Destinazione Bresaola, quando il cibo fa da traino al turismo in Valtellina

“Destinazione Bresaola”, la campagna di promozione ideata dal Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina è giunta alla sua 4ª edizione e per l’occasione arriva un’app (“Valtellina Nascosta”) con 15 destinazioni fuori dalle rotte più scontate, scelte dai valtellinesi, 21 “Bresaola experience point” in cui degustare la Bresaola della Valtellina Igp e un podcast dedicato. Un progetto che si collega strettamente al nuovo trend 2024 legato al turismo, scelto da chi ama entrare in contatto con la vera essenza delle mete di viaggio. Per oltre 7 italiani su 10 è infatti importante cercare destinazioni o esperienze poco conosciute, fuori dalle rotte più gettonate, durante una vacanza. E ciò vale in particolare per i più giovani (18-34 anni) che cercano tradizioni, usi, e costumi locali autentici. Una preferenza a cui si aggiunge il desiderio di non ritrovarsi in luoghi troppo affollati e poco “veri”.

Destinazione Bresaola per promuovere la Valtellina

Ed è su queste basi che il Consorzio della Bresoala è sceso in campo per promuovere la Valtellina, forte di una ricerca internazionale della Doxa riproponendo una campagna che invita a scoprire l’anima autentica della Valtellina attraverso mete, luoghi del cuore, tradizioni e bellezze ancora tutte da scoprire sul sito Valtellinanascosta.it, dove ogni tappa è pensata per stimolare vista, udito, gusto, tatto e olfatto.

Il Consorzio di tutela della Bresoala è sceso in campo per promuovere la Valtellina

Ogni 2° e 4° weekend di ogni mese si terranno due aperitivi local #Destinazionebresaola, dove degustare la Bresaola della Valtellina Igp, ovviamente, nei 21 “Bresaola Experience” point aderenti alla campagna. Inoltre, il truista potrà conoscere storie e curiosità del luogo grazie al podcast “Storie segrete”: 15 audioguide con una voce narrante che inviterà a esplorare i luoghi e a provare sensazioni inedite attivando i sensi. Luoghi e bresaola experience point sono geolocalizzati tramite QRcode. Infine, nella webb app sono raccolte anche le 15 regole d’oro da ricordare per assaporare e abbinare al meglio la Bresaola della Valtellina Igp. E questo non è un dato irrilevante visto che spesso si trascurano alcuni minimi accorgimenti per degustare la meglio questo prodotto unico al mondo.

Destinazione Bresaola, eccellenze in Valtellina

La Valtellina rientra fra l’altro perfettamente nella tendenza indagata dalla Doxa. Fra le mete che la contraddistinguono compaiono infatti il paesaggio naturalistico (per circa 7 su 10), le eccellenze gastronomiche, come la Bresaola della Valtellina Igp (61%), le località sciistiche (39%), la storia e le tradizioni locali (34%), i Crotti, grotte naturali dove spira il “sorel”, corrente d’aria tipica (18%), le bellezze architettoniche (11%). Proprio per queste caratteristiche, tutti o quasi (94%) affermano che la Valtellina, con le sue bellezze naturalistiche, la sua tradizione gastronomica, la sua storia, regala esperienze che coinvolgono tutti i sensi.

I Crotti, tipici della Valtellina, sono grotte naturali dove spira il “sorel”

C'è poi anche una curiosità certamente non scontata: la Valtellina è un luogo che gli italiani conoscono e hanno visitato. Oltre 1 su 2 (54%) ci è stato per vacanza (31%), per trovare amici e parenti (7%) o per lavoro (5%). E chi non ci è mai stato, ha pianificato di andarci per rilassarsi e fare passeggiate nella natura (33%), per fare un tour enogastronomico (17%), per andare alle terme o in una Spa (11%). La Bresaola della Valtellina Igp per parte sua è un prodotto noto (conosciuto da 9 italiani su 10). L’80% del campione Doxa la ritiene impossibile da non conoscere (e un 9% si considera un vero e proprio appassionato), tanto che il 36% la consuma almeno una volta a settimana e il 10% arriva a consumarla fino a 3 volte.

Destinazione Bresaola, alla scoperta della Valtellina

Per tornare al turismo promosso dal Consorzio della Valtellina, fra le mete da non perdere ci sono sicuramente il Sentiero del pane di Tirano, Palazzo Besta a Teglio, splendido esempio di dimora rinascimentale, il piccolo centro di Savogno in Valchiavenna, vera “chicca” locale, raggiungibile solo a piedi da una mulattiera di 2.886 gradini, la palestra naturale di roccia della Val di Mello, la Via dei Palazzi a Sondrio, la Bagnada, Miniera Museo della Valmalenco. Tra le esperienze enogastronomiche legate alla tradizione e ai sapori genuini locali, troviamo i pizzoccheri preparati dall’Accademia del pizzocchero a Teglio, l’assaggio di salumi e formaggi in un crotto, la sosta in una trattoria di famiglia per assaggiare le costine al lavécc e la cucina tipica o la degustazione di vini locali nelle cantine lungo i terrazzamenti, l’assaggio di bontà casearie direttamente in alpeggio e, ovviamente, andare alla ricerca di prodotti tipici come la Bresaola della Valtellina Igp.

Palazzo Besta a Teglio 1/4 L'Accademia del Pizzocchero a Teglio 2/4 La Bagnada, Miniera Museo della Valmalenco 3/4 La palestra naturale di roccia della Val di Mello 4/4 Previous Next

«La campagna Destinazione Bresaola - afferma Mario Moro, presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina. - sta diventando un appuntamento fisso, atteso e apprezzato. Torniamo a omaggiare il nostro territorio di cui la Bresaola della Valtellina Igp è diretta espressione: un mix di natura, storia, cultura e tradizione che definisce l’identità locale e che vive nel nostro salume tipico. Quest’anno per noi sarà particolarmente importante perché ci avviciniamo sempre di più all’evento olimpico 2026, che in parte si svolgerà proprio nel nostro territorio. È una grande occasione che rappresenta un’opportunità unica di crescita e visibilità per la Valtellina. La nostra guida nasce proprio per accogliere al meglio i turisti italiani e stranieri che arriveranno, per fare in modo che conoscano e apprezzino la vera identità del nostro territorio, con il suggerimento di luoghi particolari che solo chi è nato e vive in Valtellina può conoscere».