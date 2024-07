Cosa sognano gli italiani nell'estate 2024? Buon cibo e... niente flirt

Basta amori estivi e avventure: gli italiani quest'anno cercano solo relax e nuove esperienze gastronomiche. Archiviati i viaggi culturali e le fughe d'amore, gli italiani aprono le porte a un'estate 2024 all'insegna della pace, buon cibo e, sorpresa, disciplina alimentare. Un inedito scenario emerso dalla ricerca dell'Osservatorio Nestlé, che dipinge un ritratto inedito del vacanziere italiano: desideroso di ricaricare le batterie dopo un anno frenetico, ma attento a non eccedere con gli stravizi culinari.

In vacanza sempre più italiani cercano cibo sano e la dieta mediterranea

Estate 2024: basta amori estivi e avventure

L'era dei flirt passeggeri e delle conquiste sotto l'ombrellone sembra volgere al termine. Solo un timido 0,3% degli intervistati dichiara di sperare ancora nell'incontro fatale durante le ferie, contro un 10% di due anni fa. Una tendenza che segna un cambio di rotta epocale per un Paese da sempre associato al romanticismo e alle passioni estive.

Estate 2024, al primo posto, il relax

Per il 57% degli italiani la vacanza è sinonimo di riposo e benessere, un'occasione per staccare la spina dalla routine e ritrovare le energie in vista del nuovo anno. Il divertimento segue a ruota con il 24%, mentre il 13% nutre un interesse particolare per le esperienze gastronomiche.

Estate 2024, cibo: sì, ma con criterio

Se da un lato la ricerca del buon cibo è una priorità per il 78% degli italiani in vacanza, dall'altro cresce l'attenzione alla dieta. Il 20% degli intervistati, infatti, dichiara apertamente di volersi concedere di tutto, senza badare alla linea. Un campanello d'allarme per Giuseppe Fatati, direttore scientifico dell'Osservatorio Nestlé, che sottolinea l'importanza di un'alimentazione sana e bilanciata anche durante le ferie.

Estate 2024, le mete scelte per la dieta mediterranea



Per chi sceglie di rimanere in Italia, le mete più gettonate sono Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Amanti del sole e del mare? Grecia, Francia, Portogallo, Turchia e Germania sono le scelte preferite per chi varca i confini nazionali. Fanno da coda Polonia e Liechtenstein, mete meno battute ma che attirano i palati più curiosi con la loro offerta gastronomica.

La scelta di queste destinazioni non è casuale: la maggior parte offre una cucina mediterranea, apprezzata dagli italiani e in linea con le loro abitudini alimentari. Un valore universale, come sottolinea il dottor Fatati, che rappresenta "uno stile di vita basato sulla combinazione equilibrata di cibi".

E per conquistare qualcuno? Gli italiani puntano a piatti semplici e pizza



Se proprio non si può resistere al fascino di un flirt estivo, la ricetta del successo sembra essere un piatto semplice e popolare (35% degli intervistati), seguito da una pizza (19%) o qualcosa di più ricercato (16,4%).

Un'estate all'insegna del relax, del gusto e... niente sgarri culinari! Un quadro inedito che racconta l'evoluzione del vacanziere italiano, sempre più attento al proprio benessere e alla riscoperta dei sapori genuini. Un invito a godersi le ferie con consapevolezza, senza rinunciare al piacere della buona tavola ma con un occhio di riguardo alla salute.