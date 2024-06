Gambero Rosso: Lorenzo Ruggeri nuovo direttore, sostituisce Mensurati

Cambio di direzione al Gambero Rosso: Lorenzo Ruggeri è stato nominato nuovo direttore responsabile della testata, prendendo il posto di Marco Mensurati dopo poco più di un anno. Mensurati, ex inviato e capo redattore di Repubblica, aveva assunto l'incarico nell'aprile 2023 orientando il giornale verso un'attività legata a scoop o polemiche, allontanandosi forse dal tradizionale stile del gruppo editoriale.

Chi è Lorenzo Ruggeri, il nuovo direttore del Gambero Rosso

Lorenzo Ruggeri, giornalista di professione e figura di rilievo nel campo enogastronomico, ha dedicato 15 anni al Gambero Rosso, iniziando come studente e avanzando fino a diventare editor internazionale e vicecuratore della Guida Vini d’Italia. Romano di 38 anni, Ruggeri ha conseguito un master in giornalismo enogastronomico presso la Città del Gusto di Roma. La sua esperienza internazionale è vasta, avendo degustato circa 100mila etichette e visitato ristoranti in tutto il mondo.

Paolo Cuccia, Presidente del Gambero Rosso, ha accolto con entusiasmo la nomina di Ruggeri commentando: «Lorenzo è la scelta ideale per dirigere il Gambero Rosso, grazie alla sua profonda conoscenza del settore e al suo percorso illuminato con noi negli anni. Il nostro gruppo è sempre stato impegnato a valorizzare e coltivare i talenti, promuovendo la crescita e lo sviluppo professionale. Lorenzo è un esempio perfetto di questo impegno e sono certo che, con la sua esperienza e competenza, saprà elevare ulteriormente il ruolo del Gambero nel panorama enogastronomico italiano e internazionale».

Ruggeri ha espresso così il suo entusiasmo per il nuovo ruolo: «Accetto questa sfida con grande entusiasmo, felice di poter contribuire al futuro dell’azienda che mi ha visto crescere e che ha riposto in me la sua fiducia. Il mio obiettivo è rafforzare l’autorevolezza del Gambero Rosso, in Italia e nel mondo, rinnovando lo stile e il linguaggio, e rendendo ancora più incisivi i nostri contenuti editoriali. Ho la fortuna di guidare una redazione di professionisti di alto livello, e insieme affronteremo le numerose sfide che ci attendono con massimo impegno, passione e chiarezza.»

Il primo impegno ufficiale di Ruggeri nel suo nuovo ruolo sarà la presentazione della Guida Sushi 2025, prevista per il 13 giugno a Roma. Al neo direttore gli auguri di Italia a Tavola.