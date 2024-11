Press Chefs, giornalisti ai fornelli a Villa Franciacorta: ecco i vincitori

La squadra Green&Black, composta da Alex Li Calzi, Camilla Guiggi, Elena Formigoni e Nadia Toppino, ha trionfato alla seconda edizione di Press Chefs, il concorso gastronomico che ha visto protagonisti giornalisti enogastronomici in una sfida culinaria all'insegna della creatività. Il loro piatto vincitore, "Passeggiata d'autunno in Villa", è stato premiato per l'originalità e il perfetto abbinamento con il Cuvette, il "Franciacorta gastronomico" prodotto da Villa Franciacorta. Il concorso ha visto altre due squadre partecipanti: Emozione, formata da Elio Ghisalberti, Francesco D'Agostino, Sandro Piovani e Veronica Fumarola, e Forever Green, con Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Alfonso Mollo, Marco Lupi e Paolo Valente. Ogni team ha proposto una ricetta ispirata all'autunno, mettendo alla prova le proprie abilità culinarie, ma è stato l'abbinamento con il Cuvette, il millesimato esclusivo di Villa Franciacorta, a fare davvero la differenza.

Green&Black, la squadra vincitrice di Press Chefs 2024

A giudicare le ricette è stata una giuria di esperti composta dalla chef Cristina Cerbi dell'Osteria di Fornio (Pr), da chef Carlo Bresciani di Antica Cascina San Zago (Bs) e da Luca Bagnoli, chef resident di Gustincanto. La commissione di esperti ha valutato la creatività, la presentazione e l'abbinamento dei piatti con il vino.

Il piatto vincitore di Press Chefs 2024

Il piatto vincitore di Green&Black è stato "Passeggiata d'autunno in Villa", una creazione che ha esaltato i sapori della stagione, grazie alla quale la squadra ha saputo abbinare gli ingredienti al Cuvette, il quale ha giocato un ruolo cruciale nella riuscita della ricetta. Il Cuvette, un brut millesimato dai riflessi dorati e dal perlage fine e persistente, ha un bouquet che rimanda al pan brioche e alla frutta candita, con una sapidità che ha esaltato il piatto senza sovrastarlo. «Cuvette è stato il regalo di mio padre, Alessandro Bianchi, per il mio matrimonio - ha raccontato Roberta Bianchi, titolare di Villa Franciacorta, spiegando la scelta del vino come accompagnamento alla sfida. Con Press Chefs abbiamo voluto cambiare prospettiva, chiedendo ai giornalisti di pensare a un piatto in funzione del vino e non viceversa. Il risultato è stato un evento divertente ed emozionante».

I giornalisti ai fornelli a Press Chefs 2024

La competizione è stata anche l'occasione per riflettere su tematiche più ampie, come la sostenibilità in cucina. «La sfida per la prossima edizione potrebbe includere anche un messaggio anti-spreco, chiedendo agli autori di ideare anche una ricetta con gli avanzi» ha aggiunto Roberta Bianchi, suggerendo che, accanto alla creatività, si possa incoraggiare anche un approccio più responsabile nell'utilizzo delle risorse.

Il valore del Franciacorta e della collaborazione tra cuochi e critici

Il format di Villa Franciacorta, storica azienda di Monticelli Brusati (Bs) produttore esclusivamente di Millesimati, ha voluto dimostrare che il Franciacorta non è solo un vino per brindisi, ma può essere protagonista anche durante l'intero pasto. «Brindare con Villa Franciacorta significa suggellare momenti unici e renderli speciali» ha dichiarato Roberta Bianchi, sottolineando il ruolo fondamentale che il vino ha avuto nell'esaltare i piatti proposti durante la gara. Non solo una competizione culinaria, ma anche un'opportunità per rafforzare il legame tra la critica enogastronomica e la cucina professionale. Durante la sfida, i partecipanti, che normalmente osservano e recenscono i piatti degli chef, hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco e apprezzare da vicino il lavoro che c'è dietro la preparazione di ogni piatto.