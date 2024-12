I 25 anni di "Vacanze di Natale 2000" festeggiati con Bottega Gold

Immaginate il celebre cine-panettone che ha segnato il Natale italiano per oltre vent'anni, mescolato con un tocco di glamour e un'enorme bottiglia dorata. Ecco la scena perfetta: un Mathusalem da 6 litri di Bottega Gold, il Prosecco icona di stile e festa, protagonista nella magica cornice di Cortina per il 25° compleanno della celebre pellicola“Vacanze di Natale 2000”. Non è solo un brindisi: è un mix di cinema, nostalgia, tradizione e speranza per la pace nel mondo.

Mathusalem da 6 litri di Prosecco Gold della cantina Bottega

Il rito del “cine-panettone” torna a Cortina

Se siete fan dei cine-panettone o ricordate con affetto le scene comiche di Massimo Boldi, Neri Parenti e Umberto Smaila, sapete già di cosa stiamo parlando. Dal 13 al 15 dicembre, la magia del grande schermo e del Natale si è unita a Cortina per una celebrazione unica. Questo evento ha celebrato l'ultimo film della storica serie Vacanze di Natale 2000 con un brindisi a dir poco dorato: un gigantesco Mathusalem da 6 litri di Bottega Gold, per dare il benvenuto alla pace e al buonumore in grande stile. Non è stato solo un brindisi: è stato un momento iconico, dove ogni sorsata era un pezzo di storia, di cinema e di bollicine scintillanti. D’altronde, come direbbe un grande comico del passato, "non si brinda con acqua!"

Bottega Gold: un’icona di stile e Prosecco con la sua livrea dorata

Bottega Gold non è semplicemente una bottiglia: è un simbolo. La sua livrea dorata è diventata un must-have in eventi, rassegne cinematografiche e celebrazioni di ogni tipo. Il presidente di Bottega, Sandro Bottega, non ha esitato a dichiarare che il Prosecco dorato rappresenta non solo l'eccellenza italiana ma anche un messaggio di pace e cultura. «Le Vacanze di Natale sono ancora legate al magico scenario di Cortina e al mito del Prosecco. È un rito che amiamo celebrare con un brindisi speciale, perché il cinema, il Natale e il nostro Prosecco hanno il potere di riunire le persone» ha affermato Bottega con un tocco di classe italiano.

E quale modo migliore per rappresentare l’impegno a favore della sostenibilità, della tradizione e del Made in Italy se non con un brindisi internazionale che abbraccia capi di Stato e il mondo intero?

A Cortina, evento da Oscar con un finale davvero dorato

La rassegna non è stata solo un brindisi: è stato un tributo al cinema italiano e ai grandi protagonisti di un’epoca irripetibile. Tra glamour, bollicine e risate, il taglio del cine-panettone è diventato il momento cult della serata. Non una semplice celebrazione, ma un vero e proprio spettacolo: il Mathusalem da 6 litri di Bottega Gold è sceso in scena per dare il giusto tocco di brillantezza alla tradizione. Un mix di nostalgia per i film della nostra infanzia e quella sensazione unica di "scherzare con gusto" che solo una bottiglia da sei litri può regalare.

Cortina, sfondo ideale per i film di Natale e cinepanettoni

Prosecco e sostenibilità incontrano il cinema



La famiglia Bottega non è solo Prosecco e bollicine: è un esempio di come innovazione, tradizione e sostenibilità possano convivere armoniosamente. Con una storia che affonda le radici in quattro secoli di tradizione vitivinicola, l’azienda si impegna a ridurre l'impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili. D’altronde, la sostenibilità è un valore universale, un po' come il cinema: capace di unire persone e passioni indipendentemente da dove si trovino.

Ed è proprio questo l'obiettivo di Bottega: unire l’amore per il cinema italiano con un messaggio universale di pace attraverso il Prosecco e un brindisi simbolico con i leader dei cinque continenti. Non è solo una bottiglia, ma un vero e proprio augurio.

A Cortina divertimento, bollicine e nostalgia cinematografica

In questa rassegna, ogni momento è stato un omaggio a un'epoca che ci ha insegnato ad amare il Natale, i film cult e il buon Prosecco. Cortina ha quindi accolto i più grandi appassionati, con un mix unico di nostalgia, glamour e buonumore. Perché brindare con stile non è solo un'arte: è una tradizione che si rinnova con un sorso dorato e un augurio di pace e speranza per il futuro.

Che siate appassionati di cinema, amanti del Prosecco o semplicemente curiosi di vivere un'esperienza unica, il Mathusalem da 6 litri di Bottega Gold rappresenta il mix perfetto tra cinema, tradizione, glamour e bollicine.