 i fratelli Cucchi decidono di reinterpretare l'eredità lasciata dal nonno, dando vita a un laboratorio dedicato alla produzione di hamburger di alta qualità. Il primo punto di consegna Cucchi Burgers apre in Via Bellegra 30, nella zona di Villa Gordiani, concentrandosi esclusivamente sul delivery. L'iniziativa si rivela un successo immediato, attirando l'attenzione di buongustai e appassionati di street food, e segnando una svolta nel panorama del fast food romano.

Cucchi Burgers, un'espansione costante e una nuova identità

Dopo il debutto nel delivery, Cucchi Burgers si evolve rapidamente. Nel 2020 apre il primo store fisico a San Giovanni, seguito da nuove aperture in diverse aree della Capitale, tra cui Centocelle, Via di Acqua Bullicante, Piazza Montegrappa, Via dei Colli Portuensi e il centro commerciale Roma Est. Oggi l'azienda conta sette punti vendita, con una prossima apertura a Casal Monastero. Ogni locale è progettato per offrire un'atmosfera accogliente e familiare, con spazi dedicati ai bambini e decorazioni che raccontano la storia della famiglia Cucchi attraverso illustrazioni in stile cartoon.

Cucchi Burgers conta sette punti vendita a Roma

Nel 2022, il brand subisce un restyling che segna un importante cambiamento di identità: il nome “Burgers - Macelleria Cucchi 1967” viene semplificato in Cucchi Burgers, riflettendo una visione più moderna e immediata. Questa scelta favorisce una comunicazione chiara e riconoscibile, rafforzando l'identità del marchio come leader nel settore degli hamburger gourmet.

Qualità e sostenibilità come pilastri del successo di Cucchi Burgers

La filosofia di Cucchi Burgers ruota attorno alla qualità. La carne utilizzata per gli hamburger proviene esclusivamente dai laboratori dell'azienda, dove è sottoposta a macinazione interna e conservata con tecnologie all'avanguardia come l'Atm, che mantiene la freschezza senza bisogno di congelamento. Il pane, un elemento fondamentale per l'esperienza di gusto, è prodotto da un panificio artigianale che utilizza solo ingredienti freschi e genuini.

Cucchi Burgers è sinonimo di qualità e sostenibilità

Ogni dettaglio è curato con attenzione, dal menu ridotto a circa dieci proposte per minimizzare gli sprechi, alle specialità mensili che arricchiscono l'offerta. Tra i panini più amati ci sono il Tullo Ostilio, con hamburger di manzo, bbq, cheddar e bacon caramellato al miele, e il Picchiapò, che combina manzo, cipolla rossa caramellata, bacon e salse blue cheese e pomodoro hot. Oltre agli hamburger di manzo, il menu include alternative come la cotoletta di pollo panata, i burger di pollo e piatti per famiglie, tra cui il Cucchi Baby, un pasto completo per bambini con hamburger, patatine, bevanda e sorpresa. La proposta si completa con contorni sfiziosi, come le pulled pork bites e i gold chicken fillet nuggets, e dessert irresistibili come i churros zuccherati e il Nutella bun.

Cucchi Burgers, un modello di business che valorizza il territorio

L'attenzione al territorio e alla sostenibilità è un altro elemento distintivo di Cucchi Burgers. In collaborazione con Locali Arreda, tutti i punti vendita sono stati progettati per garantire bassi consumi energetici. Inoltre, il modello di franchising adottato dall'azienda punta a creare nuove opportunità lavorative, coinvolgendo imprenditori locali. Ad esempio, i punti vendita di Centocelle e San Giovanni sono gestiti da ex dipendenti, che hanno colto l'opportunità di mettersi in proprio mantenendo il legame con l'azienda madre. Il punto vendita di Centocelle si è distinto particolarmente, classificandosi nel 2023 come il terzo locale in Italia per numero di consegne su Just Eat. Lo stesso anno, Cucchi Burgers è stato premiato come migliore hamburgeria d'Italia sulla piattaforma, un riconoscimento che conferma l'eccellenza del marchio.

Cucchi Burgers verso l'espansione internazionale

Guardando al futuro, Cucchi Burgers non si limita all'Italia. Il brand sta preparando il suo debutto internazionale con aperture pianificate in paesi come Turchia, Emirati Arabi, Qatar e Iran. Collaborando con imprenditori locali, l'azienda punta a portare il gusto autentico dei suoi hamburger oltre i confini nazionali. Questo percorso di crescita è stato accompagnato da iniziative speciali che hanno rafforzato il legame con il pubblico, come l'evento nella sala d'onore prima del derby Lazio-Roma nel 2021. Nel 2023, il fatturato dell'azienda ha raggiunto i 4 milioni di euro, un risultato che testimonia la solidità e l'attrattiva del marchio.