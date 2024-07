Un giovane cuoco di Cantiano ci svela il segreto per realizzare il cappelletto perfetto

«Oggi vi raccontiamo la storia di Lorenzo Luchetti, un giovane di 22 anni che ha già vissuto esperienze straordinarie, trovando grande soddisfazione nella sua passione per la cucina, la cura del territorio e l’allevamento degli animali, seguendo ogni dettaglio in prima persona.

Il cappelletto perfetto di Lorenzo Luchetti 1/5 Lorenzo Luchetti 2/5 Lorenzo Luchetti 3/5 Le oche Lorenzo Luchetti 4/5 Le galline e le anatre di Lorenzo Luchetti 5/5 Previous Next

Lorenzo vive a Cantiano, una splendida terra che ha superato momenti difficili. Tra Cantiano e Chiaserna, nota per il suo pane artigianale, Lorenzo conserva il territorio con il suo pollaio, il suo orto e la sua passione per la pasta fatta in casa, offrendo sapori di alta qualità nella sua cucina.

Tra le tante passioni di Lorenzo, la cucina è quella che gli ha trasmesso la nonna, insieme all’amore per la natura e alla volontà di creare qualcosa di bello e utile per il territorio con le sue stesse mani e la sua mente. Giovani come lui meritano un plauso e rappresentano un esempio per molti altri.

Studente universitario, amante degli animali, del giardino, del pollaio e della cucina, Lorenzo è un promotore della salubrità dei prodotti tipici che coltiva personalmente.»