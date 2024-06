Napoli (grazie alla pizza) è la città dove si mangia meglio al mondo

Napoli, grazie (sopratutto) alla pizza, è la città dove si mangia meglio nel mondo. Forse non era necessaria l'attestazione da parte della rivista di viaggi britannica Time Out. Ma almeno è l'ennesima certificazione del fatto che la guida Michelin non sarà mai la bibbia dei migliori ristoranti al mondo. Sì, perché la Rossa, ricordiamo, non prende in considerazione le pizzerie. Così come la 50 Best Restaurants. Napoli, dunque, dopo aver vissuto un 2023 d'oro, si aggiudica un altro riconoscimento importante, in una classifica dove non ci sono altre località italiane e in un podio che vede la presenza di Johannesburg (in Sudafrica) al 2° posto e Lima (in Perù) sul gradino più basso. E che i giudizi dei "francesi" non trovino conferme nel modo può essere testimoniato anche dal fatto che se pur Parigi per la Michelin è la città con più ristoranti a 3 stelle, l'unica città dove si mangia bene in Francia per gli inglesi è Lione, al 16° posto in classifica...

Per creare la lista, Time Out ha intervistato migliaia di persone in tutto il mondo, ponendo domande sul cibo nelle loro città. Alla fine, ogni località è stata classificata in base alle valutazioni dei residenti sulla qualità e l'accessibilità della propria scena gastronomica. Per integrare il questionario sottoposto ai tester, sono state fatte domande anche sui ristoranti preferiti, le specialità da provare e i piatti con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Perché Napoli è la città dove si mangia meglio nel mondo?

Time Out, descrivendo Napoli, identifica la pizza Margherita come il piatto imperdibile della città: «dopotutto, è stata inventata qui», scrive Sophie Foster, giornalista del quotidiano inglese Daily Mail. Gli abitanti locali hanno individuato nella cosiddetta pizza a portafoglio (ossia una fetta di pizza piegata da asporto che costa circa 1 euro) il piatto con il miglior rapporto qualità-prezzo del capoluogo partenopeo. «La diffusa disponibilità di cibo economico ha contribuito a far raggiungere a Napoli il primo posto come città più conveniente per mangiare fuori» continua Foster.

Ma perché Napoli ha vinto? «Non si può parlare di cibo in Italia senza menzionare Napoli, e non si può parlare di cibo a Napoli senza parlare di pizza. La pizza è nata a Napoli nel XIX secolo come un pasto rapido ed economico per la classe lavoratrice della città, e le pizzerie tradizionali (principalmente concentrate intorno a via dei Tribunali, conosciuta anche come Pizza Street) continuano a sfamare oggi i napoletani affamati» spiega la rivista. Infine, Time Out consiglia: «Per il piatto distintivo della città, la pizza Margherita, dirigetevi a Santa Maradona, dove il proprietario Andrea Viviani celebra i tesori più preziosi di Napoli: pizza, calcio e Diego Armando Maradona».

Johannesburg seconda città dove si mangia meglio nel mondo

Medaglia d'argento per Johannesburg, la città più popolosa del Sudafrica e la terza più popolosa dell'Africa subsahariana. Il piatto da non perdere per chiunque visiti Johannesburg è il sandwich kota, un pezzo di pane scavato e riempito con patatine fritte, carni, formaggi, uova e salse.

Il sandwich kota, il piatto da non perdere a Johannesburg

La scrittrice gastronomica della capitale del Paese, Thando Moleketi-Williams, consiglia: «Andate da Mamakashaka and Friends in De Beer Street per i fine settimana di vino e hip hop, cocktail e playlist, un club del libro mensile e una rotazione emozionante di collaborazioni culinarie».

Le città dove si mangia meglio nel mondo: Lima 3ª

Lima, la capitale del Perù, si è classificata al terzo posto. Secondo Time Out, «Lima non è solo la capitale gastronomica del Perù, ma di tutto il continente sudamericano». La città ospita il miglior ristorante al mondo, il Central, ma è possibile assaporare i sapori peruviani nel menu degustazione di dieci portate del Central in tutta la città. Sono stati menzionati in particolare il pisco sour dal gusto agrodolce, il ceviche dai sapori agrumati e il lomo saltado (frittura di manzo peruviana).

Il ceviche, il piatto da non perdere a Lima

«Tutti - sottolinea Time Out - hanno ottenuto l'approvazione dei residenti nell'indagine condotta dal magazine. Tuttavia, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, il semplice e sostanzioso arroz con pollo (riso con pollo) è stato nominato il piatto più conveniente della città». La guida identifica il ceviche (piatto con pesce o frutti di mare marinati in succo di agrumi e condimenti) come il piatto da provare assolutamente.

La classifica delle città dove si mangia meglio nel mondo per Time Out

Questa, infine, la classifica completa della rivista di viaggi britannica Time Out: