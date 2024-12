Capodanno a tema: 7 milioni di italiani in discoteca per festeggiare il 2025

Saranno oltre 7 milioni le persone che si riverseranno nelle discoteche italiane per festeggiare il Capodanno. Questo il dato emerso dall’indagine di Silb-Fipe, il sindacato italiano dei locali da ballo, che prevede una partecipazione in ripresa per la notte di San Silvestro. Il dato si mostra in crescita rispetto allo scorso anno, mentre rimane alta l'attenzione sulla ricerca di personale e sulla sicurezza.

Capodanno in discoteca, vincono le serate a tema

«Il Capodanno è una delle serate più attese dell’anno - ha dichiarato Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe -: le discoteche italiane sono pronte a offrire esperienze uniche che combinano intrattenimento, qualità e sicurezza. Nonostante le sfide economiche, il settore dimostra grande resilienza e capacità innovativa».

Il 10% delle strutture per Capodanno ospiterà special guest

Per far fronte a questa affluenza, l’83,3% dei locali notturni sarà operativo, un incremento significativo rispetto al 75% dello scorso anno. La varietà delle proposte sarà ampia: il 60% dei locali offrirà il pacchetto completo cenone e veglione, a un costo medio di 105 euro, mentre il restante 40% proporrà il solo veglione dopocena, con prezzi medi di 30 euro. L’82% dei locali punterà su serate a tema, che spaziano dai concept creativi alle celebrazioni legate alle tradizioni locali. Inoltre, un 10% delle strutture ospiterà special guest, tra cui artisti, influencer e cantanti, per rendere la serata ancora più esclusiva.

Capdonno in discoteca, lavoro e sicurezza

Il periodo delle festività avrà anche un impatto positivo sul fronte dell’occupazione: il 41,7% delle imprese del settore ha programmato assunzioni temporanee per gestire l’aumento dell’afflusso. Per garantire una festa sicura, gli imprenditori hanno investito in diverse iniziative, tra cui servizi di trasporto dedicati, convenzioni con taxi e NCC, e un controllo rigoroso delle consumazioni alcoliche. «La sicurezza della clientela è una priorità assoluta», ha concluso Pasca.