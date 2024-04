Italia a Tavola, il numero di aprile: inizia Cibus! Focus sull'agroalimentare

Aprile porta con sé il fervore dell'agroalimentare italiano nel numero 317 di Italia a Tavola. In copertina, l'intramontabile fascino della tradizione casearia viene rivelato attraverso l'epica storia di Brazzale, una dinastia casearia lunga otto generazioni, che incarna l'eccellenza nella produzione di formaggi e burro. Con dieci impianti produttivi distribuiti tra Italia, Repubblica Ceca, Brasile e Cina, il Gruppo Brazzale è sinonimo di qualità e innovazione, con una produzione annuale di 40mila tonnellate di prelibatezze casearie, tra cui il rinomato Gran Moravia e una vasta gamma di formaggi come provoloni, paste filate e pressate.

E mentre i palati si deliziano con le prelibatezze italiane, le bollicine di Rotari Alperegis Brut offrono un'elegante esperienza sensoriale, ma per gli appassionati di vino non è tutto, tante le rubriche dedicate al vino, ma da non perdere nell'edizione digitale del numero di aprile n 317 di Italia a Tavola, il riassunto di tutte le novità presentate dalle cantine alla 56ª edizione del salone internazionale del vino Vinitaly, in scena a verona dal 14 al 17 aprile scorso.

L'innovazione nel mondo lattiero-caseario trova spazio anche con Debic e la sua Panna 35% Senza Lattosio, che promette versatilità per soddisfare tutti i palati. Ma non è solo una questione di prodotti: l'educazione gastronomica assume un ruolo di primo piano con l'Asiago Academy on tour, offrendo una formazione di qualità firmata Asiago DOP.

Ma non è solo l'arte casearia a brillare in questa edizione. Tutto il settore agroalimentare si sta preparando alla fiera Cibus, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio. Dal cuore dell'Emilia-Romagna, il prestigioso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP si svela in tutta la sua maestosità, mentre l'azienda Agugiaro & Figna si erge a protagonista al Campionato Mondiale della Pizza, portando con sé il gusto autentico della tradizione italiana.

Anche in questo numero tante le voci dei professionisti che si interrogano sulle varie atematiche di attualità nel mondo dell'horeca: dall'interrogazione sulla sottile arte del pricing nei migliori ristoranti italiani attraverso la voce di Kairos Goodfriend all'arte di stabilire il prezzo del coperto secondo Giacomo Pini, esperto di marketing della ristorazione. Un'analisi approfondita esplora come i colori del cibo influenzino le scelte dei consumatori, mettendo in luce l'importanza del marketing del colore nel settore alimentare.

Ma non è solo il cibo a essere al centro dell'attenzione: il numero di aprile di Italia a Tavola esplora anche le sfide e le opportunità nel settore turistico, offrendo insight sui codici comportamentali del turista e sulle strategie per garantire un'accoglienza di successo con i consigli di Alberto Presutti, Maestro di Bon Ton dell’ospitalità.

