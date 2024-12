Nuovo Codice della strada: quanto puoi bere senza superare i limiti

Scatta la rivoluzione sulla sicurezza stradale: nuove regole più severe contro l’alcol, gli stupefacenti e la distrazione alla guida. Con il nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre, arrivano sanzioni più pesanti, tecnologie avanzate come l'Alcolock e controlli più rigorosi per garantire strade più sicure. Ma cosa cambia davvero per gli automobilisti? Ecco tutto quello che devi sapere.

Nuovo Codice della strada: tra le novità un’ulteriore stretta per la guida in stato di ebrezza

Codice della strada, super-stretta sull’alcol: sanzioni più pesanti

Con il nuovo Codice della Strada, le misure contro chi guida sotto l'effetto di alcol diventano più severe. Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico rilevato, con aumenti significativi.

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/L

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, il conducente rischia una sanzione pecuniaria compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre a una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/L

Con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le conseguenze aumentano notevolmente:

Arresto fino a 6 mesi

Ammenda da 800 a 3.200 euro

Sospensione della patente da 6 mesi a un anno

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L

Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, la situazione diventa ancora più grave:

Arresto da 6 mesi a 1 anno

Ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Le nuove misure intendono limitare gli episodi di guida in stato di ebbrezza, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade.

Codice della strada, quanto si può bere senza rischiare sanzioni?

La nuova normativa prevede un limite di tolleranza molto basso. La soglia legale è fissata a 0,5 grammi per litro di alcol nel sangue. Tuttavia, fattori come peso, metabolismo e quantità di cibo ingerito influenzano il tasso alcolemico individuale.

Un bicchiere di vino o una lattina di birra potrebbero non superare il limite, soprattutto se consumati a stomaco pieno.

È importante sapere che anche mantenendosi sotto il limite, i rischi alla guida possono permanere, come dimostrato da studi recenti.

Codice della strada e l'Alcolock per i recidivi

Una delle novità principali è l'introduzione dell'Alcolock, un dispositivo obbligatorio per chi è recidivo.

Come funziona l'Alcolock?

L'Alcolock è un sistema di sicurezza che impedisce l'avvio del motore se viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero.

Per chi è stato condannato in precedenza per guida in stato di ebbrezza, il Prefetto può disporre l 'installazione obbligatoria di questo dispositivo.

di questo dispositivo. I veicoli comunitari di nuova immatricolazione dovranno avere la predisposizione per l'Alcolock a partire dal 6 luglio 2024, anche se l'obbligo diventerà operativo ufficialmente con un decreto previsto entro il 14 giugno 2025.

L'obiettivo è prevenire ulteriori incidenti e dissuadere i recidivi con una tecnologia avanzata.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti: arrivano i test salivari

Un'altra novità riguarda l'introduzione dei test salivari per accertare l'assunzione di stupefacenti.

Come funzionerà?

Secondo il nuovo decreto:

Non servirà più dimostrare lo stato di alterazione alla guida, bensì basterà rilevare l'assunzione di droghe attraverso un test salivare .

. Il concetto chiave è l'attualità dell'assunzione, cioè l'assunzione deve essere recente, prima di mettersi alla guida.

Questi test serviranno anche per monitorare farmaci psicotropi e altri agenti che potrebbero alterare la guida. L'operatività dei test salivari sarà stabilita con un decreto attuativo specifico.

Sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante

Le nuove norme introducono anche misure più severe contro l'utilizzo dello smartphone durante la guida.

Ecco cosa cambia:

Sanzione minima: 250 euro

250 euro Sanzione massima: 1.000 euro

1.000 euro Se si viene sorpresi con il cellulare al volante e si hanno almeno 10 punti sulla patente, la sospensione è di una settimana .

. Se invece i punti sulla patente sono pochi, la sospensione arriva fino a 15 giorni.

In caso di recidiva:

La multa può arrivare fino a 1.400 euro con una sospensione fino a tre mesi e una decurtazione di fino a 10 punti sulla patente.

Queste nuove misure mirano a ridurre l'uso improprio dei dispositivi mobili durante la guida, una pratica pericolosissima che causa numerosi incidenti ogni anno.