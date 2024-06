Non solo a Firenze, ora le schiacciate di Tosca Eccellenze anche a Torino

Tosca Eccellenze toscane dopo l'apertura a Lastra a Signa (Firenze) ha iniziato la sua espansione extra regionale con l'apertura di due punti vendita a Torino all'interno della food court del Centro Commerciale Settimo Cielo Retail Park nella primissima periferia e presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Si tratta di un format di ristorazione recentemente creato dagli imprenditori Pietro Nicastro e Monica Fantoni, ideatori del brand Lowengrube (rete di ristoranti in stile bavarese).

Il nuovo locale di Tosca Eccellenze al Centro Commerciale Settimo Cielo Retail Park

Come sono le schiacciate di Tosca Eccellenze?

Protagonista dell'offerta gastronomica è la schiacciata tipica toscana, farcita con ingredienti selezionati grazie ad accordi di esclusiva siglati con quattro consorzi toscani e precisamente Prosciutto Toscano dop, Pecorino toscano dop, Finocchiona igp ed Olio Toscano Igp. L'accordo prevede che gli approvvigionamenti delle materie prime vengano fatti esclusivamente da produttori aderenti. Ogni schiacciata è fatta rigorosamente a mano e viene cotta a pietra, questo le conferisce una forma sempre diversa. La schiaccia è leggera e fragrante grazie al processo di lievitazione di oltre 16h e allo speciale mix di farine macinate con biga naturale che le conferiscono l'inimitabile sapore.

Le protagoniste nel menu di Tosca Eccellenze? Le schiacciate

A gestire il locale presso il Centro Commerciale di Settimo aperto nell'aprile di quest'anno i fratelli Nicola e Valerio Fratusco con un'ampia scelta di schiacciate. Qualche esempio nelle tradizionali, la Garfagnana con prosciutto cotto, salsa ai funghi e misticanza; nelle premium la Valdarno con prosciutto toscano dop, salsa ai funghi e misticanza. Non manca una special edition, la schiacciata piemontese, farcita con prodotti tipici locali per creare un connubio tra le due regioni. L'offerta comprende anche quelle vegane e quelle dolci. Tra le bevande anche la possibilità di un calice di Chianti. Per un aperitivo sfizioso interessante il tagliere con un assortimento delle loro specialità. Sono disponibili anche alcuni altri prodotti toscani come le confetture Chiaverini, ancora confezionate nell'iconico mastellino.