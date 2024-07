Cena “appesi tra le nuvole”: come è mangiare in telecabina a Madonna di Campiglio

Cenare sospesi in una bolla sopra boschi, baite e alpeggi con lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta sullo sfondo che, all'ora del tramonto, si sono accese di un magico color rosa. La “Cena stellata in telecabina” è andata in scena sabato 20 luglio a Madonna di Campiglio (Tn). Giunto alla quinta edizione - il primo si era tenuto nel 2018 con 2 anni di stop per il Covid - l’evento si conferma uno dei più attesi ed esclusivi della stagione. La telecabina Pinzolo-Campiglio Express, per una sera, si è trasformata in un ristorante “appeso tra le nuvole".

Cena stellata in telecabina: il modo più esclusivo per gustare le Dolomiti Foto Marco Varoli

Come funziona la Cena stellata in telecabina

I numeri: 5 gli chef, 150 i partecipanti, 50 le cabine per 4 o 2 persone - c’è chi ha scelto la cabina romantic - che hanno compiuto un giro e mezzo e 3 le stazioni dove sono state servite con abilità, nel momento del passaggio delle cabine, le 5 portate: dall’antipasto al dolce. La telecabina non si è mai fermata, ha viaggiato a velocità ridotta: il tempo necessario per consentire allo chef e alla sua brigata di cambiare le posate e il piatto e al sommelier di sostituire i calici con il vino scelto per l’abbinamento: 3 versioni di Ferrari Trentodoc Metodo Classico, un bianco, Pietragrande Lunelli, da uve Chardonnay, Sauvignon Blanc, Incrocio Manzoni e Pinot Bianco coltivate alle pendici dei monti del Trentino e un rosso toscano, Aliotto, sempre Lunelli, da uve Sangiovese, Cabernet e Merlot.

Gli chef stellati che hanno partecipato alla cena in telecabina: Antonio Lepore, Giovani D‘Alitta, Alfio Ghezzi e Veronica Forchielli

Ore 18:12 : Iniziamo l’aperitivo nella terrazza panoramica della stazione principale in località Colarin (1.512 metri) con amuse-bouche a base di prodotti locali, cocktail e musica dal vivo al cospetto del Gruppo Dolomiti di Brenta: Cima Tosa, Crozzon di Brenta, Cima Margherita, Cima Brenta Alta, Cima Brenta Bassa e Campanile Basso.

: Iniziamo in località (1.512 metri) con amuse-bouche a base di prodotti locali, cocktail e musica dal vivo al cospetto del Gruppo Dolomiti di Brenta: Cima Tosa, Crozzon di Brenta, Cima Margherita, Cima Brenta Alta, Cima Brenta Bassa e Campanile Basso. Ore 19:15 : Veniamo accompagnati all’imbarco della cabina prenotata.

: Veniamo accompagnati all’imbarco della prenotata. Ore 19:29 : Saliamo nella cabina numero 20 per poi accomodarci all’interno e sederci nelle due panchine. Lo spazio è sufficiente a farci stare anche un tavolo per quattro persone apparecchiato in maniera impeccabile.

: Saliamo nella cabina numero 20 per poi accomodarci all’interno e sederci nelle due panchine. Lo spazio è sufficiente a farci stare anche un tavolo per quattro persone apparecchiato in maniera impeccabile. Ore 19:31 : Ci viene servito l’antipasto con cervo, ginepro, mirtillo e polenta della chef Veronica Forchielli . 32 anni marchigiana, della provincia di Pesaro Urbino, è da poco arrivata al ristorante Due Pini di Madonna di Campiglio. Ci racconta da dove vengono gli ingredienti che ha scelto: «Il ginepro lo abbiamo raccolto qui sopra, il cervo ce lo fornisce un’azienda di carni locale e la polenta è la polenta di Storo».

