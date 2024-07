Ristoranti, pizzerie e locali senza glutine: è uscita la nuova Guida AFC 2024

È uscita la nuova edizione della guida AFC alle strutture ricettive e ristorative che offrono un servizio per le persone celiache, aderendo al programma "Alimentazione fuori casa" senza glutine dell'Associazione italiana celiachia. Si tratta della prima e unica guida italiana alla ristorazione gluten free, uno spazio che non ha eguali in termini di pubblicità per locali senza glutine. Uno strumento di comunicazione altamente profilato e ottimizzato anno dopo anno, grazie a un incessante lavoro di confronto fra AIC e le diverse parti coinvolte: ristoranti, strutture ricettive, laboratori artigianali, progetti turistici, da un lato, e i soci e le socie AIC dall'altro.

È uscita la nuova edizione della guida AFC

Disponibile sia in formato cartaceo, sia digitale attraverso l'app AIC Mobile, con tanto di mappa con geotag e stelline di gradimento del singolo locale da parte degli utilizzatori dell'app, la guida AFC è il punto di riferimento per le persone celiache sia italiane, sia straniere, grazie all'accesso in modalità “Welcome” APP. Al suo interno oltre 4mila locali aderenti, tra cui ristoranti, pizzerie, gastronomie, laboratori artigianali, gelaterie e persino food truck. Tutti catalogati per regione e provincia, e facilmente consultabili grazie a un'apposita simbologia di facile lettura.

Ogni edizione annuale della guida permette di tracciare un po' anche lo stato dell'arte dell'accoglienza senza glutine fuori casa nel nostro paese. Quello che emerge nella nuova edizione è un dato positivo, che, da un lato conferma la fama dell'Italia come “Paradiso dei celiaci” e, dall'altro, mostra chiaramente quanto la scelta di aprirsi al senza glutine sia, oggi più che mai, un elemento differenziante che fa bene al business.

I numeri della nuova edizione della guida AFC

A quasi 25 anni dall'istituzione del progetto e della guida AFC, i numeri dimostrano una crescita quantitativa, ma soprattutto qualitativa della ristorazione senza glutine, con una diversificazione dell'offerta e un progressivo miglioramento del servizio.

Sono sempre di più (e di qualità) i locali gluten free in Italia

Per esempio:

900 sono i locali che offrono pane fresco della casa o di produzione artigianale.

323 sono i laboratori artigianali senza glutine.

1184 le pizzerie (o ristoranti pizzeria) che offrono pizze di produzione artigianale.

2293 sono le strutture con un'offerta specifica anche per chi è intollerante al lattosio.

1121 i locali family-friendly con menu bimbo.

135 le strutture con un'offerta tutta senza glutine.

Una scelta che fa bene al business

I dati che restituisce la guida AFC 2024 sono confortanti rispetto al quadro generale della ristorazione italiana, un settore che ha dovuto fare i conti, prima con la pandemia, e poi con il rialzo dei prezzi di energia e materie prime. Ebbene, a fronte di una differenza percentuale nelle nuove aperture delle attività ristorative nel 2023 (in Italia pari al 9%) le strutture che hanno aderito al programma AFC sono aumentate del 41% rispetto al 2022. E anche rispetto alla percentuale di cessazione di attività, la guida AFC riflette dati in controtendenza rispetto al dato generico. Se nel 2023 la mortalità della ristorazione italiana cresce di un +1% rispetto all'anno precedente, nello stesso periodo, considerando solo i locali AFC la differenza tra le strutture che hanno cessato l'attività o comunque sono uscite dalla guida AFC è, invece, del -18%. Mentre, nel 2022 erano usciti o avevano chiuso 387 locali, nel 2023 sono stati meno, 316, con un saldo finale di oltre 100 locali in più rispetto all'edizione precedente.

Come aderire alla pubblicità per locali senza glutine

Per vedere il proprio locale incluso nella guida AFC non servono grandi investimenti di tipo economico, ma occorre aderire al network Alimentazione Fuori Casa senza glutine, e al relativo programma di formazione e periodico monitoraggio a cura degli oltre 529 volontari e professionisti AIC dislocati in tutta Italia. Nell'ultimo anno ne sono stati fatti oltre 4560 volti a verificare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle linee guida nazionali AIC.

Per approfondire e aderire si veda la sezione dedicata al programma AFC dell'Associazione italiana celiachia.