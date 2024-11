Giusmìn Tea Lab: un'oasi di tè artigianale nel cuore di Milano

Tra i vicoli vivaci di Milano, Giusmìn Tea Lab si distingue per il suo carattere unico e la sua proposta autentica. Non è una sala da tè, ma una bottega che invita chiunque a immergersi nel mondo del tè e degli infusi, guidati dalla passione e dalla competenza di Francesco Rossi. Nato nel 2020, pochi giorni prima dell'avvento della pandemia, il laboratorio (via Achille Maiocchi 15) è diventato un rifugio per chi cerca una pausa dalla frenesia della città e desidera un'esperienza intima e autentica.

Tè di qualità e passione: scopri Giusmìn Tea Lab

Francesco Rossi: dal mondo della moda al tè artigianale

Francesco Rossi, dopo una carriera nel settore della moda, ha deciso di trasformare la sua passione per il tè in un progetto concreto. Con uno sguardo sempre rivolto alla qualità, ha creato uno spazio dove ogni dettaglio racconta storie di terre lontane e antiche tradizioni. La sua missione è chiara: avvicinare le persone al tè come rituale di benessere e come espressione di una cultura millenaria. Un mondo parecchio distante da quello commerciale che siamo - ahinoi - abituati a conoscere oggi tra tè e tisane di pessima qualità acquistati distrattamente tra gli scaffali della grande distribuzione. A differenza di una semplice boutique, Giusmìn Tea Lab si presenta come un luogo di scoperta. Francesco accompagna personalmente i clienti nella scelta del tè e dell'infuso più adatto, spiegando le caratteristiche di ogni varietà e offrendo consigli su come prepararlo per esaltarne il sapore. Non si tratta solo di vendere un prodotto, ma di condividere un sapere che rende ogni tazza un momento speciale.

Giusmìn Tea Lab, la selezione: tè e infusi di altissima qualità

La bottega offre un'ampia gamma di tè e infusi provenienti da tutto il mondo. Dai raffinati tè verdi giapponesi ricchi di umami, agli oolong cinesi dalle note floreali e fruttate, fino a tisane artigianali create personalmente da Francesco (ce ne sono anche al giusto panettone, al gusto pistacchio, al gusto caramello e al gusto nutella), ogni proposta è il frutto di un'attenta ricerca. I fornitori sono scelti con cura, privilegiando piccoli produttori che operano nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni locali. Anche l'impegno per la sostenibilità è evidente: il packaging essenziale e riciclabile riflette il desiderio di ridurre l'impatto ambientale, senza rinunciare a un'estetica elegante e funzionale per salvaguardare la freschezza del prodotto che ogni cliente si porta a casa.

Tè di qualità, etica e sostenibilità: i valori di Giusmìn Tea Lab

Entrare al Giusmìn Tea Lab significa immergersi in un'atmosfera unica, dove l'attenzione al dettaglio e la cura per il cliente sono al centro di tutto. Qui, il tè diventa un'occasione di dialogo, di apprendimento e di condivisione. È un luogo che invita a rallentare, a lasciarsi ispirare dagli aromi e a ritrovare una connessione con se stessi attraverso la semplicità di una tazza di tè. Si tratta senza ombra di dubbio di un'esperienza che va oltre al prodotto. In pochi anni, Giusmìn Tea Lab è diventato un indirizzo imperdibile per gli amanti del tè e per chi desidera avvicinarsi a questo mondo. Che si tratti di una degustazione guidata, di una consulenza personalizzata o semplicemente di un consiglio, Francesco Rossi riesce a far sentire ogni cliente parte di un viaggio speciale.

Francesco Rossi: l'esperto di tè che ti guiderà alla scoperta di nuovi sapori

Giusmìn Tea Lab non è solo un negozio, ma un luogo dove il tè racconta storie, un angolo di tranquillità e bellezza nel cuore pulsante di Milano. Un'esperienza che ogni appassionato di tè e ogni curioso amante del mangiare e del bere bene dovrebbe provare almeno una volta. Per chi volesse avvicinarsi a Giusnìn senza passare dal lab di Milano è disponibile anche un fornitissimo e aggiornatissimo e-commerce dal quale acquistare tè, infusi e attrezzature, con tanto di spiegazione dettagliata di ogni singolo prodotto che si sta per scegliere. Per gli interessati, è disponibile anche una bellissima newsletter con la quale Francesco Rossi fa una vera e propria divulgazione, regalando chicche tanto interessanti quanti utili per orientarsi in questo bellissimo mondo.

Giusmìn Tea Lab

Via Achille Maiocchi 15 - 20129 Milano

Tel 351 6993471