Dal bosco al lago fino alla tavola, il cerimoniale del tartufo è servito

Regione Marche e Accademia Mondiale del Tartufo unite per promuovere il progetto Tartufo tutto l'anno nelle Marche, capace di offrire risvolti turistici, enogastronomici, e di difesa del territorio e dell'ambiente, attirando turisti gourmet e appassionati in un territorio marchigiano simbolo di biodiversità.

Giuseppe Cristini

Partiamo alle primissime luci dell'alba per la cerca e la cavatura del tartufo, accompagnati dal cagnolino, dal cavatore e dalla maestosità del bosco. Grazie al fiuto del cane e all'abilità del cavatore, ci avventuriamo nel bosco, che nasconde il tartufo, cercandolo con delicatezza.

Diego Ciciliani

Con Diego Ciciliani, chef cavatore, e Panna, siamo partiti alle prime luci dell'alba per arrivare in alta montagna a cercare il tartufo di faggio, per poi scendere verso una tartufaia coltivata per raccogliere il meglio da una roverella.

Un piatto al tartufo di Diego Ciciliani

Lo studio, la ricerca, la passione, gli approfondimenti sul campo e la sperimentazione tra bosco, cucina e cantina, ci hanno portato a identificare il codice etico sull'utilizzo del tartufo e a crearne il Cerimoniale di servizio. Il cerimoniale del tartufo è affascinante e prevede gestualità, manualità e uno stile narrativo. Il tartufo deve essere trattato con guanti bianchi davanti all'ospite, presentato sotto una cloche, lamellato o grattugiato, ma anche semplicemente fatto annusare, permettendo all'ospite di sceglierlo in base ai profumi e alle sensazioni, considerando anche la provenienza e le diverse declinazioni, maturazioni e colorazioni.

Il lago di Cingoli

Il racconto del tartufo a tavola richiede grandi professionalità: solo figure professionali di alto livello possono interpretarlo, raccontarlo e abbinarlo. I piatti narrati assumono un sapore unico che colpisce il cuore.

Il progetto Tartufo tutto l'anno propone il tartufo in tutte le stagioni e in tutte le sue declinazioni, richiamando ospiti appassionati e fidelizzati. Facciamo amare questa meravigliosa preziosità che in Italia manifesta una universale bellezza, sempre con competenza e affidabilità.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it