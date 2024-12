Cinecibo: cinema e gastronomia uniti in una serata stellare

L'11esima edizione di Cinecibo, il festival che celebra il connubio tra cinema e gastronomia ideato da Donato Ciociola, si è conclusa con una serata ricca di stelle e sorprese. I Cinecibo Awards - l'evento si è tenuto a Roma - hanno premiato alcuni dei volti più amati del cinema italiano, celebrando le loro carriere e il loro contributo all'industria cinematografica. Tra le “eccellenze” di quest'anno, spiccano nomi come Barbara Bouchet, icona di bellezza e talento, Luca Capuano, regista e sceneggiatore di grande sensibilità, e Vanessa Gravina, attrice versatile e apprezzata dal pubblico. Il giovane attore Pietro Masotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo ne "Il Paradiso delle signore", ha ricevuto un riconoscimento per la sua promettente carriera.

Cinecibo: successo per l'11esima edizione

Cinecibo, l'occasione per celebrare il meglio del cinema italiano



La serata è stata l'occasione per celebrare il meglio del cinema italiano, con riconoscimenti assegnati a registi, attori, sceneggiatori e produttori che hanno contribuito a rendere grande il nostro cinema. Tra i premiati, anche Alessandro Parrello per il suo cortometraggio "Lo zio di Venezia", Vincent Riotta, Francesco Salvi, i casting director di "Parthenope" Annamaria Sambucco e Massimo Apolloni, Giorgio Tirabassi, Elia Nuzzolo, Matteo Giuggioli, Sydney Sibilia, Matteo Rovere e Carlo Verdone.

La giornata precedente è stata dedicata allo showcooking, un momento di grande divertimento e convivialità. Quattro popolari attori, Matteo Branciamore, Marco Marzocca, Ninetto Davoli e Pippo Franco, si sono sfidati ai fornelli, deliziando il pubblico con le loro creazioni culinarie. Tra gli eventi più apprezzati, la masterclass tenuta dal regista Riccardo Donna, che ha incontrato gli studenti delle scuole, moderati da Angelica Amodei. Donna, che tornerà presto sul set per girare la terza stagione della serie tv "Cuori", ha condiviso con i giovani la sua esperienza e la sua passione per il cinema.

Insomma, anche questa edizione di Cinecibo si è conclusa con un bilancio più che positivo registrando un grande successo di pubblico e di critica. Per tre giorni, Roma è stata la capitale del gusto e del cinema, con proiezioni di film, incontri con gli autori, masterclass e degustazioni L'obiettivo, come sottolineano gli organizzatori, è quello di far diventare Cinecibo un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema e di buona cucina.