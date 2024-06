Eventi, cucina e drink: Ripa Grande, a Roma, apre la stagione estiva

Il cuore di Roma nasconde una magia non solo nei suoi angoli più nascosti ma anche in quelle che furono le dimore storiche legate a quei cognomi importanti, e blasoni conosciuti, che hanno segnato la città tra arte e cultura nei secoli scorsi. In questo contesto riparte la stagione estiva di "Ripa Grande", attiva fino a settembre, lo spazio multifunzionale nel cuore di Trastevere con cocktail bar, cibo e musica. Una location dal grande valore storico e culturale, presso il Lungotevere Ripa, borgo appartenuto alla famiglia Doria Pamphilj in un complesso del 1640 di straordinaria bellezza dove rivive il "giardino delle delizie" di Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj, una piccola graziosa chiesa dell'XI secolo, una fontana del Bernini e una scalinata dell'800 realizzata dall'architetto Andrea Busiri Vici.

L'estivo di Ripa Grande a Roma

Per il secondo anno consecutivo lo spazio sarà gestito da un gruppo di imprenditori della Capitale, tra cui Daniele Pallante già gestore di "Barcheria" al laghetto dell'Eur: «Una nuova edizione che valorizza il brand Ripa Grande e che ruota attorno ad un'offerta polivalente. Il concept è pensato per una serata piacevole, un aperitivo come starter, a seguire cena con una cucina a tutto tondo, e drink da after dinner. È stata rafforzata la proposta ristorativa, arricchendo anche la carta dei cocktail, garantendo comunque il binomio vincente eventi e food». Il ristorante è tra i protagonisti della location, cucina "casual fusion' dalle diverse contaminazioni che mantengono l'identità di ogni piatto quasi a voler rievocare l'originaria vocazione in cui sorge Ripa Grande, quell'ansa del Tevere un tempo porto fluviale, principale approdo al fiume e in epoca romana centro di scambi commerciali e anche di prodotti agroalimentari.

L'offerta enogastronomica di Ripa Grande a Roma

L'aperitivo declina bene il concetto di tradizioni culinarie diverse, che associano le varie culture gastronomiche ma senza forzare il mix di ingredienti. Così accanto al tipico finger food indiano "Samosa di verdure" troviamo il "Maritozzo alla carbonara" di tradizione romanesca, oppure le "Tortilla di patate con maio alla paprika" e lo street food per eccellenza della Capitale: il supplì. Una sperimentazione ben riuscita che si ritrova anche negli antipasti che prevedono "Ceviche di ombrina", "Babaganosh estivo con verdurine", "Pastrami con pan brioche e albicocche arrosto", "Polpettina di ceci con crema di ricotta speziata e pomodori informati".

La sala interna di Ripa Grande a Roma

Nel menu prevale comunque la tradizione della cucina italiana con valorizzazione delle materie prime dei territori regionali. Tra i primi, il "Tonnarello cacio e pepe con zeste di pompelmo", "Fregola alla parmigiana", "Mezzo pacchero rigato, cozze e frigitelli con terra alla 'nduja", "Fusilli al ragù di polpo". Tra i secondi spiccano il "Galletto demi glace e primizie di stagione", "Baccalà con patate, peperoni e cramble di olive", "Cavolfiore arrosto, thajni e anacardi", "Ribs porchettata con cicorietta saltata". La proposta dei dolci è decisamente territoriale con il "Maritozzo della nonna" e la "Crostata di ricotta e visciole". Tra gli aperitivi e il dopocena grande spazio alle miscelazioni, che possono accompagnare tutti gli abbinamenti unendo food e drink insieme. In carta si varia dalle bevute più innovative, interessanti i "Gin a Km0", ai grandi classici come il Bulleit bourbon, Tequila Patron Blanco, Cachassa, Mezcal.

Ripa Grande: un'esperienza unica a Roma, 7 giorni su 7

Ripa Grande, un'esperienza straordinaria in un ambiente dalla grande magnificenza e modernità con un giardino di 1.500 mq e 400 posti a sedere. Inoltre, grazie al "salotto" interno la location rimane fruibile per tutto l'anno, 7 giorni su 7, per eventi privati, feste aziendali, set cinematografici e photo shooting, presentazioni e spettacoli di visual art.

Ripa Grande

Lungotevere Ripa 3 - 00153 Roma

Tel 0642990418