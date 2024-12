Viaggi in solitaria e sostenibili: le tendenze del turismo 2024

Con l'anno che volge al termine, è tempo di fare il punto sui cambiamenti che hanno trasformato l'industria del turismo nel 2024. Mai come quest'anno indipendenza, consapevolezza ambientale e passione per esperienze uniche hanno guidato le scelte dei viaggiatori. Come dimostrano i dati raccolti da a&o Hostels, con oltre 40 strutture in tutta Europa, queste tendenze hanno ridefinito priorità e modalità di viaggio, creando nuove opportunità per esploratori di ogni genere.

Sostenibilità e libertà: cosa cercano i viaggiatori nel 2024

Viaggi in solitaria: la nuova frontiera della libertà personale

C'è chi parte per staccare dalla routine, chi cerca un momento di introspezione o, semplicemente, chi ama decidere senza compromessi. I viaggi in solitaria sono molto più di una moda passeggera: nel corso del 2024, infatti, si sono affermati come una scelta consapevole e sempre più diffusa. Secondo i dati di a&o Hostels, nei primi dieci mesi dell'anno, le prenotazioni nei “female dorms” - camere condivise riservate esclusivamente alle donne - hanno registrato un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, con quasi 93mila pernottamenti.

Dietro a questi numeri c'è un mix di fattori. Con un costo medio di soli 21 euro a notte, i female dorms offrono flessibilità, sicurezza e convenienza. «Viaggiare da soli non significa essere soli, ma scegliere consapevolmente di farlo» spiega Susanne Repscher, head of a&o Service Centre. Non è un caso che le 57 camere riservate alle donne, dotate di bagni privati e posizionate in aree strategiche degli ostelli, siano sempre più apprezzate. Un altro aspetto interessante è la decisione di a&o di mantenere questo servizio dedicato anche in presenza di alta domanda, garantendo spazi pensati per le esigenze delle viaggiatrici.

Sostenibilità: un valore irrinunciabile per i turisti contemporanei

Inoltre, la sostenibilità è passata dall'essere una semplice tendenza a una priorità consolidata nel 2024. Un sondaggio condotto tra gli ospiti di a&o evidenzia come i criteri più importanti nella scelta dell'alloggio siano stati la posizione centrale, la possibilità di raggiungere le strutture con i mezzi pubblici e l'adozione di pratiche sostenibili.

Turismo 2024: eventi, sostenibilità e viaggi in solitaria

«Azioni quotidiane come preferire le scale agli ascensori, fare docce più brevi o ridurre gli sprechi di risorse sono sempre più apprezzate dai nostri ospiti» spiega Phillip Winter, cmo di a&o. A Copenaghen, ad esempio, la campagna “CopenPay” ha dimostrato il successo di un approccio innovativo, premiando i comportamenti eco-friendly dei turisti con sconti e ingressi gratuiti. Un modello che, in sintesi, rappresenta un esempio virtuoso di come coinvolgere attivamente i viaggiatori nel rispetto ambientale.

Il boom del turismo legato agli eventi

Infine, un'altra tendenza che ha segnato profondamente il 2024 è il boom del turismo legato agli eventi. Che si tratti di grandi concerti, festival, eventi sportivi o i mercatini di Natale, questa modalità di viaggio ha dominato l'anno, ridefinendo le priorità di molti turisti. L'impatto di questa tendenza si riflette nei numeri: manifestazioni come i concerti di Taylor Swift e Coldplay o le partite di Euro 2024 hanno attirato migliaia di viaggiatori, trasformando il viaggio in un'occasione per vivere esperienze uniche.