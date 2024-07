Ecco quali saranno i lavori del futuro nel mondo del turismo

Sembrerebbe che il turismo del futuro sia destinato a un'avventura senza limiti. Perché dal rapporto "Viaggio nel turismo del prossimo decennio" di Randstad Research sono, infatti, emerse le professioni che potrebbero essere richiestissime per chi vuole lavorare nel comparto dei viaggi: dal destination manager che crea esperienze su misura grazie all'intelligenza artificiale, all'esperto di turismo sostenibile che guida i viaggiatori alla scoperta di luoghi incontaminati, dal consulente di viaggi virtuali che fa vivere avventure uniche senza muoversi da casa agli agenti di turismo olfattivo, passando, addirittura ai gestori di viaggi spaziali che organizzano avventure interplanetarie. Fantascienza? Sembrerebbe di no... alla faccia di quando nei film anni 80 per "Professione Vacanza" faceva gola il ruolo di animatore in qualche villaggio turistico paradisiaco del mondo... Quello che è certo è che il turismo, pilastro dell'economia italiana, sta vivendo una profonda trasformazione. Spinte dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità e dalla crescente domanda di esperienze uniche, le modalità di viaggiare e le competenze richieste nel settore stanno cambiando radicalmente.

Viaggi nel futuro: le 10 professioni che stanno reinventando il turismo

Il turismo italiano oggi

Ma andiamo con ordine e vediamo un po' di numeri. Il turismo italiano continua a prosperare, con un incremento dell'1,6% delle presenze turistiche nel 2024, raggiungendo circa 215 milioni. Secondo la Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, il settore, che rappresenta il 4% del Pil e impiega 1,7 milioni di persone, è trainato da un aumento del turismo internazionale (+4%) e da una spesa complessiva stimata in 62 miliardi di euro per il trimestre estivo. La spesa turistica nel trimestre giugno-agosto sarà di 62 miliardi di euro, di cui 11,7 miliardi in bar e ristoranti. La digitalizzazione, la sostenibilità e il turismo esperienziale stanno rivoluzionando il settore, creando nuove opportunità e richiedendo competenze specializzate.

Il rapporto "Viaggio nel turismo del prossimo decennio" Randstad Research ha evidenziando che la maggior parte degli occupati nel settore è concentrata nella ristorazione e nell'alloggio, con un'alta percentuale di contratti a tempo determinato e una bassa componente giovanile. Il tasso di turnover è elevato, soprattutto nei periodi di alta stagione. Nonostante un'ampia offerta formativa, il mercato del lavoro richiede spesso competenze inferiori rispetto a quelle possedute dai lavoratori, evidenziando un fenomeno di overqualification. Le nuove tendenze del turismo, come il benessere, l'enogastronomia e il turismo esperienziale, stanno creando nuove opportunità, ma richiedono un adeguamento dell'offerta formativa e una maggiore specializzazione dei lavoratori.

Le 10 professioni del futuro nel Turismo

Per rispondere a queste sfide e cogliere le nuove opportunità, il settore turistico ha bisogno di figure professionali altamente qualificate e specializzate. Ecco le dieci professioni chiave del futuro secondo il rapporto "Viaggio nel turismo del prossimo decennio" di Randstad Research:

Destination Manager: Il destination manager è un vero e proprio architetto delle destinazioni turistiche. Si occupa di sviluppare strategie innovative per promuovere un territorio, creando esperienze uniche e memorabili per i visitatori. Esperto di turismo sostenibile: Questa figura professionale si concentra sulla creazione di esperienze turistiche a basso impatto ambientale e socialmente responsabili. Collabora con le comunità locali per sviluppare progetti di turismo sostenibile e promuovere la conservazione del patrimonio naturale e culturale. Gestore di centri per workation: Con l'aumento del lavoro da remoto, i centri per workation stanno diventando sempre più popolari. Il gestore di questi centri si occupa di creare ambienti di lavoro stimolanti e confortevoli, offrendo servizi aggiuntivi come corsi di yoga, workshop e attività all'aperto. Gestore di glamping: Il glamping, ovvero il campeggio glamour, è una tendenza in forte crescita. Il gestore di un'attività di glamping si occupa di creare esperienze uniche all'aria aperta, combinando comfort e contatto con la natura. Consulente di viaggi virtuali: Grazie alla realtà virtuale e alla realtà aumentata, è possibile vivere esperienze di viaggio immersive senza muoversi da casa. Il consulente di viaggi virtuali crea itinerari personalizzati e offre consigli su destinazioni e attività da provare. Guide esperienziali: Le guide esperienziali non si limitano a fornire informazioni storiche e artistiche, ma creano esperienze coinvolgenti e memorabili, coinvolgendo i viaggiatori in attività interattive e permettendo loro di entrare in contatto con la cultura locale. Agenti di turismo olfattivo: L'olfatto è un senso potente che può evocare ricordi ed emozioni. Gli agenti di turismo olfattivo creano esperienze di viaggio multisensoriali, utilizzando aromi e profumi per arricchire l'esperienza del viaggiatore. Esperti in salute e sicurezza dei viaggiatori: Con l'emergenza sanitaria globale, la sicurezza dei viaggiatori è diventata una priorità. Gli esperti in salute e sicurezza si occupano di sviluppare protocolli e procedure per garantire la salute e il benessere dei viaggiatori durante tutto il loro viaggio. Gestori di esperienze ecoturistiche: L'ecoturismo è una forma di turismo responsabile che si concentra sulla conservazione dell'ambiente naturale. I gestori di esperienze ecoturistiche creano attività che permettono ai viaggiatori di entrare in contatto con la natura in modo rispettoso. Gestori di viaggi spaziali: Questa è una professione emergente che si occuperà di organizzare viaggi spaziali per i turisti. Sarà necessario possedere competenze tecniche e organizzative avanzate per gestire questo tipo di esperienza.

Turismo sostenibile e digitale: le nuove frontiere del viaggio

Vuoi lavorare nel turismo? Le competenze del futuro

Per svolgere queste nuove professioni, saranno necessarie competenze trasversali e tecniche specifiche, tra cui: