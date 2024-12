Come la mobilità elettrica arricchisce il menu di ristoranti e hotel

La mobilità elettrica si vede sempre di più e si “sente” sempre di meno. Per le strade italiane sono in silenzioso aumento i veicoli a emissioni zero e le esigenze di ricarica dei conducenti possono orientare le relative scelte di consumo: il ristorante nel quale cenare, il pub per una reunion con gli amici, l’hotel da scegliere accuratamente per staccare la spina con il proprio partner o la famiglia.

Con Enel, hotel, ristoranti ed esercizi commerciali possono offrire ricariche per veicoli elettrici, migliorando il servizio alla clientela.

Set&Charge, per un business a prova di ricarica elettrica

Da questi presupposti nasce l'offerta Set&Charge di Enel: una soluzione che consente a hotel, attività di ristorazione, alberghi e altri esercizi commerciali di installare punti di ricarica per veicoli elettrici nelle proprie aree di sosta. Un servizio da rendere accessibili ai propri clienti e anche a tutti i possessori di un’auto elettrica.

Set&Charge è stata proposta progettata specificamente per rispondere alle esigenze di chi accoglie o vuole attirare clienti con veicoli elettrici. Il servizio si basa su un’offerta integrata di energia elettrica e servizi, che consente agli esercenti di gestire la stazione di ricarica in modo flessibile e personalizzato. L’offerta prevede un pacchetto completo con infrastruttura di ricarica, software di gestione - Net Enterprise - e fornitura di energia elettrica, tutto in un'unica fattura. Un’integrazione che semplifica la gestione operativa e consente ad albergatori e commercianti di concentrarsi sul proprio core business.

Grazie alla piattaforma Net Enterprise, è possibile, infatti, configurare e controllare ogni aspetto del servizio di ricarica. Net Enterprise mette a disposizione il servizio di ricarica al pubblico, permette di monitorarne l’andamento e impostare tariffe personalizzate per i clienti, fornendo una panoramica dettagliata delle transazioni effettuate.

Inoltre, offre la possibilità alle strutture ricettive di visualizzare gli importi mensili da incassare e gli importi incassati dalle ricariche elettriche i quali per i clienti Enel possono essere accreditati direttamente in bolletta, permettendo così di ridurre l'importo complessivo del costo dell'energia elettrica.

Migliore visibilità strategica dell’attività

Set&Charge è completamente integrata con l’App Enel X Way, che offre visibilità strategica, in quanto le stazioni di ricarica sono accessibili a tutti gli utenti, incluse le flotte aziendali che utilizzano la Card Enel X Way. Questa opzione conferisce notorietà alle strutture ricettive, rendendole più attraenti agli occhi della clientela. Elementi distintivi che non solo differenziano gli operatori che adottano Set&Charge dalla concorrenza, ma contribuiscono a consolidare la reputazione nel settore.

Avere una postazione di ricarica per le auto elettriche aumenta l'appeal di hotel e ristoranti