Premi Versilia Gourmet-Franciacorta, assegnati gli Oscar della ristorazione

Claudio Sottili ha condotto il rito della consegna dei “Premi Versilia Gourmet - Franciacorta”, prestigiose statuette in marmo bianco di Carrara, con i caratteristici coltello e forchetta che si rincorrono a spirale.

I vincitori: Gaio Giannelli, Chiara Viani, Giovanni e Gaetano Tovato, Mario Fiori - Foto Fotomania

Versilia Gourmet, i vincitori 2024

Il “Miglior Chef 2024” è andato a Gaio Giannelli del Pozzo di Bugia di Querceta (Lu), lo ‘chef con la polo’ artefice di una cucina autentica e inneggiante alla vera semplicità. Il “Migliore in Sala” è stata Chiara Viani, del ristorante Lorenzo a Forte dei Marmi (Lu), ‘figlia d’arte’ che, in modo personale, ha ereditato dal padre Lorenzo il modo di accogliere i propri ospiti da affettuosa padrona di casa. Romano Franceschini ha poi consegnato il “Premio alla Carriera” a Mario Fiori del ristorante Ulisse di Seravezza (Lu), con una storia lunga da raccontare grazie anche ai suoi vecchi locali cult come il Vecchia Versilia e il Navy Club. Infine, “Premio Ristorante dell’Anno” al Parco di Villa Grey di Forte dei Marmi che, da vero ristorante rivelazione, in questi 5 anni ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, non solo in Versilia.

Versilia Gourmet-Franciacorta: la cena di gala - Foto Fotomania

Una vera standing ovation è avvenuta al momento del “Premio Eccellenza Italiana”, conferito ai fratelli Gaetano e Giovanni Trovato che, con il loro ristorante Arnolfo a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, hanno scritto pagine importanti sul libro della Cucina Italiana d’Autore.

Alessio Bachini, chef del Paradis Pietrasanta - Foto Fotomania

Nel corso della serata, con la cena firmata da Alessio Bachini del Paradis Pietrasanta e a cui hanno partecipato i più celebri ristoratori della costa, è stata presentata in anteprima la nuova edizione della Guida Ristoranti Versilia Gourmet. L’ideazione e l’organizzazione di questo importante evento culturale della gastronomia a sono di Gianluca Domenici e del suo staff di Penna Blu Edizioni.