: Ci viene servito con . 32 anni marchigiana, della provincia di Pesaro Urbino, è da poco arrivata al ristorante Due Pini di Madonna di Campiglio. Ci racconta da dove vengono gli ingredienti che ha scelto: «Il ginepro lo abbiamo raccolto qui sopra, il cervo ce lo fornisce un’azienda di carni locale e la polenta è la polenta di Storo». Ore 19:45 : Raggiungiamo la località Patascoss (1.753 metri). Viene servito il primo piatto: plin fatti a mano al ripieno di formaggio di malga, trombette, burro acido e timo serpillo dello chef Giovanni D’Alitta , Elementi Ristorante. 39 anni, originario della Basilicata, ha lavorato a Campiglio, la penultima esperienza è stata alla Stube Hermitage. Ci spiega che nel 2019 ha preso la sua prima stella Michelin e dopo 7 anni ha deciso di aprirsi un ristorante tutto suo a Mezzocorona, in mezzo ai vigneti.

: Raggiungiamo la (1.753 metri). Viene servito il , Elementi Ristorante. 39 anni, originario della Basilicata, ha lavorato a Campiglio, la penultima esperienza è stata alla Stube Hermitage. Ci spiega che nel 2019 ha preso la sua prima stella Michelin e dopo 7 anni ha deciso di aprirsi un ristorante tutto suo a Mezzocorona, in mezzo ai vigneti. Ore 19:59 : La telecabina gira e torniamo in località Colarin (1.512 metri) dove viene servito l’intermezzo con salmerino alpino, mugnaia al gin tonic, fragole di bosco ed erbe spontanee di Antonio Lepore , giovane executive chef alla Stube Hermitage (1 Stella Michelin) di Madonna di Campiglio che ci racconta gli ingredienti che ha usato: «Un salmerino cresciuto e allevato vicino a Tione, una mugnaia fatta con il gin tonic di produzione locale servita con delle erbette selvatiche raccolte questa mattina e fragoline di bosco».

: La telecabina gira e torniamo in (1.512 metri) dove viene servito l’intermezzo con , giovane executive chef alla Stube Hermitage (1 Stella Michelin) di Madonna di Campiglio che ci racconta gli ingredienti che ha usato: «Un salmerino cresciuto e allevato vicino a Tione, una mugnaia fatta con il gin tonic di produzione locale servita con delle erbette selvatiche raccolte questa mattina e fragoline di bosco». Ore 20:27 : Raggiungiamo la località Plaza (1.140 metri). Il secondo piatto è una gallina faraona in due cotture, porcini, nocciole e olivello spinoso dello chef Alfio Ghezzi, 54 anni, oggi alla guida dei ristoranti Bistrot e Senso (1 Stella Michelin) al Mart di Rovereto e di InAlto Dolomites a Moena che ci spiega le materie prime che ha scelto: «I porcini stanno entrando nel loro massimo della stagionalità, l’olivello spinoso è una bacca molto tannica e acida che lavora molto bene con le carni dolci della faraona e anche con il porcino e poi le erbe raccolte vanno a ricreare questo equilibrio ecologico di vita degli ingredienti del piatto».

: Raggiungiamo la (1.140 metri). Il secondo piatto è una 54 anni, oggi alla guida dei ristoranti Bistrot e Senso (1 Stella Michelin) al Mart di Rovereto e di InAlto Dolomites a Moena che ci spiega le materie prime che ha scelto: «I porcini stanno entrando nel loro massimo della stagionalità, l’olivello spinoso è una bacca molto tannica e acida che lavora molto bene con le carni dolci della faraona e anche con il porcino e poi le erbe raccolte vanno a ricreare questo equilibrio ecologico di vita degli ingredienti del piatto». Ore 21:10 : Arriviamo di nuovo in località Patascoss (1.753 metri) dove viene servito il dessert , una bavarese timo e caffè, gelatina di mora, cremoso yogurt, bubble cioccolato al caramello, dello chef Alessandro Bertaso , Moresco Group Service.

: Arriviamo di nuovo in (1.753 metri) dove viene servito il , , Moresco Group Service. Ore 21:25: Scendiamo alla stazione principale in località Colarin (1.512 metri) dove la festa continua con un suggestivo spettacolo di danza con il fuoco.

La “Cena stellata in telecabina” è stata organizzata dalla Pro loco di Madonna di Campiglio con la collaborazione di Funivie Pinzolo e Moresco Group Service, insieme al supporto di Ferrari Trento, Surgiva, Audi, Birra Artigianale Impavida, Bontadi Caffè, Malga Montagnoli, Ciocomiti, Leitner Spa e Misconel.

Foto di Marco Varoli.