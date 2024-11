Cosa comprare questa settimana: clementine, finocchi e scottona

Questa settimana, secondo la Borsa della Spesa, tra i prodotti di stagione, da non perdere le dolcissime clementine, già abbondanti nei mercati e perfette per il periodo. Per gli ortaggi, spinaci ricci e finocchi (particolarmente gustosi grazie al clima favorevole) sono tra le scelte più vantaggiose. Per il pesce, approfitta delle mazzancolle a prezzi competitivi e dei calamari italiani, ancora economici grazie all'afflusso di prodotto estero. E per chi cerca carne, vitellone e scottona sono i tagli consigliati, con un buon equilibrio tra domanda e offerta.

Al mercato è tempo soprattutto di clementine e finocchi

Frutta: le regine della settimana sono le clementine

Con l'arrivo del freddo, le clementine sono al massimo della dolcezza e della qualità, oltre a essere molto convenienti grazie alla loro abbondanza. I prezzi all'ingrosso si attestano tra 0,70 €/kg per le pezzature più piccole e 1,50 €/kg per le più grandi. Gli esperti segnalano un ulteriore calo dei prezzi nei prossimi giorni, rendendole un'ottima scelta per il carrello della spesa. In alternativa, consigliate anche le mele, disponibili in tutte le varietà e al massimo della produzione stagionale.

Ortaggi: spinaci e finocchi in primo piano

Tra le verdure, gli spinaci ricci risultano particolarmente richiesti. La produzione è in piena attività e i prezzi all'ingrosso si mantengono competitivi, oscillando tra 1,40 e 1,70 €/kg. Grande attenzione anche ai finocchi, provenienti principalmente da Puglia e Campania. La qualità quest'anno è eccellente, e i prezzi sono scesi del 10% rispetto al 2023, con un costo che varia tra 1,30 e 1,60 €/kg.

Pesce: mazzancolle e calamari in evidenza

Per chi desidera portare il mare in tavola, le mazzancolle rappresentano un'opzione conveniente: le più grandi sono disponibili a circa 18 €/kg, mentre le più piccole intorno ai 10 €/kg. Anche le pannocchie si trovano a prezzi competitivi (3-5 €/kg), nonostante la domanda ancora contenuta. I calamari italiani, infine, rimangono un affare grazie alla concorrenza del prodotto estero che tiene bassi i prezzi.

Carni: vitellone e scottona di qualità

Per gli amanti della carne, la scelta ideale ricade sui tagli di pregio di vitellone e scottona. I prezzi restano stabili, con un buon equilibrio tra domanda e offerta, rendendo questi tagli una garanzia per qualità e convenienza.