Ecco le 4 località italiane fra i 100 posti da vedere nel mondo per Time

Sono quattro le località italiane selezionate dalla rivista Time nell'elenco “Time's World's Greatest Places” che indica 100 destinazioni straordinarie da visitare e dove soggiornare. Le destinazioni italiane sono equamente divise nelle due categorie, formate da 50 menzioni ciascuna che vanno dunque a comporre la lista delle 100 destinazioni da non perdere. Si tratta dell'Anantara Convento di Amalfi (Sa), Cortina d'Ampezzo (Bl), le Terme di Caracalla a Roma e il Matterhorn Alpine Crossing, al confine con la Svizzera.

Time's World's Gratest Places, come funziona la selezione

Per compilare la lista del 2024, Time ha richiesto la segnalazione di luoghi - tra cui hotel, crociere, ristoranti, attrazioni, musei, parchi e molto altro - dalla sua rete internazionale di corrispondenti e collaboratori, oltre che attraverso un processo di candidatura, con l'obiettivo di individuare quelli che offrono esperienze nuove ed entusiasmanti. Mentre la lista dello scorso anno presentava 50 città, quest'anno Time ha deciso di esplorare ancora di più - e in modo più specifico - strutture che si distinguono nel loro settore e nel mondo.

Time's World's Gratest Places, posti dove soggiornare

Tra i 50 posti dove soggiornare selezionati da Time, ci sono anche due località italiane. Già sede olimpica nel 1956, tra due anni Cortina d'Ampezzo tornerà ad ospitare i Giochi invernali (insieme a Milano), ma Time suggerisce di visitare prima la località sulle Dolomiti. Tra le attività suggerite, un safari sugli sci organizzato da Dolomite Mountains, sciare sulle piste di livello mondiale con lo sfondo di pinnacoli di calcare, passando da valle a valle o da hotel a accoglienti rifugi alpini su ampie piste battute, salendo con 450 seggiovie e funivie, anche grazie al fatto che Dolomiti Superski è la più grande rete di impianti di risalita al mondo, con 12 stazioni sciistiche. Per raggiungere la zona, si ricorda anche il nuovo treno notte in stile retrò, l'Espresso Cadore, che è stato riattivato quest'anno, collegando Roma alle Dolomiti nei weekend e durante la stagione escursionistica estiva.

Una veduta di Cortina d‘Ampezzo

Dopo un'importante ristrutturazione, Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, a sua volta menzionato da Time, è stato inaugurato nell'aprile 2023. Prime di essere incluso nella Time's World's Greatest Places, la struttura era stata inserita nella “2024 Travel + Leisure IT List” dove era stata selezionata come uno dei “Most Luxurious New Hotels of 2023”. Situato in un'antica struttura conventuale, l'hotel offre un'ampia gamma di servizi, tra cui alloggi di lusso, ristorante gourmet con prodotti a km 0, spa di alto livello e attività ed escursioni personalizzate. Annunciando il premio, il direttore generale Estelle Vassallo ha dichiarato: «Siamo onorati di essere stati inclusi da Time nella sua autorevole classifica. Ci impegniamo ad elevare l'esperienza di ogni ospite nella splendida cornice di Amalfi e nel nostro storico convento, ed essere riconosciuti tra i luoghi più belli del mondo da un marchio globale, che gode di una fiducia e un'autorevolezza senza pari, conferma il nostro impegno e la nostra dedizione».

La vista da una delle terrazze dell'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Time's World's Gratest Places, posti dove soggiornare: l'elenco completo

Modern Elder Academy: Santa Fe, New Mexico, Stati Uniti

White Desert: Antartide

Angama Amboseli: Kimana Sanctuary, Kenya

Bambu Indah: Ubud, Indonesia

Vermelho Hotel: Melides, Portogallo

Sun Ranch: Coopers Shoot, Australia

Our Habitas Ras Abrouq: Dukhan, Qatar

Highland Base: Kerlingarfjoll, Islanda

Snow Peak Long Beach Campfield: Long Beach Peninsula, Washington, Stati Uniti

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: Amalfi (Sa), Italia

Belmond's Eastern & Oriental Express: Malesia

Sinchi Wayra: Parco Nazionale Yasuní, Ecuador

Boca de Agua: Bacalar, Messico

Kantishna Roadhouse: Parco Nazionale Denali, Alaska, Stati Uniti

Four Seasons Resort Koh Samui: Koh Samui, Thailandia

Burhan Wilderness Camps: Bardiya, Nepal

Le Grand Mazarin: Parigi, Francia

Silversands Beach House: St. George's, Grenada

Dunas de Formentera: Formentera, Spagna

Dar Tantora: AlUla, Arabia Saudita

Cortina d'Ampezzo (Bl): Dolomiti, Italia

Havila Polaris and Havila Pollux: Norvegia

The Wayback: Pigeon Forge, Tennessee, Stati Uniti

Sangwa Camp: Haa Valley, Bhutan

The Manchester: Lexington, Kentucky, Stati Uniti

Raffles London at the OWO: Londra, Inghilterra

Under Canvas Lake Powell-Grand Staircase: Big Water, Utah, Stati Uniti

100 Princes Street: Edimburgo, Scozia

Kwetu Nairobi: Nairobi, Kenya

Höfe Trail: Osttirol, Austria

Natural Selection's Guided Cycling Safari: Delta dell'Okavango, Botswana

Fontainebleau: Las Vegas, Nevada, Stati Uniti

Mine + Farm Inn: Guerneville, California, Stati Uniti

Casa Lucia: Buenos Aires, Argentina

wukalina Walk: Tasmania, Australia

Melesin Distillery: Leskovik, Albania

Potlatch Club: Bahamas

De Durgerdam: Durgerdam, Paesi Bassi

Royal Caribbean Icon of the Seas: Nave da Crociera

Caiman House: Yupukari, Guyana

Communal Kutaisi: Kutaisi, Georgia

Warren Street Hotel: New York City, Stati Uniti

One Za'abeel: Dubai, Emirati Arabi Uniti

Bowie House, Auberge Resorts Collection: Fort Worth, Texas, Stati Uniti

Mt Cook Lakeside Retreat: Lago Pukaki, Nuova Zelanda

Silvestre Nosara: Nosara, Costa Rica

Reverb by Hard Rock: Amburgo, Germania

World Equestrian Center: Ocala, Florida, Stati Uniti

The Inn at Stonecliffe: Mackinac Island, Michigan, Stati Uniti

Omni Homestead Resort and Warm Springs Pools: Warm Springs, Virginia, Stati Uniti

Time's World's Gratest Places, posti da visitare

L'Italia viene menzionata due volte anche nell'elenco dei 50 posti da visitare secondo Time. Ad essere inserito il Matterhorn Alpine Crossing, al confine svizzero tra Breuil-Cervinia (Ao) e Zermatt, in territorio elvetico. Servono 90 minuti di traversata ad alta quota per unire le due località con questo collegamento completato nel luglio 2023. Da Zermatt, sulla cabina panoramica progettata da Pininfarina, si sorvola il ghiacciaio del Theodul a 200 metri di altezza, mentre ci si avvicina all'iconico Matterhorn dove si può cambiare cabina al Matterhorn Glacier Paradise, la stazione di montagna più alta d'Europa a 3.883 metri, prima di una rapida discesa alla nuova stazione di montagna Testa Grigia per toccare la neve su suolo italiano a 3.458 metri di altitudine.

Matterhorn Alpine Crossing: passare il confine italo-svizzero ad alta quota

L'altro posto da visitare secondo la rivista americana, sono le Terme di Caracalla, dopo che - per la prima volta in oltre 1500 anni – al proprio interno è tornata l'acqua. Lo Specchio è una piscina contemporanea che riflette le maestose rovine di uno dei più grandi complessi termali dell'antichità. L'iniziativa è parte di un progetto più ampio della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma per restaurare le terme, che si ritiene siano state in uso dal 216 d.C. al VI secolo.

Alle Terme di Caracalla è tornata l'acqua

Time's World's Gratest Places, posti da visitare: l'elenco completo